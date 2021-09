Euronext Brussel: Colruyt in promotie, Oxurion ziet licht

De Europese beurzen zetten hun herstel na de uitschuiver van dinsdag voort. Colruyt wordt afgestraft voor zijn winstwaarschuwing. Hoopgevende tussentijdse onderzoeksresultaten doen Oxurion opveren.

Dinsdag was een rotdag voor de Europese aandelenmarkten. De oplopende rente in combinatie met zorgen over China duwde de Euro Stoxx 50 toen 2,6 procent lager. Woensdag konden de beurzen een half procent herstellen. In ochtendhandel donderdag trokken ze opnieuw voorzichtig hoger. Op de middag zijn de winsten echter verdwenen. In ieder geval lijkt september, een notoir moeilijke maand voor de beurzen, negatief te eindigen. De zorgen over een vertragende groei van de wereldeconomie en een hogere inflatie zijn niet verdwenen.

De Bel20 , die door zijn aparte samenstelling vaak tegendraads beweegt, is beter op dreef: plus 0,6 procent naar 4.152 punten. Behalve aan UCB (+2%) en KBC (+1%) is dat vooral aan Ageas te danken.

Het Chinese concern Fosun heeft zijn belang in Ageas opgedreven naar meer dan 10 procent. Omdat ook de verzekeringsreus Ping An iets meer dan 5 procent controleert, is de Belgische verzekeraar voor meer dan 15 procent in Chinese handen. Dat Fosun de voorbije twee jaar gestaag aandelen heeft bijgekocht, interpreteert de markt als een positief signaal. Ageas trekt een spurtje van 4,5 procent tot 42,28 euro, de hoogste koers in bijna een maand.

'Beduidend' lagere winst

Het zwakke broertje in de index is Colruyt . Wegens de sombere boodschap die CEO Jef Colruyt woensdag voor de aandeelhouders in petto had, verwondert dat niet. De retailer verwacht dat zijn winst dit boekjaar ‘beduidend’ lager zal liggen dan in het voorgaande boekjaar, ondanks een stijgende omzet. De oorzaak zijn de bikkelharde concurrentie met andere supermarkten, die met zeer scherpe promoties uitpakken, en leveranciers die wegens de stijgende grondstoffenprijzen hun prijzen optrekken.

De jaarlijkse algemene vergadering was dit jaar een ‘jaarlijkse algemene miserie’ titelt het beurshuis Jefferies zijn (korte) reactie, waarbij het houdenadvies en het koersdoel van 48,50 euro overeind blijven.

Ook Thomas Couvreur van KBC Securities verandert voorlopig niets aan zijn rating (houden) en koersdoel (49 euro), al gaat hij zijn ramingen wel wat neerwaarts bijstellen. Hoewel moeilijk uit te maken is wat Colruyt bedoelt met een ‘beduidend’ lagere winst - Jef Colruyt wou geen cijfer noemen - verlaagt de analist zijn winstraming tot 360 miljoen euro.

Fernand de Boer, een analist van Degroof Petercam denkt, dat 'beduidend' een daling met 10 tot 15 procent betekent. Hij gaat zijn ramingen navenant verlagen en ziet de winst nu tussen 315 en 335 miljoen euro uitkomen. Dat leidt tot een daling van zijn koersdoel van 54 naar 46 euro. Zijn advies blijft 'houden'.

'Ons koersdoel waardeert Colruyt in lijn met zijn sectorgenoten tegen twaalf keer de voor 2022 verwachte bedrijfswinst en omvat 500 miljoen euro verborgen waarde voor de belangen in windparken en andere investeringen', legt de Boer uit.

Hij benadrukt dat de voorspelbaarheid laag is. 'De hamvraag is: wat betekent dat voor de komende jaren? Is de lagere rendabiliteit structureel of kan Colruyt zijn marges herstellen?'

Beleggers zijn er niet gerust op en sturen het aandeel 7,7 procent lager naar 44,66 euro.

Voorbehoud

Op de brede markt werkt Oxurion zich in de kijker met een sprong van 18,9 procent naar 2,08 euro. Het kandidaat-geneesmiddel THR-149 voor de behandeling van diabetisch maculair oedeem leverde positieve resultaten op in een fase 2a-onderzoek. Het middel werd in drie dosissen in het oog geïnjecteerd. De hoogste dosis leverde na drie maanden de beste gezichtsverbetering op. Oxurion gaat voor het fase 2b-onderzoek, waarin THR-149 wordt vergeleken met een ander middel, dan ook de hoogste dosis toepassen.

De biofarma-analisten van KBC Securities zeggen dat ze ‘bemoedigd’ zijn door de schijnbaar positieve resultaten van de fase 2a-studie, wat de weg opent voor verdere klinische ontwikkeling. Toch maken ze enig voorbehoud tot er meer data zijn. De reden is dat er heel veel speling zat op de gezichtsverbetering in de groep die de hoogste dosis kreeg toegediend: van -0,4 tot +12,6 (de gemiddelde letterverbetering bedroeg +6,1). Voorts is er weinig zichtbaarheid op de snelheid, de duur en de stabiliteit van de respons en op een dosisafhankelijk effect.

Thomas Vranken en Lenny Van Steenhuyse wijzen er ook op dat het zwaartepunt van het fase 2-onderzoek in het tweede luik (B) ligt, wanneer THR-149 vergeleken zal worden met aflibercept.