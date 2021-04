Euronext Brussel: D’Ieteren drukt gaspedaal in

De Brusselse beurs zet een stapje achteruit. Twee aandelen staan in de kijker na positieve analistenrapporten. Deutsche Bank ziet veel potentieel in de pijplijn van Galapagos. Het groeiverhaal bij Belron brengt ING ertoe zijn koersdoel voor D’Ieteren fors op te trekken.

Na de records van maandag nemen de Europese beurzen gas terug. Omstreeks 14 uur noteert de Euro Stoxx 50 1,2 procent lager. De tabaksector staat onder druk na een bericht dat de regering-Biden overweegt tabakproducenten te verplichten in de VS alleen nog sigaretten met een lager nicotinegehalte te verkopen.

De Amerikaanse futures noteren ook in de min. De aandacht verschuift naar de kwartaalresultaten van Netflix en andere technologiegerelateerde bedrijven. Netflix is het eerste FAANG-bedrijf dat rapporteert en dat veroorzaakt wat zenuwachtigheid.

De Brusselse beurs gaat mee kopje onder. De Bel20 verliest 1 procent tot 3.957 punten. Een nieuwe handelsdag boven 4.000 punten zal niet voor vandaag zijn. Driekwart van de Bel20’ers kleurt rood. De grootste verliezen zien we bij KBC (-1,9%), UCB (-1,85%) en Melexis (-1,7%). Bij de stijgers treffen we alleen de vastgoedbedrijven WDP (+1,4%) en Aedifica (+0,1%) aan, evenals inoxproducent Aperam (+0,1%).

Grote cashberg

Galapagos steeg aanvankelijk dankzij een positief rapport van Deutsche Bank, maar de winst brokkelde geleidelijk af zodat het aandeel nu 0,4 procent lager noteert op 65,41 euro.

Analist Emmanuel Papadakis van Deutsche Bank start de opvolging van de biotechspeler met een koopadvies en koersdoel van 110 euro. 'Na de tegenvallers van 2020 ligt Galapagos stevig in de lappenmand. Het aandeel noteert nu onder zijn nettocashwaarde, waarbij beleggers er vanuit lijken te gaan dat het bedrijf zijn grote cashberg zal verbranden zonder resultaat. Wij vinden dat scenario extreem onwaarschijnlijk.'

Papadakis denkt dat Galapagos een paar honderd miljoen van zijn cashberg van 5 miljard euro zal gebruiken voor de commercialisering van Jyseleca buiten de VS. Hij verwacht een piekverkoop van 0,5 miljard dollar voor het middel. 'Ongeveer de helft van de totale cashberg zal zijn opgemaakt voordat Jyseleca potentieel winstgevend draait in 2024.'

De analist is er echter van overtuigd dat de andere onderzoeksinvesteringen van het bedrijf niet tevergeefs zullen zijn. Zo ziet hij de programma's SIK en TYK2 als 'grote potentiële waardedrijvers'. SIK is een ontstekingsremmer en TYK2 is een onstekingsremmer en middel tegen auto-immuunziekten. Galapagos wil TYK2 onder andere gebruiken als behandeling tegen psoriasis.

Een goede zaak volgens Papadakis is voorts de verlenging van de lock-upperiode die Gilead en Galapagos onlangs overeenkwamen. De analist schat de huidige waarde van het totale onderzoeksplatform op 2 miljard euro.

Hij plakt op Galapagos een koersdoel van 110 euro en dat is opvallend. Het is het hoogste koersdoel van de 14 analisten die volgens Bloomberg het aandeel opvolgen. Het gemiddelde koersdoel ligt op 75 euro, waarbij de grote meerderheid van de analisten een 'houden'-advies hanteert.

Margepotentieel voor Belron

Op de brede markt rijdt D’Ieteren vooraan in de karavaan: het aandeel stijgt 5,6 procent tot 88,90 euro. ING-analist David Vagman boog zich nogmaals over D’Ieteren en zijn geloof in het langetermijnverhaal dat de autoruitendochter Belron is, bracht hem ertoe zijn koersdoel stevig op te trekken.

Vagman trekt zijn prognoses voor Belron flinkt op. De entiteit, die in zijn model goed is voor 85 procent van de waarde van D’Ieteren, heeft zeer sterke resultaten voor 2020 en vooruitzichten voor 2021 bekendgemaakt, merkt de analist op. Hij ziet echter nog veel meer potentieel voor de marges van Belron. Hij verwijst naar een betere productmix, de prijszetting en het herwaarderingspotentieel met een duidelijke katalysator in zicht: de exit in 2023 van het Amerikaanse investeringsfonds CD&R (dat 40% van Belron in handen heeft).

'Ondanks de klim met 25 procent sinds begin dit jaar geloven wij dat de markt de gunstige wind voor Belron nog steeds onderschat en een te negatieve kijk heeft op de risico's verbonden aan de herinvestering van de 2,2 miljard euro cash', voegt de analist eraan toe.