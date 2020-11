Euronext Brussel: D’Ieteren vlamt, Celyad baalt

Winstnemingen op de bankaandelen duwen de Bel20 in het rood. D’Ieteren waagt zich voor het eerst aan een winstprognose. Dat vertaalt zich meteen in koersdoelverhogingen. Celyad zit krap bij kas.

De Europese beurzen zetten hun vaccinrally gezapig verder. Het oude continent blijft zeer stevig in de greep van de coronapandemie, maar de lockdown heeft langzaam effect. De focus gaat in de eerste plaats naar het coronavaccin van Pfizer en BioNTech, dat over enkele maanden een volledige heropening van de economie zou mogelijk maken. De distributie van dat vaccin wordt echter geen lachertje. Omstreeks 12.20 uur noteert de Euro Stoxx 50 0,4 procent hoger.

De Bel20 gaat tegendraads lager en dat is andermaal aan het grote gewicht van de bankwaarden te wijten. De Brusselse graadmeter zakt 0,5 procent tot 3.507 punten. ING won de voorbije twee handelssessies 23,1 procent en geeft nu 2,6 procent prijs. Voor KBC kwam er maandag en dinsdag samen 23,3 procent bij en gaat er vandaag 1,9 procent af. Winstnemingen spelen wellicht een rol, maar ook de voorzichtigheid die vanmorgen uit de kwartaalresultaten van ABN AMRO sprak.

Interim-dividend

Ackermans & van Haaren (-0,5%, 118,80 euro) zet ook wat druk op de Bel20. Het aandeel noteert zonder het recht op het tussentijds dividend ter waarde van 2,32 euro bruto.

De Antwerpse investeringsgroep, die een belangrijke bankenpoot heeft, kondigde eind maart aan dat ze de aanbeveling van de Europese Centrale Bank aan alle banken in de eurozone zou volgen om voor 1 oktober geen dividenden uit te keren. AvH voegde dat het ‘in de loop van het vierde kwartaal’ de mogelijkheid van een tussentijds dividend zou evalueren.

Eind augustus stelde de groep in haar halfjaarrapport een duidelijke verbetering van de resultaten in de tweede jaarhelft in het vooruitzicht. In dat verband zou een buitengewone algemene vergadering worden samengeroepen om over de uitkering van een dividend van 2,32 euro bruto te beslissen. Die vergadering vond op 9 november plaats achter gesloten deuren en keurde het tussentijds dividend goed.

Winstprognose

Op de brede markt laat D’Ieteren zich opmerken met een spurtje van 13,6 procent tot 58,60 euro. Daarmee staat het aandeel weer bijna op het niveau van februari, net voor de coronacrash.

De Brusselse holding stuurde dinsdagavond onvoorzien een persbericht uit. Daarin gaf ze een beknopte stand van zaken bij haar drie activiteiten en ook voor het eerst weer een winstprognose voor het hele jaar. Als er geen zwaardere lockdown komt of geen ‘andere grote verstorende gebeurtenis’, zou het aangepast geconsolideerd resultaat vóór belastingen rond het niveau van 2019 liggen op vergelijkbare basis. De groep boekte toen 300,7 miljoen euro winst.

‘Een kort maar krachtig persbericht’, zegt KBC Securities. De groep ziet de verbeterende trends waarover eind augustus werd gecommuniceerd, aanhouden in het derde kwartaal en oktober. ‘Dit wijst op een sterk herstel voor de tweede jaarhelft na een reeds goed standhoudende eerste jaarhelft’, menen Wim Hoste en Michiel Declercq. Ze handhaven hun koopadvies en koersdoel van 61 euro.

ING-analist David Vagman reageert veel heftiger. Hij trekt zijn winstramingen voor de Brusselse holding fors op. Voor 2020 stijgt zijn raming voor de winst per aandeel met 67 procent, voor 2021 met 33 procent en voor 2022 met 21 procent. Hij past zijn koersdoel aan van 80 naar 97 euro. Hij wijst erop dat de consensusverwachting voor de winst tot nu maar op 222 miljoen euro stond, zodat D’Ieteren die met ongeveer 40 procent zou kloppen. Dat is te danken aan kostenbesparingen en een gunstige prijsmix bij Belron en aan veel beter dan verwachte autoverkopen, dit alles ondanks aanhoudende zwakte bij Moleskine.

Vagman herhaalt zijn koopadvies en komt tot een nieuwe som-der-delenwaardering van 121 euro per aandeel. Tegenover de slotkoers van dinsdag (52,40 euro) betekent dat dat D’Ieteren met een discount van 58 procent noteert, wat in zijn ogen niet gerechtvaardigd is.

Ook bij Degroof Petercam gaat het koersdoel omhoog, maar in beperktere mate: het gaat van 68 naar 71 euro bij een onveranderd koopadvies. Dat de positieve trends doorzetten in het derde kwartaal, is niet alleen goed nieuws voor het vierde kwartaal maar ook voor 2021, wanneer de economie zou opveren, zegt de analist.

Vandaag zitten de autoactiviteiten en Moleskine wat in de lappenmand, maar dat zou volgend jaar snel veranderen door een operationele hefboom op een verlaagde kostenbasis. Belron blijft de ‘star performer’ met hogere operationele winsten, ook bij een lagere verkoop, aldus Kippers.

Kaspositie