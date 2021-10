Euronext Brussel: Galapagos struikelt over lager koersdoel

Groeizorgen duwen de Europese beurzen in de min. De samenwerking tussen Galapagos en Gilead wordt losser. Lotus Bakeries zal zijn aandeel niet splitsen.

Na een lastige week zetten de Europese beurzen de afdaling verder. Beleggers tobben over een vertragende groei van de wereldeconomie en daar zijn heel wat redenen voor: hoge inflatie, oplopende rente, de problemen met Evergrande in China, energieschaarste, aanhoudende corona-uitbraken in sommige delen van de wereld… Het verlies van de Euro Stoxx 50 bedraagt rond 11.35 uur 0,25procent.

De Bel20 beperkt het verlies tot 0,1 procent tot 4.134 punten. UCB (+0,8%) en Ageas (+0,6%) gaan hoger. Tot de grootste verliezers behoren Melexis (-1,25%) en Telenet (-1,05%).

Diversity

Sterkste daler is evenwel Galapagos dat 2,3 procent verzwakt tot 44,97 euro. Het biofarmabedrijf maakte vanmorgen bekend dat het nu alle patiënten gerekruteerd heeft voor het fase 3-onderzoek met filgotinib ter behandeling van de ziekte van Crohn. Het Diversity-onderzoek vindt wereldwijd plaats en er nemen 1.374 patiënten aan deel op 369 verschillende locaties.

In het kader van het onderzoek wordt de werking van twee verschillende dosissen filgotinib (100 en 200 mg) vergeleken met een placebo. De volledige resultaten worden verwacht in de eerste helft van 2023.

Belangrijk is dat Galapagos ook nieuwe financiële afspraken maakt met zijn alliantiepartner en aandeelhouder Gilead. Het Mechelse bedrijf zal voor de Diversity-studie de volledige kosten op zich nemen, in plaats van deze te delen met Gilead. Ter vergoeding zal Gilead eenmalig een bedrag van 15 miljoen dollar aan Galapagos betalen. Bovendien zal Galapagos, mocht filgotinib voor de ziekte van Crohn groen licht krijgen in Europa, lagere royalty’s moeten betalen aan Gilead voor de verkopen van filgotinib in Europa, en dit voor alle indicaties.

Een en ander zet de analisten van KBC Securities ertoe aan hun koersdoel voor Galapagos te verlagen. Ze voeren de nieuwe afspraken tussen Galapagos en Gilead in hun model in en halen er de Amerikaanse verkopen van filgotinib voor de twee darmontstekingsziekten (ziekte van Crohn en colitis ulcerosa) uit aangezien het meer en meer onwaarschijnlijk wordt dat Gilead het middel hiervoor in de VS zal lanceren.

De waardering van filgotinib in het model van KBC Securities daalt van 11 tot 5 euro per aandeel. Als de analisten daar de voor 2022 verwacht kaspositie van 3,7 miljard euro bijvoegen, komen ze op een koersdoel van 60 euro per aandeel tegen 66 euro voorheen.

Galapagos wordt momenteel onder zijn voor 2023 verwacht kaspositie gewaardeerd. Toch handhaaft KBC Securities het advies op ‘houden’ bij gebrek aan katalysatoren die de koers kunnen aanvuren.

Duitsland en Nederland

De nieuwsstroom rond Aedifica blijft heel druk. Vrijdag kondigde de zorgvastgoedgroep de overname van een reeds verhuurd woonzorgcentrum in het Duitse Borna aan voor 15 miljoen euro.

Vanmorgen kondigde Aedifica een strategische samenwerking aan met de Nederlandse ontwikkelaars Dunavast-Sonneborgh. Het is de bedoeling om samen in Nederland zorgvastgoed te gaan ontwikkelen. ‘Door de krachten te bundelen creëren we een nieuwe opportuniteit om kwalitatieve ontwikkelingsprojecten aan ons investeringsprogramma toe te voegen en verder te blijven groeien in de Nederlandse markt’, zegt topman Stefaan Gielens in een persbericht. Aedifica blijft stabiel op 109 euro.

Elektrificering

Bpost wint 2 procent tot 7,75 euro. De verhoogde ESG-ambities van de post- en pakjesvervoerder stemmen analist Thomas Couvreur van KBC Securities gunstig. Bpost kondigde de ambitie aan om de elektrificering van zijn wagenpark – voor de levering aan huis – op te drijven van 50 procent tot 100 procent in 2030. De Belgische post- en pakjesbezorger volgt daarmee het voorbeeld van PostNL, dat al eerder een gelijkaardige doelstelling formuleerde.

Bpost gaf geen financiële details vrij, maar Couvreur denkt dat de investeringen binnen het vorig jaar gepresenteerde financiële kader zullen vallen. Hij verwacht dan ook niet dat hij zijn model op korte termijn sterk zal moeten aanpassen. Hij handhaaft zijn koersdoel van 11 euro en gezien het aanzienlijk opwaarts potentieel verhoogt hij zijn advies van ‘bijkopen’ naar ‘kopen’.

Lotus Bakeries zakt 0,7 procent tot 5.370 euro. De familie Boone heeft vorige week via de beurs 8 procent van haar aandelen verkocht. De free float is daardoor gestegen en het aandeelhouderschap is internationaler geworden.

In een interview met De Tijd steekt Jan Boone niet onder stoelen of banken dat het zijn ambitie is om in de Bel20 te geraken. Van een splitsing van het – zeer dure – aandeel kan echter geen sprake zijn, maakt hij duidelijk: ‘De beurskoers van vandaag staat symbool voor wat we in al die jaren opgebouwd hebben’.