Euronext Brussel: Curetis in het zonnetje, ASIT in de put

Op een licht lagere beurs werkt Curetis zich in de kijker na de Amerikaanse goedkeuring van een luchtwegentest en krijgt ASIT biotech een nieuwe pandoering. Deceuninck profiteert van een koopaanbeveling.

Op de laatste volledige handelsdag vóór Kerstmis deinzen de Europese beurzen iets terug. Vrijdag waren ze nog op een recordhoogte geëindigd, zodat er vandaag her en der winst wordt genomen. Met Kerstmis voor de deur is de handel aan de dunne kant.

In Brussel noteert de Bel20 omstreeks 13.10 uur 0,25 procent lager op 3.982 punten. De grootste druk op de index komt van de banken. ING zakt 1,3 procent en KBC 0,9 procent. In heel Europa verliezen de bankaandelen terrein.

Voor twee van de drie telecomspelers op de beurs wordt het belangrijke dag. De bestuurders van Enodia, de intercommunale holding die VOO-uitbater Nethys controleert, beslissen vandaag over de verkoop van 51 procent van de Waalse kabelaar aan het Amerikaanse private equityfonds Providence. De Waalse overheid en Providence zijn het eens geraakt over een hogere verkoopprijs (tussen 1,1 en 1,2 miljard euro).

Mocht VOO in Amerikaanse handen belanden, dat is dat een tegenslag voor zowel Orange Belgium als voor Telenet. Beide bedrijven hadden grote interesse in het Waals-Brusselse netwerk van VOO. Bovendien zou Providence zich kunnen ontpoppen tot een nieuwe concurrent in de Belgische telecomwereld, merkt analist Ruben Devos van KBC Securities op.

Dat voorspelt weinig goeds voor de huidige operatoren: ‘Gezien de zwakke vooruitzichten qua marktgroei gebeuren winsten voor operatoren ten nadele van anderen’. Proximus zakt 1,3 procent tot 25,85 euro, Telenet wint 0,8 procent tot 39,76 euro en Orange Belgium laat 0,2 procent liggen tot 20,95 euro.

Groen licht

Sterkste stijger in Brussel is Curetis . De Nederlands-Duits-Amerikaanse maker van zaklabo’s en bijbehorende tests maakte vrijdagavond bekend dat de Amerikaanse gezondheidsdienst FDA het licht op groen zet om de luchtwegentest Unyvero LRT BAL in de VS op de markt te brengen. BAL (bronchoalveolar lavage) verwijst naar het feit dat de test op basis van een vloeibaar longstaal werkt.

Met de test kunnen medici pneumonie opsporen en ook nagaan welk soort antibioticum best geschikt is om een patiënt met longontsteking te behandelen. Vaak gebeurt dat nu met een breedspectrum-antibioticum, wat de kans op antibiotische resistentie verhoogt.

Curetis heeft de commerciële lancering van Unyvero LRT BAL reeds voorbereid en gaat de test in het eerste kwartaal op de Amerikaanse markt brengen. Het aandeel schiet 41,5 procent hoger tot 0,651 euro.

Koersdoel van 9 euro

Een andere sterke stijger is Oxurion , dat 15,6 procent opveert tot 2,785 euro. De specialist in behandelingen voor oogaandoeningen bij diabetici moest vandaag een adviesverlaging slikken van Kepler Cheuvreux. Analist Damien Choplain laat zijn advies zakken van 'kopen' tot 'houden' en zijn koersdoel van 3,80 naar 2,30 euro.

Tegelijk kreeg Oxurion echter Amerikaanse fanmail. De Californische investeringsbank Roth Capital Partners, een specialist in kleine ondernemingen, start de opvolging met een koopadvies. Het is echter het koersdoel dat het meest in het oog springt: 9 euro, ruim drie keer zoveel als de koersdoelen van andere beurshuizen.

Deceuninck gaat ook hard. Het aandeel van de West-Vlaamse fabrikant van pvc-ramen veert 6,5 procent op tot 1,97 euro. Aanleiding hiertoe is de opname van Deceuninck in de 'actieve koopselectie' van De Belegger. Het blad ziet brood in Deceuninck vanwege de lage waardering, de balans die met een nieuwe kredietovereenkomst op 5 jaar weer in orde is, het herstel van de Turkse en Russische economie en de dalende grondstoffenprijzen. Het aandeel krijgt bovendien steun van aankopen door referentie-aandeelhouders.

Een nieuwe pandoering krijgt ASIT biotech. De notering van het Waalse biotechbedrijf was vorige week van dinsdag tot en met vrijdag opgeschort in afwachting van een persbericht. Dat kwam er al vrijdagmorgen aan, maar de notering werd pas vandaag hervat. Het aandeel keldert nogmaals 14,6 procent tot 0,21 euro.

Bescherming

In een ultieme poging om te overleven vraagt ASIT biotech bescherming aan tegen schuldeisers. Eind november maakte ASIT bekend dat zijn hooikoortsmiddel veel minder goed werkte dan gehoopt. Het bedrijf heeft nog twee andere allergiemiddelen in de pijplijn, tegen huisstofmijtallergie en pinda-allergie, maar omdat die op hetzelfde platform gebaseerd zijn als het gefaalde graspollenmedicijn is het onzeker of ze zullen werken.

Vermits de overblijvende activa van het bedrijf preklinisch zijn en ASIT maar 3,7 miljoen euro meer in kas heeft, denken de biotechanalisten van KBC Securities dat het bijzonder moeilijk wordt om aandeelhouders te overtuigen bijkomend geld te injecteren om de klinische ontwikkeling voort te zetten. Sandra Cauwenberghs en Lenny Van Steenhuyse stoppen dan ook met de opvolging van het bedrijf. Zij hanteerden tot dusver een verkoopadvies en een koersdoel van 0,15 euro.

Opvolger voor Sols

Intervest Offices & Warehouses (-0,6%, 25,85 euro) krijgt binnenkort een nieuwe topman. Gunther Gielen neemt in de loop van het eerste kwartaal de fakkel over van Jean-Paul Sols, de man die 13 jaar aan het roer stond en Intervest met succes diversifieerde naar logistiek vastgoed. Gielen kent Intervest O&W goed, want hij zetelt al sinds 2016 in de raad van bestuur (voor rekening van Belfius Insurance Invest).