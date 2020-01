Euronext Brussel: Econocom, Hamon en Exmar trekken een spurtje

Jean-Louis Bouchard kwam in november 2018 terug als CEO van Econocom en bracht het bedrijf weer in rustiger vaarwater. Al zijn nog niet alle problemen opgelost.

De Europese beurzen zijn vandaag het spiegelbeeld van gisteren. De vrees dat het Chinese virus – de naam Wuhangriep circuleert al – een wereldwijde epidemie zal veroorzaken is afgenomen. De Chinese overheid heeft drastische maatregelen genomen door verschillende steden in quarantaine te plaatsen en volgens de Wereldgezondheidsorganisatie blijft het coronavirus vooral een lokale aangelegenheid. De Euro Stoxx 50 noteert rond het middaguur 1,4 procent hoger.

In Brussel moet de Bel20 amper onderdoen. De sterindex wint 1,2 procent tot 4.026,57 punten. De lastige kaap van 4.000 punten is dus weer gerond en alle aandelen uit de korf staan in het groen. Op kop rijden materiaaltechnologiegroep Umicore (+3,1%) en bank-verzekeraar KBC (+1,85%).

Voor het eerst deze week schuimt ook het aandeel AB InBev . De koerswinst bedraagt 1,6 procent tot 71,10 euro. Sinds de mindere derdekwartaalcijfers presteert AB InBev zwak op de beurs. Deze week kwam daar nog Vietnam als kopzorg bij. In het 100 miljoen inwoners tellende groeiland doet een nieuwe alcoholwet de bierconsumptie sterk teruglopen.

Telenet gaat 1,2 procent vooruit naar 41,10 euro. KBC Securities haalt de telecom- en mediagroep van de verkooplijst. Ruben Devos trekt zijn rating op van ‘afbouwen’ naar ‘houden’. Heel wat neerwaartse risico’s zitten naar zijn mening nu in de koers. De analist denkt onder meer aan lagere groothandelsprijzen voor toegang tot Telenets netwerk en de mislukte poging om VOO over te nemen.

Bovendien gaat de consensus ervan uit dat omzet en aangepaste brutobedrijfswinst (ebitda) dit jaar respectievelijk 2 en 1 procent zullen afnemen. Devos gelooft dan weer dat Telenet die verwachtingen zal bevestigen of overtreffen als het zijn outlook voor 2020 bekendmaakt.

De analist vindt tot slot dat Telenets HFC-netwerk en de groeiende waardering van beleggers voor infrastructuur van de volgende generatie voor een significant deel van de waardering moeten tellen. Een en ander resulteert voor Devos in een koersdoelverhoging van 39 naar 40 euro.

Orban

Voor meer vuurwerk moeten we op de brede markt zijn. Daar schiet Hamon 9,3 procent hoger tot 1,29 euro. Bij de Waalse specialist in industriële schoorstenen vindt een managementwissel plaats. Bernard Goblet stopt eind februari als CEO 'om persoonlijke redenen'. Op 1 maart neemt Fabrice Orban het roer over. Orban komt over van het engineeringbedrijf John Cockerill en heeft volgens Hamon ‘ruime ervaring op het vlak van engineering, grote contracten en industriële technologieën’.

Goblet heeft de voorbije jaren ingrijpende maatregelen genomen om Hamon overeind te houden. De onderneming en het personeelsbestand werden ingekrompen en de strategie werd bijgestuurd. Tegelijk pompten investeerders nog eens tientallen miljoenen in het bedrijf, maar een succesverhaal is het nog niet. Getuige de koers van het aandeel, die op een dieptepunt staat.

Borg

Exmar liet donderdagavond weten dat de Chinese kredietverzekeraar Sinosure het licht op groen heeft gezet om de borg van ongeveer 40 miljoen dollar vrij te geven. Het gaat om een borg die Exmar moest geven om een krediet van 200 miljoen dollar te verkrijgen van Bank of China en Deutsche Bank, geld dat moest dienen voor de bouw van de drijvende LNG-fabriek Tango FLNG. De borg zou pas worden vrijgegeven als zou blijken dat het tuig effectief werkt. Dat is nu dubbel en dik bewezen: de Tango FLNG ligt in Argentinië onder contract bij YPF en heeft intussen al twee scheepsladingen LNG geproduceerd.

Hoewel de vrijgave van de borgstelling al vorig jaar werd verwacht, is dit toch een goede zaak, oordeelt KBCS-analist Cédric Duinslaeger, die zijn koopadvies en koersdoel van 11 euro herhaalt. Exmar schiet 8,6 procent hoger tot 5,70 euro.

Vertrouwensboost

Ook Econocom (+11,6%, 2,50 euro) is in goeden doen. Op een licht lagere omzet realiseerde de IT-dienstengroep vorig jaar een courante bedrijfswinst van 126 miljoen euro. Dat is in lijn met de belofte van het bedrijf. De omzet werd afgeremd door een fraudezaak bij het Italiaans filiaal.

KBC Securities reageert met een ratingverhoging – van ‘bijkopen’ naar ‘kopen’ – maar het koersdoel zakt wel lichtjes, van 3,90 tot 3,60 euro. ‘Hoewel het bedrijf nog niet uit de problemen is, biedt Econocoms trading update over 2019 een vertrouwensboost die erg nodig was’, schrijft analist Thomas Couvreur. Er ligt volgens hem nog heel wat werk op de plank op het vlak van desinvesteringen, maar het kostenbesparingsplan boekt goede vooruitgang en de divisie Digital Services and Solutions (DSS) boekte solide resultaten. Dat alles rechtvaardigt een adviesverhoging.

Het koersdoel zakt onder meer omdat er meer uitzonderlijke elementen kunnen zijn, de fraudezaak in Italië ook nog in 2020 zal spelen en er meer onzekerheid op bestuursvlak is na het vertrek van Julie Verlingue.