Euronext Brussel: Care Property glundert, D'Ieteren baalt

In afwachting van het rentebesluit van de ECB noteert de Bel20 iets lager, vooral onder invloed van de financiële waarden. Care Property Invest veert flink op nu het vastgoedbedrijf in een belangrijke index wordt opgenomen.

Na hun grootste driedaagse klim in een maand zetten de Europese beurzen een stapje terug. Gemiddeld zakken ze 0,6 procent. Alle ogen zijn gericht op de Europese Centrale Bank. Er is een reële kans dat voorzitster Christine Lagarde straks nog wat extra stimulus aankondigt.

De Bel20 noteert omstreeks 12.20 uur 0,7 procent in de min op 3.404 punten. De grootste druk op de index komt van de banken KBC (-2,7%) en ING (-2,3%), van chemiegroep Solvay (-2,2%), verzekeraar Ageas (-2,5%) en bierbrouwer AB InBev (-1,9%).

In een rapport over de banken in Scandinavië en de Benelux breekt UBS een lans voor ING en blijft het beurshuis erg voorzichtig voor KBC. Volgens analist Johan Ekblom impliceert de afgestrafte beurskoers van ING een te somber scenario voor kredietverliezen de komende jaren. De koers van KBC is het omgekeerde: die houdt volgens Ekblom onvoldoende rekening met de impact van de recente renteverlagingen op de inkomsten, zelfs in een optimistisch scenario voor de kredietverliezen.

Tsjechië vs ECB

Pro memorie: KBC-CEO Johan Thijs temperde vorige maand stevig de verwachtingen voor de netto rente-inkomsten. Dat is de 'omzet' die de bank haalt uit haar kernmetier, kortlopende deposito's in langlopende kredieten recycleren.

De dramatische renteknip in Tsjechië zou een hap van 200 miljoen uit de inkomsten nemen in 2020. Het Centraal-Europese land was de voorbije jaren als vluchtoord voor de nulrente in de eurozone een belangrijke winstmotor van KBC.

Reumacongres

Bij de stijgers staat Galapagos, dat 1,2 procent hoger gaat naar 180,20 euro. Op EULAR, het Europese congres voor reumatologie dat dit jaar niet-fysiek plaatsvindt, presenteren Galapagos en zijn partner Gilead Sciences vandaag de fase 3-resultaten van 52 weken gebruik van filgotinib tegen reuma bij volwassenen. Daaruit blijkt dat het middel werkzaam blijft en veilig is. ‘Deze gegevens versterken filgotinib als een potentiële behandelingsoptie voor reumapatiënten’, zegt Mark Genovese, de senior vice president Inflammation van Gilead, in een persbericht.

‘De data over 52 weken zijn grotendeels in lijn met die na 12 of 24 weken’, merken de biotechanalisten van KBC Securities op. ‘Filgotinib bevestigt zijn eerder vastgesteld profiel zowel inzake efficiëntie als veiligheid.’ Het middel wordt wellicht in de tweede jaarhelft goedgekeurd in de VS, de EU en Japan.

Ook UCB zal prominent aanwezig zijn op het reumatologiecongres met liefst 14 presentaties waarvan 5 mondeling. Het farmabedrijf staat daarmee naar eigen zeggen op het midden van het podium op het virtuele congres. Als defensief aandeel wint UCB 1,3 procent tot 89,52 euro.

EPRA-index

D’Ieteren zit in achteruit en verliest 3,3 procent tot 52,80 euro. De Brusselse familiale holding, die woensdag wegens de impact van de coronacrisis nog een flinke herstructurering bij D’Ieteren Auto (invoerder van de Volkswagen-merken en uitbater van eigen garages) aankondigde, verdwijnt uit het lijstje topkoopjes van KBC Securities. Na de recente rally van het aandeel is het opwaartse potentieel beperkt, klinkt het. D’Ieteren noteert na een erg sterk 2019 nog 15,7 procent lager dan begin dit jaar, terwijl de hele Brusselse beurs nog op 20 procent verlies staat.

In topvorm is Care Property Invest. De verhuurder van serviceflats en ander zorgvastgoed schiet 7 procent hoger tot 31,05 euro. De reden voor de blijdschap is dat CP Invest wordt opgenomen in de EPRA-index, voluit de FTSE EPRA Nareit Global Real Estate Index. Degroof Petercam maakte dat in een rapportje bekend en het werd ons bevestigd door het bedrijf zelf.