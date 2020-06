Euronext Brussel: Bel20 zwak broertje in Europa

De Bel20 is een van de grootste verliezers onder de Europese indexen, die kreunen onder een somber rapport van de OESO. Dat heeft met de bankaandelen maar ook met conjunctuurgevoelige waarden te maken.

De Europese beurzen gingen hoger van start na twee verliesdagen, waarmee ze ook wat van het enthousiasme toonden dat dinsdag de Nasdaq boven 10.000 punten duwde. De winsten werden echter al snel kleiner, vooral nadat de OESO met een sombere boodschap over de wereldeconomie kwam, en de beurzen doken in het rood. Beleggers zijn ook wat voorzichtig met het rentebesluit van de Fed op de agenda; ze kijken vooral uit naar wat voorzitter Jerome Powell over de Amerikaanse economie gaat zeggen. Omstreeks 12.45 uur noteert de Euro Stoxx 50 procent 0,5 procent in de min.

De neerwaartse trend is meer uitgesproken in Brussel, waar de Bel20 1,3 procent zakt tot 3.441 punten. De sterindex wordt vooral omlaag getrokken door conjunctuurgevoelige aandelen als Solvay (-3,6%) en Aperam (-2,5%). Ook de banken KBC (-2,2%) en ING (-1%) zetten druk.

Zwaargewicht AB InBev (-2,1%) gaat eveneens lager. Zuid-Amerika, waar de bierbrouwer zowat een vijfde van zijn omzet haalt, is momenteel de regio die het zwaarst wordt getroffen door de coronapandemie. De bierconsumptie zal daar ongetwijfeld onder lijden.

Geen interimdividend?

Ackermans & van Haaren laat 1,6 procent liggen op 123,10 euro. Volgens ING-analist Hans D’Haese is de kans toegenomen dat de Antwerpse investeringsgroep later dit jaar toch geen interimdividend uitkeert.

AvH heeft met Delen Private Bank en Bank J.Van Breda & C° een belangrijke financiële poot en besloot na een oproep van de Europese Centrale Bank aan de banken, om geen dividend over 2019 uit te keren en de winst over 2019 volledig te reserveren. De groep voorzag wel de mogelijkheid om een interimdividend uit te keren, ten laatste in het vierde kwartaal. Nu de European Systemic Risk Board (ESRB) banken aanbeveelt om dit jaar geen dividenden te betalen, is de kans op zo’n interimdividend aanzienlijk verminderd, denkt D’Haese.

Ageas kan niet profiteren van een adviesverhoging bij ING. Analist Albert Ploegh trekt zijn advies op van houden naar kopen. Zijn koersdoel zakt van 49 naar 45 euro. 'Ageas heeft een aantrekkelijk profiel met een hoge cash genererende Belgische business en een groeiende Aziatische voetafdruk. Na de verzwakking van het aandeel geloven we dat de waardering aantrekkelijk is geworden’, klinkt het. Ageas noteert 1,6 procent lager op 34,82 euro.

Waalse biotech

Op de brede markt is Celyad een van de sterkste stijgers: het aandeel gaat 2,5 procent hoger naar 10,56 euro. Het Waalse biotechbedrijf verandert zijn naam in Celyad Oncology. Dat gebeurt in het kader van een ‘corporate rebranding’-operatie.

Volgens Celyad Oncology belicht de nieuwe naam de significante vooruitgang met de nieuwe generatie CAR T-programma’s (immunotherapie waarbij lichaamscellen genetisch gemodificeerd worden om kankercellen te lijf te gaan, red.) en wordt tevens het engagement tegenover kankerpatiënten beter tot uitdrukking gebracht.

In het kader van de ‘rebranding’ kreeg Celyad Oncology ook een nieuw logo en werd een nieuwe website gelanceerd. De ticker waaronder het biotechbedrijf noteert op Euronext en Nasdaq blijft CYAD.

De notering van ASIT biotech was dinsdag de hele dag opgeschort, maar werd vanmorgen hervat nadat het Luikse biotechbedrijf in de late uurtjes met een persbericht kwam.

De Luikse handelsrechtbank heeft ASIT biotech vier maanden uitstel gegeven om een reddingsplan uit te werken en daarvoor de goedkeuring te vragen bij zijn schuldeisers. ASIT had op 11 februari een gerechtelijk akkoord gekregen waardoor het vier maanden lang beschermd was tegen zijn schuldeisers. Intussen moest het een reddingsplan uitwerken en aantonen dat het nog een toekomst heeft. Het bedrijf haalde die meet niet en heeft nu dus meer tijd gekregen.