Euronext Brussel: Balta zit op een vliegend tapijt

Een positieve trading update stuurt de beurswaarde van tapijtenproducent Balta ruim een vijfde hoger. Telecomwaarden staan in de belangstelling door een bericht over mogelijke Zweedse interesse in KPN.

In Europa staan er maandagmiddag beperkte winsten op de borden. Beleggers lijken zich niet veel aan te trekken van de dramatische stijging van het aantal nieuwe coronagevallen, noch van de dreiging van nieuwe lockdowns. Ze focussen liever op de nieuwe stimulus die in de Verenigde Staten op stapel staat, wie van de twee presidentskandidaten ook mag winnen, en die ook in Europa op komst is. En ze kijken ook met spanning uit naar het nieuwe resultatenseizoen.

De Bel20 kan de Europese tred niet volgen en noteert omstreeks 12 uur 0,1 procent in de min op 3.384 punten. Bij de verliezers treffen we onder meer bank-verzekeraar KBC (-1,05%), retailer Colruyt (-0,75%) en inoxproducent Aperam (-0,6%) aan. KBC heeft twee winstdagen achter de rug, wat grotendeels aan een koopadvies van Deutsche Bank kan worden toegeschreven. Colruyt is een typisch defensief aandeel, terwijl beleggers vandaag wat meer risico durven nemen.

Aan de positieve kant staan materiaaltechnologiegroep Umicore (+0,8%), GBL en Proximus (+1,1%) vooraan.

De telecomwaarden staan in de spots nadat Bloomberg meldde dat de Zweedse private investeringsgroep EQT mogelijk een vriendschappelijk overnamebod op KPN voorbereidt.

‘Los van het KPN-verhaal denken we dat dit andermaal een bewijs is van de het contrast tussen het gebrek aan appetijt voor telecom op de aandelenmarkten en de waarderingen die private en industriële telecomspelers hanteren. (…) Dit nieuws zou dan ook aandeleninvesteerder ertoe kunnen aanzetten de ‘investment cases’ van telecomaandelen opnieuw te bekijken’, merkt ING-analist David Vagman op.

Analist Emmanuel Carlier van Kempen vindt de overnameberichten rond KPN geloofwaardig. Tegelijk acht hij de kans op een succesvolle overname gering. Hij verwijst naar de mislukte pogingen van AMX (2013) en Brookfield (2019). Niet alleen kan de Nederlandse regering een overname blokkeren, KPN zelf kan dat ook via zijn statuten.

'Als KPN fors stijgt (wat het geval is nu, red.) dan zou ik het aandeel verkopen en herbeleggen in mogelijke prooien waar de kans op een succesvolle overname groter is', zegt Carlier. Hij verwijst daarbij naar Orange Belgium en Telenet. Die hebben beide volgens hem 50 procent opwaarts potentieel.

Orange Belgium stijgt 1,2 procent, Telenet noteert 0,3 procent lager.

De netto-actiefwaarde van GBL bedroeg vrijdagavond 113,36 euro per aandeel, liet de Frère-holding weten. Aangezien de slotkoers toen 76,86 euro bedroeg, bedraagt de discount 32,2 procent. Een opvallend grote korting, meent KBC Securities, dat een koersdoel van 85 euro hanteert en aanraadt om GBL te kopen. Het aandeel stijgt 0,8 procent tot 77,50 euro.

Positieve verrassing

Voor meer spektakel moeten we op de brede markt zijn. Daar schiet Balta 21,6 procent hoger tot 1,24 euro. De tapijtenproducent kwam vrijdagavond onverwacht met een dubbele portie goed nieuws.

Vooreerst over het derde kwartaal. De omzet is tijdens de zomer verder hersteld van de klap in het tweede kwartaal, al zal hij wel iets onder het cijfer van vorig jaar uitkomen. En de aangepaste brutobedrijfswinst (ebitda) zal naar verwachting flink hoger zijn dan in het derde kwartaal van 2019. Balta is daarnaast met zijn banken een verlenging met (minstens) een jaar overeengekomen voor de terugbetaling van leningen. In ruil hiervoor gaat de rentevoet licht omhoog.

Wim Hoste van KBC Securities heeft het over een positieve verrassing. De derdekwartaalresultaten ogen heel wat beter dan hij had verwacht. Bovendien biedt de verlenging van de kredietfaciliteit Balta wat extra tijd om schulden te herfinancieren. Toch blijft de analist voorzichtig gezien de hoge schuldenlast die het bedrijf torst. Hij blijft bij ‘houden’ en een koersdoel van 1,40 euro.

‘We verwachten dat de markt positief zal reageren op dit nieuws’, klinkt het bij ING. Ook daar geen veranderingen in advies (houden) of koersdoel (1,50 euro).

Grote vraag

Bekaert haalde vorige week met de vingers in de neus 200 miljoen euro op met een obligatielening. De inschrijvingen op de obligatie-uitgifte werden al na één dag vervroegd afgesloten wegens de grote vraag. Beleggers tekenden in voor meer dan 350 miljoen euro. Particuliere beleggers zullen slechts een deel krijgen van het papier dat ze hebben besteld.

Bekaert wil de opbrengst van de obligatielening vooral gebruiken om in juni 2021 een converteerbare obligatie van 380 miljoen euro terug te betalen. Het aandeel van de staaldraadverwerker blijft nagenoeg stabiel (+0,05%) op 18,39 euro.

Xior zakt 3 procent tot 51,60 euro. De verhuurder van studentenkoten kreeg een hoger koersdoel maar ook een verkoopadvies van het beurshuis Kempen. Het koersdoel stijgt van 45 tot 51 euro, terwijl het advies in een trek van ‘kopen’ naar ‘verkopen’ gaat.