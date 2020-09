Euronext Brussel: Galapagos redt de eer

Net als de rest van Europa gaat ook Euronext Brussel gebukt onder de coronazorgen. Galapagos kwam met goed nieuws en is een zeldzame stijger. Voor Kinepolis wordt de tweede jaarhelft een verloren zaak, meent een analist.

De Europese beurzen zakken gemiddeld 1,8 procent. Het snel stijgend aantal nieuwe coronagevallen noopt diverse landen tot strengere maatregelen. Dat heeft een onmiddellijke weerslag op sommige sectoren, in de eerste plaats de luchtvaart. Die aandelen krijgen flink slaag.

In Brussel blijft het verlies van de Bel20 binnen de perken. De sterindex zakt omstreeks 12 uur 1 procent tot 3.140 punten. Zware verliezen zijn er voor Barco (-4,4%), dat o.m. materiaal levert voor events en bioscopen, verzekeraar Ageas (-2,55%) en Umicore (-2%). De materiaaltechnologiegroep ging donderdag al onderuit door een kritisch rapport van UBS.

Jyseleca

Een schaarse klimmer is Galapagos , dat 1,6 procent hoger gaat naar 116,85 euro. Het Nederlands-Belgische biotechbedrijf heeft de eerste officiële goedkeuring voor de lancering van filgotinib beet. Het Japanse ministerie van Volksgezondheid, Werk en Welzijn heeft het licht op groen gezet voor Jyseleca, de merknaam van filgotinib, voor de behandeling van reumatoïde artrititis ‘bij patiënten die eerder onvoldoende hebben gereageerd op conventionele behandelingen’. Het middel mag in twee dosissen op de markt worden gebracht, in tabletten van 100 mg en 200 mg. Voor de aanvoer van het product zal Galapagos’ partner Gilead Sciences instaan, voor de distributie het Japanse Esai.

De biotechanalisten van KBC Securities wachten nu op de goedkeuring in Europa. Het CHMP, het raadgevend orgaan van de geneesmiddelendienst EMA, gaf in augustus al een positief advies voor zowel de dosis van 200 mg als van 100 mg. ‘Wij verwachten dat een definitieve Europese goedkeuring imminent is’, zeggen Lenny Van Steenhuyse en Sandra Cauwenberghs. Ze ramen dat de Europese en Japanse markten samen zowat 25 procent van de totale reumamarkt uitmaken. Die is naar schatting 6,5 miljard dollar groot.

De grote vraag is wat er in de VS zal gebeuren. Daar maakt de FDA zich zorgen over de mogelijke impact van filgotinib op de mannelijke vruchtbaarheid en over de veiligheid van de 200 mg-dosis. De KBCS-analisten denken dat een nieuwe aanvraag bij de FDA rond de zomer van 2021 kan worden ingediend, waarna het twee tot zes maanden wachten is. Jyseleca zou aldus eind 2021, begin 2022 in de VS op de markt kunnen komen.

De kans op Europese goedkeuring schat KBC Securities op 95 procent, die op Amerikaanse goedkeuring op 75 procent. Hun advies blijft ‘kopen’, hun koersdoel 144 euro.

Zeldzame nierziekte

Bij de grootste stijgers staat nog een ander biotechbedrijf: het Franse Advicenne , dat ook in Brussel een notering heeft. Het aandeel wint 4,7 procent tot 7,14 euro. Advicenne maakte halfjaarresultaten bekend die in se niet zo schitterend waren – er was iets meer verlies door hogere onderzoekskosten – maar met de huidige middelen in kas (17,8 miljoen eind juni) zou het bedrijf wel tot eind volgend jaar voort kunnen.

Belangrijk, intussen zou het eerste geneesmiddel van Advicenne op de markt moeten komen. Het gaat om ADV7103 voor de behandeling van de zeldzame nierziekte distale renale tubulaire acidose (dRTA). Begin volgend jaar wordt een advies verwacht van het CGMP, het adviesorgaan van de Europese geneesmiddelendienst EMA. Later in 2021 zou dan de lancering kunnen plaatsvinden.

Hailsham

Even terug naar de Bel20, waar Aedifica 1 procent zakt tot 99,60 euro. De zorgvastgoedspecialist koopt in Hailsham, in het zuidwesten van Engeland, een nieuw woonzorgcentrum. Het biedt plaats aan 60 senioren met hoge zorgbehoeften en zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2021 worden opgeleverd. Het biedt een initieel huurrendement van ongeveer 5,5 procent. De investering voor Aedifica bedraagt 14,5 miljoen pond. De aankoop is nog onderworpen aan opschortende voorwaarden.

Het woonzorgcentrum is zeer goed gelegen in het meest welvarende deel van Engeland, een regio met veel mensen die zelf voor hun verblijf kunnen instaan, merkt Kepler Cheuvreux op, dat voor Aedifica een koopadvies en koersdoel van 132 euro hanteert.

Koude koffie

Miko werd in de eerste jaarhelft zwaar getroffen door de coronacrisis. De omzet van het bedrijf vial 12 procent terug tot 100,2 miljoen euro. De tak koffieservice had zwaar te lijden onder lockdowns en noteerde een omzetdaling van bijna 30 procent. De andere divisie, plastic verpakkingen, kon indirect een graantje meepikken van de goed draaiende retailmarkt tijdens de lockdowns. Miko zag de nettowinst met ruim 60 procent dalen tot 2,1 miljoen euro.

Volgens CEO Frans Van Tilborg is de toestand in de koffiedivisie gebeterd sinds juni. ‘Augustus was beter dan verwacht en ook september is goed’, vertelde hij aan De Tijd. De topman kijkt ook naar externe groei. ‘Ik denk dat er koopjes te doen zijn.’

Analist Guy Sips van KBC Securities gaat zijn ramingen wat aanpassen, maar denkt dat zijn prognose van een bedrijfswinst van 8,7 miljoen euro voor het hele jaar haalbaar is. Hij juicht ook toe dat Miko niet geaarzeld heeft om reorganisaties door te voeren bij het merendeel van zijn koffieservicedochters. Met een schuldgraad van minder dan 1,8 blijft Miko in een financieel gezonde situatie, beklemtoont Sips. Hij behoudt zijn advies (bijkopen) en koersdoel van 120 euro.

Miko noteert op de fixingmarkt en verloor bij de eerste fixing 0,5 procent tot 91 euro.

100.000

IBA liet weten dat er wereldwijd nu meer dan 100.000 patiënten zijn behandeld met zijn protontherapiesystemen. ‘Een belangrijke mijlpaal’ op weg naar IBA’s missie om protontherapie beschikbaar te maken voor allen die er baat zouden kunnen bij hebben, aldus de Waalse producent van bestralingsapparatuur.

Het aandeel wint 0,8 procent tot 10,50 euro. Daarmee heeft IBA een prima maand achter de rug, dankzij een onstuitbare positieve nieuwsstroom. Sinds de dip van 25 augustus trok het aandeel 48 procent hoger.

Blockbusters

ING staat stil bij de huidige situatie voor Kinepolis . Een harde klap voor de bioscoopgroep was de beslissing van Hollywood om blockbusters uit te stellen, wegens het Amerikaanse gevecht met Covid en de tragere heropening van cinema’s in de VS. ‘Met weinig content lijkt de tweede jaarhelft een verloren zaak’, zegt analist David Vagman.