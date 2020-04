Euronext Brussel: Bone zet zijn beste beentje voor

Op een licht hogere beurs stijgt Melexis na een sterk eerste kwartaal en een sombere prognose voor het tweede. Bone Therapeutics kan weer een jaar verder en Hamon lijkt aan een heropstanding bezig.

In de Europese indexen zit woensdag weinig beweging. De Euro Stoxx 50 noteert omstreeks 12.30 uur 0,3 procent lager. De energiewaarden gaan samen met de olieprijs hoger. Winst is er ook voor de Duitse autobouwers, die al bij al relatief positief klonken. Net zoals in New York dinsdag vindt echter een sectorrotatie plaats en trekken beleggers zich terug uit sectoren als farma, technologie en verzorgings- en huishoudproducten – sectoren die de voorbije weken beter stand hielden.

In Brussel gaat de Bel20 0,2 procent hoger tot 3.128 punten. Niet minder dan zes aandelen winnen 1,5 procent of meer. AB InBev herstelt verder met 2 procent, zodat de koerswinst van ’s werelds grootste bierbrouwer deze week oploopt tot meer dan 13 procent. Andere winnaars zijn verzekeraar Ageas (+2,2%) en Telenet (+2,6%).

Ook de vastgoedbedrijven uit de index doen het goed. Bij WDP vindt vandaag de algemene vergadering plaats en naar aanleiding daarvan stuurde de verhuurder van logistiek vastgoed een corona-update uit. Er is weinig om ons zorgen over te maken, zo blijkt. Alleen zullen sommige bouwwerven wat vertraging oplopen door de social distancing-maatregelen die de overheid heeft opgelegd. WDP wint 2,9 procent tot 24,95 euro.

Cofinimmo (+2%, 123,60 euro) wordt beloond voor een goede kwartaalupdate. De brutohuurinkomsten stegen met 10,7 procent in de eerste drie maanden en de nettowinst van de kernactiviteiten kwam een derde hoger uit. De verhuurder van kantoren en zorgvastgoed heeft voorlopig maar weinig last van de coronacrisis en kan bogen op een gezonde balans.

De coronacrisis zal een lichte impact hebben op het nettoresultaat van de kernactiviteiten, stipte Cofinimmo voorts aan. Het bedrijf schatte begin februari de nettowinst op 7,10 euro per aandeel, een raming die nu is bijgesteld tot 6,60 à 6,85 euro per aandeel. De dividendprognose voor 2020 (5,80 euro per aandeel) blijft wel overeind.

Temperatuursensoren

Melexis presteerde sterk in het eerste kwartaal met een omzetstijging van 19 procent jaar op jaar en een bedrijfs- en nettowinst die ongeveer de helft hoger uitkwamen dan een jaar eerder. De ontwikkelaar van chips en sensoren waarschuwt wel voor een aanzienlijke omzetdaling in het tweede kwartaal. Dat heeft er in de eerste plaats mee te maken dat meer dan 90 procent van de omzet gelinkt is aan de autosector, en die heeft het zwaar te verduren door de coronacrisis.

Niettemin zijn er ook positieve elementen. Melexis schat het voorraadniveau bij zijn klanten laag in en bepaalde producten – onder meer temperatuursensoren voor medische toepassingen – zijn erg in trek. Het aandeel wint 2,6 procent tot 56,10 euro.

Forsere winst is er voor Bone Therapeutics . De specialist in celtherapie voor botaandoeningen heeft voor 11 miljoen euro verse financiering bij elkaar geharkt waarmee het Waalse bedrijf zowat een jaar verder kan. Rond het einde van het jaar is dan een nieuwe kapitaalverhoging gepland, als de marktomstandigheden dat toelaten.

Bone kan nu, zodra de coronacrisis luwt en weer klinische onderzoeken mogelijk zijn, de fase 3-studie met JTA)004 voor osteo-artrose in de knie starten en ook de klinische ontwikkeling van Allob bij scheenbeenbreuken voortzetten, merken de biotechanalisten van KBC Securities op. Zij laten hun koersdoel op 4 euro en handhaven hun houdadvies. Beleggers vatten weer moed rond Bone en sturen het aandeel 10,4 procent hoger naar 3,09 euro.

Orderinname

Dat is echter maar klein bier in vergelijking met Hamon . De Waalse fabrikant van industriële schoorstenen en koelsystemen wist in het eerste kwartaal de orderinname te verdubbelen tot 130 miljoen euro. De nieuwe bestellingen waren mooi verdeeld, zowel over de diverse productlijnen als regionaal.

Hamon gaf ook aan voorlopig niet al te zwaar te lijden onder de coronacrisis. Dankzij de geografische diversificatie van zijn activiteiten kan het bedrijf de impact beperken. Het kon daarnaast verschillende steunmechanismen benutten die werden ingesteld door nationale overheden. Hamon heeft ook maatregelen genomen om de aanvoer van de meest kritieke onderdelen voor de uitvoering van projecten zoveel mogelijk te verzekeren.