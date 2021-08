Euronext Brussel: Bone breekt een been

Knieartrose

JTA-004 was een zeer belangrijk product voor Bone. Dat het middel bij knieartrose niet blijkt te werken, is dan ook een ramp voor het bedrijf. ‘Dit is een belangrijke tegenslag voor Bone aangezien Allob (voor spinale fusie en moeilijk genezende breuken) waarvoor momenteel een fase 2b-onderzoek loopt, nu het enige product in de pijplijn is in een klinische fase’, zegt de analist van Kepler Cheuvreux. Voor de aankondiging van maandagmorgen vertegenwoordigde JTA-004 in zijn som-der-delenwaardering liefst 3,1 euro per aandeel. Dat terwijl zijn koersdoel 5,20 euro bedroeg. Het is afwachten of het koopadvies overeind blijft.