Euronext Brussel: Galapagos, aanstormend Bel20-zwaargewicht

Voor één keer maalt de Bel20 niet om een mindere dag van zwaargewicht AB InBev. De spurt van Galapagos zet op zich een voldoende schuimkraag op de beursbarometer.

4,5 miljard euro of 82 euro per aandeel. Dat is het bedrag dat de Amerikaanse reus Gilead betaalt voor een verregaande samenwerking met de Belgisch-Nederlandse biotechspeler Galapagos .

De Amerikanen kopen voor 3,5 miljard inzagerecht in en exclusiviteit op alle belangrijke medicijnen die de Mechelaars ontwikkelen. Tegelijken verhogen ze hun belang voor 1 miljard tot 22 procent. Dat gebeurt tegen 140,59 euro, een premie van 10 procent op de jongste beurskoers. 'We schrijven geschiedenis', zegt CEO Onno Van de Stolpe. Beleggers waarderen in een reactie de biotechgroep voor het eerst op meer dan 8 miljard euro. Het aandeel koerst 15 procent hoger op 148 euro.

Jefferies-analist Peter Welford handhaaft zijn koopadvies en koersdoel van 130 euro, maar is niet onverdeeld positief over de deal. We citeren:

We zien de deal en de betaalde premie boven de beurskoers als een bekrachtiging van Galapagos' onderzoeksplatform, maar het tienjarige niet-aanvalspact neemt wel elke overname-optie uit het aandeel weg Peter Welford Biotechanalist Jefferies

Citi is wél onverdeeld enthousiast over de deal van Galapagos. Het beurshuis blijft bij zijn koopadvies en koersdoel van 140 euro.

'Galapagos profiteert nu van het feit dat zijn pijplijn aan producten nu volledig gefinancierd is. De ervaring van Gilead zal een hefboom zetten op de uitbouw van een eigen verkoopnetwerk in Europa', schrijft analist Nick Nieland. 'De pijplijn kan bovendien nog versneld worden. De garantie op nog zeker tien jaar onafhankelijkheid zal het bedrijf helpen om talent te houden en aan te trekken.'

De zwaargewichten van de Bel20-korf AB InBev 12,9% KBC 11,6% ING 11,4% Ageas 8,2% UCB 7,8% GBL 6,1% Galapagos 5,7% Solvay 5,4% Umicore 4,8% Argenx 4,2%

KBC Securities krikt het koersdoel op tot 145 euro; het advies blijft eveneens 'kopen'. Analisten Lenny Van Steenhuyse en Sandra Cauwenberghs merken op dat cash voor Gilead geen probleem vormde: de Amerikanen hadden eind maart meer dan 30 miljard dollar op de bankrekening.

Galapagos helpt ook de Bel20 stevig hoger: plus 0,7 procent naar 3.605 punten. Door de recordkoers vertegenwoordigt de biotechgroep nu 5,7 procent van de Brusselse beursbarometer. Dat is meer dan Umicore of Solvay.

Datzelfde Solvay is ook een sterkhouder in de Bel20 met een herstel van 1 procent naar 89,04 euro, in scherp contrast met de voorbije maanden. Kepler Cheuvreux verhoogt het advies voor de chemiereus van 'verkopen', naar 'houden'. Het koersdoel gaat wel van 102 naar 95 euro.

'De beurskoers is de voorbije drie maanden met 17 procent gezakt, waarmee Solvay duidelijk minder goed doet dan de chemiesector. Volgens ons is de analistenconsensus nu te somber, zowel voor het tweede kwartaal als geheel 2019', schrijft het beurshuis.

Beleggers zijn somber over Solvay sinds de nieuwe CEO Ilham Kadri in mei haar carrière aftrapte met een waarschuwing. Analisten verwachten nu voor het tweede kwartaal een brutobedrijfswinst (ebitda) van 594 miljoen euro, 8 procent minder dan dan de 643 miljoen euro over het tweede kwartaal van 2018. Voor heel 2019 ligt de lat op 2,315 miljard, iets minder dan de 2,33 miljard over boekjaar 2018.

De koerssprong van Galapagos compenseert de mindere prestatie van het absolute zwaargewicht in de Bel20: AB InBev koerst 2,2 procent lager op 77,35 euro. In het persbericht verwijst de biergigant naar de 'marktomstandigheden', maar dat kan niet echt verklaren waarom AB InBev vrijdagavond te elfder ure de beursgang van zijn Aziatische dochter afblies.

Persbureau Bloomberg verwijst in deze analyse ook naar het wel erg stevige prijskaartje, zeker nu Aziatische jongeren net als andere jongeren in de wereld steeds meer de klassieke pils afzweren en AB InBev in China af te rekenen krijgt met Heineken, dat een alliantie met marktleider CR Beer sloot.

De afgeblazen beursgang is een streep door de rekening van CEO Carlos Brito, die gehoopt had de schuldenberg met meerdere miljarden af te toppen.

EVS kocht vorige week opnieuw 8.470 eigen aandelen in, leert een mededeling. Op 24 oktober kondigde de Luikse beeldvormingsgroep aan voor 10 miljoen eigen aandelen te zullen inkopen. Intussen kocht de groep al 251.034 stukken op, voor 5,23 miljoen euro. Meer dan de helft van het programma is dus uitgevoerd.

De inkopen leggen een bodem onder de beurskoers, die het moeilijk heeft na een beroerd boekjaar 2018. Als wachtgeld belooft CEO Pierre De Muelenaere bovenop de inkopen wel de komende jaren een stevig dividend.