Euronext Brussel: Hyloris gaat ‘high’ op herstellende beurs

Na hun bloedrode maandag weten de beurzen deels te herstellen. De pijnbestrijder van Hyloris krijgt groen licht in nog eens twee landen. Xior haalt een Spaans project binnen met een hoog rendement.

Een zware verkoopgolf rolde maandag wereldwijd over de beurzen. Vrees dat de Chinese vastgoedontwikkelaar Evergrande failliet zal gaan en zware schokken zal veroorzaken deed beleggers massaal op de verkoopknop duwen. Het resultaat: 2,1 procent verlies voor de Euro Stoxx 50, 1,3 procent verlies voor de Bel20.

Dinsdag is er grotendeels herstel. De kans is reëel dat Peking Evergrande zal laten omvallen, maar de huidige crisis is veel minder ernstig dan wat in de VS met herverpakte hypotheekleningen gebeurde en de financiële crisis van 2008/09 veroorzaakte. Omstreeks 12.30 uur gaat de Euro Stoxx 50 1,35 procent hoger.

Het herstel op Euronext Brussel is kleiner: de Bel20 wint 0,9 procent tot 4.113 punten. Flink herstel zien we bij de chemiegroep Solvay (+2,5%) en de inoxproducent Aperam (+2,3%), twee cyclische waarden die in de vorige sessie respectievelijk 2,1 en 6,3 procent onderuit gingen. KBC buigt een maandagverlies van 3,4 procent om in 2 procent winst.

Grootste daler onder de Belgische steraandelen is Argenx (-3,65%). Het biotechbedrijf staat al de hele maand onder druk. Een adviesverlaging bij Morgan Stanley en een magere nieuwsstroom liggen aan de basis. Volgens Bloomberg achten nog steeds zes van de elf analisten die Argenx volgen het aandeel koopwaardig. Vijf hebben een ‘houden’-advies.

Zuid-Korea en Panama

Bij de toppers op de brede markt heeft Hyloris postgevat. Het Luikse farmabedrijf dikt 4,9 procent aan tot 13,90 euro. Maxigesic IV, een middel om post-operatieve pijn te bestrijden, mag in twee bijkomende landen op de markt worden gebracht: in Zuid-Korea, de vierde grootste markt voor farmaceutische producten in Azië, en in het Midden-Amerikaanse land Panama.

In Zuid-Korea hoopt partner Kyongbo Pharmaceuticals het pijnmiddel begin volgend jaar in de handel te kunnen brengen. De licentiehouder voor Panama, Pharma Bavaria International, is van plan om Maxigesic IV later dit jaar te beginnen verkopen.

Maxigesic IV is een nieuwe combinatie van 1.000 mg paracetamol en 300 mg ibuprofen. De oplossing wordt geïnjecteerd om pijn na een operatie te behandelen.

'Wij zijn erg blij dat Maxigesic IV verder internationaal momentum wint met bijkomende regelgevende goedkeuringen in sleutelmarkten. Intussen maken wij en onze partners ook goede vooruitgang met het regulatoir indieningsproces in de VS', zegt Stijn Van Rompay, CEO van Hyloris, in een persbericht.

‘De commerciële Maxigesic IV-trein blijft stoom vergaren’, reageren de biotechanalisten van KBC Securities, al lijkt de aanvraag bij de Amerikaanse geneesmiddelendienst FDA meer tijd in beslag te nemen dan gedacht. Lenny Van Steenhuyse en Thomas Vranken mikken voor Maxigesic IV op een piekverkoop van 205 miljoen euro, wat voor Hyloris zou resulteren in een piekstroom van royalty’s van 17 miljoen euro.

De voornaamste aanjager van de koers van Hyloris blijft intussen de uitbreiding van de pijplijn, zeggen ze. Het bedrijf heeft de ambitie om jaarlijks met minstens vier nieuwe projecten te komen. Dat betekent dat er voor 2021 nog drie slots te vullen zijn. Als dat lukt, zou het vierde kwartaal moeten barsten van het nieuws. In afwachting handhaven de KBCS-analisten hun koopadvies en een koersdoel van 15 euro.

Zaragoza

Xior , de uitbater van studentenhomes, bevestigde maandag dat hij de publieke tender van Zaragoza Vivienda heeft gewonnen. Xior (+0,6%, 52 euro) gaat in het centrum van de Spaanse stad een ‘flagship’ studentenresidentie met 388 units en diverse gemeenschappelijke faciliteiten ontwikkelen en uitbaten. De kamers zijn bestemd voor studenten, professoren en ‘young professionals’.

Het project, waarin Xior 26 miljoen euro investeert, moet tegen het academiejaar 2023/24 klaar zijn. Het verwachte bruto aanvangsrendement bedraagt circa 8 procent. Het is de zesde stad in Spanje waar Xior neerstrijkt.

Volgens ING-analiste Francesca Ferragina zal Xior twee voormalige militaire gebouwen renoveren en verbouwen. ‘Wij waarderen de inspanning in Spanje tot nog toe, met voor circa 140 miljoen euro overnames die sinds het begin van het jaar werden afgerond.'

Ze vindt met name het rendement van de jongste deal interessant. Met 8 procent ligt dat veel hoger dan Xiors gemiddelde rendement op zijn Spaanse portefeuille, dat circa 5,8 procent bedraagt. ‘Wij appreciëren ook dit specifieke project dat nieuw leven schenkt aan oude gebouwen die bewaard blijven en de wijk waarin ze zijn gelegen zullen revitaliseren.’ Ferragina hanteert voor Xior een ‘houden’-rating en een koersdoel van 51 euro.