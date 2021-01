Euronext Brussel: Campine primus met nieuwe fabriek

Deels door een couponknip bij Solvay trappelt de Bel20 ter plaatse. AB InBev valt stilaan weer in de gratie bij de analisten. Campine blinkt uit dankzij de uitbreiding van de productie van een veel verkochte brandvertrager.

In Europa is de trend donderdag opnieuw ‘risk-on’. De beurzen trekken gemiddeld 0,3 procent hoger door de hoop dat de aankomende Amerikaanse president Joe Biden meteen de economie fors gaat stimuleren. Er was ook vrij gunstig nieuws uit Duitsland, de grootste economie van de eurozone. De Duitse economie is vorig jaar ‘slechts’ met 5 procent gekrompen dankzij de forse tussenkomst van de overheid om de door de coronapandemie aangerichte schade te beperken. Sectoren die het vandaag goed doen in Europa zijn onder meer de autobouwers, de reisaandelen en de mijnbouwbedrijven.

De Bel20 blijft wat achter. De index zakt omstreeks 13.10 uur met 0,1 procent naar 3.723 punten. Barco (+1,9%) en AB InBev trekken de parade van de Brusselse steraandelen, maar Colruyt, Proximus en Solvay staan op de rem.

Colruyt (-1,5%) veerde woensdag 5,1 procent op. Het aandeel profiteerde van de algemene focus op de retailsector door het bod van het Canadese Couche-Tard op de Franse groep Carrefour. Als defensief aandeel was Colruyt tijdens de vaccinrally ook wat achtergebleven. Tegen een mogelijke overname van Carrefour komt er donderdag verzet van de Franse overheid, wat tot koersverliezen leidt bij Carrefour en andere supermarktgroepen.

Vastberadenheid

Ook Proximus , een ander defensief aandeel, valt uit de gratie. Het zakt 1,6 procent naar 16,78 euro. Het management van het Belgische telecombedrijf gaf woensdagmiddag een update over de uitrol van zijn vezelnetwerk, meer bepaald over het laatste deel daarvan, de verbinding tussen de hoofdlijn en de klant.

ING-analist David Vagman onthoudt vooral de vastberadenheid van Proximus om het eerste en grootste glasvezelnetwerk in België te bouwen. Jaarlijks wil het bedrijf meer dan 600.000 klanten een hoogwaardige aansluiting geven. Dat komt overeen met 10 procent van de bevolking per jaar.

De vraag is hoe Proximus de capaciteit van zijn vezelnetwerk zal vullen, vooral in Vlaanderen, waar het marktaandeel slechts 30 à 35 procent bedraagt, zegt Vagman die voor Proximus een verkoopadvies en een koersdoel van 19 euro hanteert.

Ook het beurshuis Jefferies staat niet bepaald positief tegenover Proximus. Het verlaagt zijn koersdoel van 14,9 naar 13,1 euro. Analist Ulrich Rathe herhaalt zijn verkoopadvies.

Het koersverlies van Solvay (-1,1%) heeft vooral een technische oorzaak: de chemiegroep noteert zonder het recht op het interim-dividend van 1,50 euro bruto.

Amper nog verkoopadviezen

AB InBev herstelt wat na enkele zwakkere dagen: er komt 1 procent bij tot 57,07 euro. Exane BNP Paribas verhoogt het advies voor de bierreus van 'verkopen' naar 'houden'. Het koersdoel stijgt van 45 naar 62 euro. De Belg Nikolaas Faes van Bryan Garnier is volgens Bloomberg nog de enige analist met een verkoopadvies voor AB InBev. Verder zijn er 16 koopadviezen en 17 houdenadviezen.

Er was ook een opsteker voor AB InBev in Vietnam. Daar is de fusie met SAB Beer, de lokale dochter van de in 2016 overgenomen concurrent SAB Miller, eindelijk afgerond na groen licht van het Vietnamese ministerie van Handel. Dat betekent dat AB InBev nu volop werk kan maken van verdere groei in het Aziatische land. Met een bevolking van bijna 98 miljoen mensen is Vietnam een van de aantrekkelijkste markten in Azië voor bierbrouwers. Het bierverbruik groeide er het voorbije decennium met gemiddeld 10 procent per jaar.

Antimoontrioxide

Op de brede markt werkt Campine zich in de kijker. Het loodrecyclagebedrijf uit Beerse bouwt een nieuwe fabriek waar de brandvertrager antimoontrioxide zal worden geproduceerd. Buiten China is Campine al de grootste maker van antimoontrioxide, een ingrediënt dat de plasticindustrie gebruikt om haar producten brandwerend te maken.

Antimoontrioxide is een groeimarkt. Daarom heeft Campine zijn productiecapaciteit uitgebreid. De nieuwe fabriek in Beerse, goed voor een investering van 4,9 miljoen euro, is aan het proefdraaien. De installatie kan ook antimoontrioxide recycleren uit industrieel afval. Campine zal daardoor minder antimoonmetaal uit China moeten importeren.