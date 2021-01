Euronext Brussel: Econocom en MDxHealth in het verdomhoekje

Op een lagere beurs zakt Econocom weg na een onverwachte update. Bij MDxHealth stijgt het aantal aandelen met ruim 30 procent. Mithra heeft maar weinig last van de aanhouding van zijn topman.

De Biden-rally lijkt nu helemaal uitgewerkt. De hoop op meer Amerikaanse stimulus heeft plaats gemaakt voor meer realiteitszin. Alle Europese landen hebben het moeilijk om de coronapandemie onder controle te krijgen. Lockdowns worden nog verstrengd of verlengd, en dat weegt op de economie. In de eurozone is de daling van de economische activiteit in januari nog toegenomen, bleek uit de eerste raming van de PMI-cijfers. De Europese beurzen zakken omstreeks 12.40 uur met gemiddeld 1,1 procent.

In Brussel gaat de Bel20 1,35 procent achteruit tot 3.720 punten. In de korf met steraandelen zijn Galapagos (-3,4%), Umicore (-3,25%) en Barco (-2,8%) de grootste verliezers.

Bij de schaarse winnaars vinden we Cofinimmo en Sofina terug. Cofinimmo , dat meer en meer een specialist in zorgvastgoed wordt, wint 0,2 procent tot 123,40 euro. Het vastgoedbedrijf breidt uit in Finland. Het koopt er een woon-zorgcentrum in aanbouw in de stad Vantaa en legt daarvoor 12 miljoen euro op tafel. De site met 68 bedden is al voorverhuurd.

Kleine premie gerechtvaardigd

Sofina stuurde donderdag nabeurs zijn zevende nieuwsbrief uit en die bevatte andermaal sterk nieuws. De holding van de familie Boël liet weten dat haar nettoactiefwaarde eind december 8,6 miljard euro bedroeg. Dat is 1 miljard euro meer dan eind 2019 en dat tijdens het zeer grillige coronajaar. Per aandeel steeg de nettoactiefwaarde op een jaar van 227 naar 255 euro.

Dankzij de sterke prestatie van de beurzen sinds begin dit jaar raamt analist Michiel Declercq van KBC Securities de nettoactiefwaarde momenteel op 261 euro per aandeel. De koers staat al daarboven, maar de kleine premie waartegen Sofina noteert, vindt hij gerechtvaardigd gezien het sterke track record, de diversificatie, de blootstelling aan technologie, de toegang tot sterke groeibedrijven en de uitstekende relaties met de durfkapitaalwereld. Hij handhaaft zijn 'houden'-advies maar trekt zijn koersdoel op van 240 tot 275 euro.

Een gelijkaardige reactie zien we bij Degroof Petercam. Kris Kippers vindt de premie van 5 procent tegenover de nettoactiefwaarde terecht en zet zijn koersdoel op 270 euro. Aangezien hij geen opwaarts potentieel ziet tegenover het huidige niveau, blijft hij bij zijn 'houden'-advies. Sofina wint 0,55 procent tot 274 euro.

Beleggersvertrouwen

Econocom zakt 5,3 procent tot 2,48 euro. De IT-dienstengroep publiceerde donderdagavond onverwacht een trading update over 2020. Die bevatte weinig verrassingen, zegt analist Thomas Couvreur van KBC Securities. De coronacrisis bleef zwaar op de omzet wegen (-11,3% op vergelijkbare basis), maar dit werd enigszins afgerond door kostenbesparingen. De courante bedrijfswinst zakte licht tot 122,5 miljoen euro, de nettowinst zou rond 50 miljoen euro uitkomen.

De visibiliteit blijft echter zeer beperkt. Couvreur handhaaft daarom zijn koersdoel van 2,6 euro. Aangezien er maar weinig opwaarts potentieel is, laat hij zijn advies zakken van 'bijkopen' tot 'houden'.

Eens te meer communiceert Econocom onverwacht. Dat draagt niet bij om het beleggersvertrouwen op te krikken. Kris Kippers Analist Degroof Petercam

Kris Kippers van Degroof Petercam vindt de cijfers van Econocom degelijk. ‘Econocom blijft een excellent zelfredzaam verhaal dat aan lage waarderingen noteert.'

Maar hij heeft ook kritiek omdat Econocom er stilaan een gewoonte van maakt om lukraak over zijn cijfers te publiceren, zonder zijn eigen agenda te respecteren. 'Eens te meer communiceert Econocom onverwacht. Dat draagt niet bij om het beleggersvertrouwen op te krikken. We hopen dat het communicatiebeleid verbetert, want vertrouwen opbouwen kost tijd terwijl je het in een mum van tijd kan verliezen.' Hij herhaalt zijn koopadvies en koersdoel van 3 euro.

Geen onemanshow

François Fornieri, de CEO van Mithra , zit in de cel. Hij werd donderdagavond opgepakt voor zijn rol als bestuurder en voorzitter van het remuneratiecomité bij de Luikse intercommunale Nethys. Bij de openingsbel kelderde het aandeel met 9 procent, maar dat verlies werd al snel veel kleiner. Het aandeel zakt nog 0,8 procent tot 19,12 euro.

Analist Lenny Van Steenhuyse van KBC Securities verwacht niet dat Mithra operationeel in de problemen komt. ‘In België leeft misschien de perceptie dat Mithra een onemanshow is van Fornieri, maar dat is niet zo.’ Het bedrijf heeft trouwens onmiddellijk financieel directeur Christophe Maréchal als interim-CEO aangesteld om de continuïteit te verzekeren.

Korting en verwatering

Een forsere daler is MDxHealth , dat donderdag een relatief grote kapitaalverhoging doorvoerde. Het moleculairediagnosticabedrijf gaf 27,78 miljoen nieuwe aandelen uit die versneld werden geplaatst bij Europese en Amerikaanse investeerders. De aandelen werden verkocht tegen 0,90 euro het stuk. Vóór de notering van MDxHealth donderdagmiddag werd opgeschort, noteerde het aandeel tegen 0,99 euro.

De opbrengst van de operatie bedraagt 25 miljoen euro. Door de kapitaalverhoging stijgt het aantal aandelen MDxHealth van net geen 69 miljoen tot 90,1 miljoen, een toename met 30,63 procent. Door de korting bij de private plaatsing en de verwatering zakt MDxHealth met 4,2 procent tot 0,96 euro.