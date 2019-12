Euronext Brussel: Galapagos slikt nog een adviesverlaging

Binnen een licht hogere Bel20 zijn AB InBev en Galapagos vandaag tegenpolen. Het bierconcern geniet van algemene interesse voor de voedingssector, het biotechbedrijf kreeg opnieuw een lager advies van een Amerikaans beurshuis.

Na het verlies van dinsdag trekken de Europese beurzen weer voorzichtig hoger. Er is geen nieuws van het handelsfront, maar wel fusienieuws dat voor wat animo zorgt. Vrachtwagenbouwer Volvo Group gaat een strategische samenwerking aan met Isuzu Motors, en PSA en Fiat Chrysler gaan effectief de krachten bundelen.

In Brussel stijgt de Bel20 omstreeks 12 uur met 0,1 procent tot 3.969 punten. Beste klimmer in de index is AB InBev , dat 2,2 procent bijwint tot 72,83 euro. De hele biersector gaat hoger, en meer algemeen de voedings- en drankensector die als een defensieve belegging wordt gezien.

Galapagos tekent voor het grootste koersverlies onder de Bel20’ers en gaat 2,6 procent lager tot 185,80 euro. Voor de tweede dag op rij krijgt het biotechbedrijf een adviesverlaging op zijn dak. Dinsdag degradeerde Morgan Stanley het aandeel van ‘kopen’ naar ‘houden’, nu doet Citi iets gelijkaardigs. Analist Nieland laat zijn advies dalen van 'kopen' naar 'neutraal' (houden).

Het aandeel heeft een bijzonder sterk jaar achter de rug met tot dusver een koerswinst van 137 procent. De waardering is nu een faire weerspiegeling van het potentieel van filgotinib voor de behandeling van reuma, van GLPG1690 voor idiopathische pulmonaire fibrose en van de therapieën voor de ziekte van Crohn, meent Nieland.

Het ziet er nog steeds naar uit dat Galapagos een winnaar zal zijn op de Europese biotechscene, maar het is moeilijk te zeggen wat het aandeel op korte termijn zal hoger stuwen, zegt de analist. In de eerste helft van 2020 ziet hij maar weinig belangrijke katalysatoren.

Kabelgoten

Van twee kanten komt Proximus in het nieuws. Er zijn vragen rond de opleiding die de nieuwe CEO Guillaume Boutin nu precies genoten heeft. De man zou geen ‘Executive MBA’ aan de befaamde managementschool Insead hebben gevolgd, maar alleen een opleidingsprogramma op maat van een vorige werkgever (Vivendi). De vraag is nu vooral of hij gelogen heeft in zijn cv.

Anderzijds heeft de Belgische telecomwaakhond BIPT gisteren zijn eindbeslissing bekendgemaakt inzake de toegang tot hoogkwalitatieve netwerken voor professionele telecomspelers. Daarin staat onder meer dat Proximus alternatieve operatoren toegang moet bieden tot zijn koper- en glasvezelinfrastructuur. Een nieuwe verplichting is dat Proximus andere spelers ook toegang moet bieden tot zijn glasvezelkabelgoten, zodat die er hun eigen glasvezelkabels kunnen in leggen. Met die maatregel wil het BIPT de concurrentie stimuleren via infrastructuur.

Dat Proximus zijn kabelgoten moet openstellen voor derden is niet onlogisch, vindt Ruben Devos van KBC Securities, gezien de FttH-penetratie (fiber to the home, dus de lijn tussen de hoofdkabel en de gebruiker, red.) in België slechts 1 procent bedraagt, ver onder het gemiddelde van 14 procent in de Europese Unie. Devos denkt niet dat deze nieuwe maatregel de investeringen in Proximus’ glazvezelkabelnetwerk ernstig zal hinderen. Hij handhaaft zijn ‘afbouwen’-advies en koersdoel van 22 euro voor Proximus.

David Vagman is van mening dat de eindbeslissing van het BIPT licht positief is voor Telenet (houden, koersdoel 41 euro) en Orange Belgium (kopen, koersdoel 28 euro) en licht negatief voor Proximus (verkopen, koersdoel 20 euro). Hij verwacht geen dramatische daling van Proximus’ marktaandeel in hoogkwalitatieve netwerken, maar eerder een geleidelijke erosie.

Het aandeel Proximus heeft van dit alles geen last en wint 1,3 procent tot 25,98 euro.

Consolidator

Vrijwel de hele pakjesdienstensector staat onder druk nadat FedEx vreselijk zwakke kwartaalcijfers publiceerde en zijn winstprognose verlaagde. In Brussel deelt Bpost , dat ook in de Verenigde Staten actief is, in de klappen. Het aandeel zakt 1 procent tot 10,62 euro.

Aedifica (stabiel op 107,40 euro) is aan de derde fase toe in zijn samenwerking met de Duitse Specht Gruppe en die behelst de bouw van vier zorgcampussen, een totale investering van 63 miljoen euro. Daarnaast zijn de voorwaarden vervuld om twee rustoorden over te nemen en om nog een zorgvastgoedsite in Duitsland te bouwen.

‘Het bedrijf heeft nu ongeveer 20 procent geïnvesteerd in Duitsland. Wij houden van het profiel van Aedifica als een groeibedrijf dat in aantrekkelijke activa investeert die uitstekende visibiliteit bieden’, zegt analist Wido Jongman van KBC Securities. Hij voegde Aedifica onlangs toe aan de KBCS Top Pick List met een koopadvies en een koersdoel van 125 euro.

Een maand nadat Sioen Industries (+0,7%, 22,50 euro) zijn interesse in de pvc-coatingactiviteiten van Glen Raven had laten blijken, vindt de overname ook effectief plaats. De specialist in industriële weefsels legt 21 miljoen euro op tafel voor een fabriek in Frankrijk en een verkoopkantoor in de VS.