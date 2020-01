Euronext Brussel: ‘Galapagos zet cashberg aan het werk'

Onder druk van de financials noteert de Bel20 licht in de min. Galapagos neemt een belang in een Canadees partnerbedrijf. De boodschap van Proximus-topman Boutin kan niet echt overtuigen.

Op de dag dat de VS en China een eerste handelsakkoord ondertekenen, blijven de Europese beurzen dicht bij huis. De handelsoorlog zal nu mogelijk wat bekoelen, maar is zeker niet voorbij. Beleggers kijken ook uit naar de resultaten van enkele Amerikaanse grootbanken.

In Brussel zakt de Bel20 omstreeks 12.45 uur met 0,2 procent tot 3.984 punten. Onder meer verzekeraar Ageas (-1,6%) en de bankwaarden ING (-0,9%) en KBC (-0,7%) verliezen wat terrein. De grootste koerswinst is voor materiaaltechnologiegroep Umicore, die 2 procent hoger gaat tot 44,59 euro.

Ook Galapagos gaat de goede richting uit met een winst van 1,9 procent tot 193,25 euro. Het Belgisch-Nederlandse biotechbedrijf maakte vanmorgen bekend dat het de samenwerking met Fibrocor Therapeutics uitbreidt en ook een belang neemt in het Canadese bedrijf. Hoe groot dat belang is en hoeveel Galapagos er voor neertelt, is niet bekend.

Galapagos en Fibrocor ging een jaar geleden een samenwerking aan. Galapagos kocht toen de exclusieve rechten op een onderzoeksprogramma van Fibrocor naar een middel tegen IPF (idiopatische pulmonale fibrose). Nu neemt Galapagos een optie om vier bijkomende onderzoeksprogramma’s te verwerven die nog in het laboratoriumstadium zitten.

‘Met de huidige deal lijkt Galapagos de businessontwikkelingsmotor warm te draaien en zijn cashberg van 5,5 miljard euro aan het werk te zetten’, schrijven de biotechanalisten van KBC Securities. Na de lucratieve Gilead-deal had Galapagos aangegeven dat het uitkeek naar meer deals in strategisch relevante domeinen. Het kon zowel gaan om het in licentie nemen van externe programma’s als om kleine overnames. Lenny Van Steenhuyse en Sandra Cauwenberghs blijven bij hun koersdoel van 189 euro en ‘houden’-rating.

Groeipad

Guillaume Boutin, de nieuwe CEO van Proximus , schetste dinsdag voor het eerst de grote lijnen van de strategie die hij bij de telecomgroep ten uitvoer wil brengen. Hij wil Proximus weer op het groeipad krijgen en focust daarvoor op twee domeinen: de beste vaste en mobiele netwerken van het land aanbieden en een lokaal ecosysteem uitbouwen met onder meer televisiezenders en banken. Voor meer details over dit alles is het wachten tot de investeerdersdag van 31 maart.

Beleggers houden zich in en sturen Proximus opnieuw 1 procent lager tot 24,49 euro. Het aandeel, dat al langer niet bijster geliefd is bij analisten, kreeg dinsdag zijn veertiende verkoopadvies.

Private plaatsing

De notering van Care Property Invest werd vanmorgen even opgeschort vanwege een private plaatsing. Die was een gevolg van de overname van twee woonzorgcentra met assistentiewoningen in Wallonië, 'La Reposée' in Bergen en 'New Beaugency' in Bernissart.

Het vastgoed werd ingebracht in natura en in ruil werden nieuwe aandelen uitgegeven - die de verkoper van de woonzorgcentra onmiddellijk van de hand deed. De 1.125.338 nieuwe aandelen werden intussen met succes privaat geplaatst. Dat gebeurde aan 29 euro, dus met een korting van circa 3 procent tegenover de slotkoers van dinsdag.

Zowel KBC Securities als Degroof Petercam hervat de opvolging van Tinc (stabiel op 13,45 euro). Die was in december onderbroken vanwege de kapitaalverhoging, waarbij beide beurshuizen betrokken waren. De kapitaaloperatie bracht 112,7 miljoen euro bruto in het laatje.

Analisten Joachim Vansanten en Bart Cuypers van KBC Securities hervatten nu de opvolging van Tinc met een houden-advies en een koersdoel van 14 euro.

Ook Bart Jooris van Degroof Petercam houdt Tinc weer in het oog. Hij heeft zijn waardering van de infrastructuurinvesteerder aangepast van 14,5 naar 14 euro. 'Gezien de conservatieve aard van Tinc als 'investment case' en het gebrek aan informatie over de invloed van nieuwe projecten op de verwachte kasstromen, beschouwen wij de kapitaalverhoging als cash tot de investeringen zijn afgesloten en Tinc zijn kasstroomprognoses heeft aangepast', zegt hij. Vermits het nieuwe koersdoel maar weinig opwaarts potentieel biedt, plakt Jooris een houden-advies op het aandeel.

Destroyer

Bij de dalers is Euronav terug te vinden. De olietankerrederij geeft 2,7 procent prijs tot 10,61 euro. De vrachttarieven voor supertankers en de olieprijs – waaraan de koers van Euronav vaak gelinkt wordt – gaan lager.