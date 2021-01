Euronext Brussel: Hyloris kiest voor ‘high’

Hoewel de verkiezingszege van Biden is bekrachtigd, blijven de Europese beurzen dicht bij huis. In Brussel krijgt Hyloris vleugels dankzij een hoog koersdoel van Berenberg. Argenx gaat scheep met een Chinese partner, maar kan daar voorlopig geen munt uit slaan.

De Amerikaanse en Aziatische beurzen lieten zich niet van de wijs brengen door de bestorming van het Capitool door woeste Trump-aanhangers. De Europese beurzen blijven donderdagmiddag op koers met beperkte winsten die iets aandikten toen bekend werd dat het Amerikaanse Congres de verkiezingsoverwinning van Joe Biden heeft bekrachtigd en Trump een ordentelijke machtsoverdracht belooft. Omstreeks 12.15 uur noteert de Euro Stoxx 50 0,1 procent in de plus.

De Bel20 doet het iets minder en zakt 0,1 procent tot 3.714 punten. Binnen de korf met Brusselse steraandelen zijn er wel grote verschillen. De hoop op meer economische groei stuurt inoxproducent Aperam 3,3 procent hoger, terwijl Barco en Umicore respectievelijk 1,4 en 1,55 procent aandikken.

Onder de banken wint ING 0,45 procent en blijft KBC steken op een plusje van 0,1 procent. Credit Suisse heeft zijn advies voor KBC teruggeschroefd van ‘kopen’ naar ‘houden’. Eerder deze week bezorgde een verkoopadvies van een ander Zwitsers beurshuis, UBS, KBC een echte koersdreun.

Aan de verlieszijde treffen we Galagapos (-2%) aan. Na opeenvolgende tegenslagen in de VS is het biotechbedrijf uit de gratie gevallen.

Verloren jaar

Ook AB InBev staat onder druk met een verlies van 1,2 procent tot 58,07 euro. In een nieuw rapport over het bierconcern klinkt ING weinig optimistisch over de korte termijn. ‘De herinvoering van lockdowns in een groot deel van de wereld en het trage vaccinatietempo doen ons geloven dat 2021 een verloren jaar wordt, met weinig vooruitzicht op herstel voor AB InBev’, zegt Reg Watson. In sommige landen, zoals in Brazilië, ziet het ernaar uit dat door het wegvallen van de steunbetalingen 2021 zelfs slechter wordt dan 2020.

De ING-analist denkt dat het tot 2023/2024 zal duren vooraleer de omzet en brutobedrijfswinst van AB InBev weer het niveau van vóór de coronacrisis bereiken. Hij handhaaft zijn ‘houden’-advies en koersdoel van 54,92 euro.

Zai Lab

Argenx maakte woensdagavond bekend dat het een strategische samenwerking aangaat met Zai Lab, een Chinees biofarmabedrijf uit Shanghai dat een notering heeft op Nasdaq. Het is de bedoeling de wereldwijde ontwikkeling van het topmiddel efgartigimod te versnellen en nieuwe potentiële indicaties te onderzoeken. Zai Lab krijgt tegelijk de exclusieve rechten op de ontwikkeling en commercialisering van efgartigimod in Groot-China (China, Hongkong, Taiwan en Macau).

In ruil ontvangt Argenx van Zai Lab een aanvangsbetaling van 75 miljoen dollar in de vorm van nieuwe aandelen Zai Lab. Daar kunnen later 100 miljoen dollar aan mijlpaal- en andere betalingen bij komen. Argenx zal ook royalty's krijgen op de verkoop van efgartigimod in de regio Groot-China.

Analisten reageren afwachtend. Kepler Cheuvreux verandert niets aan zijn advies (houden) en koersdoel (200 euro). ‘De commercialisering van efgartigimod buiten de VS, EU-5 en Japan is in het huidige stadium niet inbegrepen in ons waarderingsmodel, aangezien we dit als een ‘upside’ beschouwen’, klinkt het.

Idem dito bij Degroof Petercam. Zai Lab is een sterke lokale speler die de ontwikkeling en commercialisering van efgartigimod in China ter hand kan nemen, klinkt het. Maar ‘aangezien de ontwikkeling in China nog niet van start is gegaan, kennen we geen waardering voor efga in dit land toe’. Thomas Guillot blijft dan ook bij ‘houden’ en zijn koersdoel van 190 euro.

Na de sterke jaarprestatie in 2020 gaan de winstnemingen bij Argenx voort: het aandeel zakt 1,4 procent tot 227,40 euro.

Farma sweet spot

Ster van de dag is Hyloris , dat vleugels krijgt dankzij Berenberg. Het beurshuis start de opvolging van beursnieuwkomer met een koopadvies en een koersdoel van 15 euro. Dat betekent dat Berenberg zowat 60 procent opwaarts potentieel ziet. Hyloris schiet 18,9 procent hoger tot 11,30 euro.

Analiste Beatrice Allen vindt dat Hyloris zich in een 'farma sweet spot' bevindt. Hyloris 'verbetert' bestaande medicijnen. 'Enerzijds levert dit een groter rendement op dan generieken, anderzijds heb je minder risico dan klassieke farma.'

Hyloris heeft 12 potentiële medicijnen in de pijplijn die in de komende vier jaar naar de markt kunnen komen. Twee medicijnen zijn reeds goedgekeurd. 'Op basis van de pijplijn kan de omzet tussen 2022 en 2025 maal 15 gaan. En momenteel betalen beleggers de facto slechts voor de vijf belangrijkste producten, negen producten krijgen ze er gratis bij.'

Hyloris trok in juli vorig jaar naar de beurs tegen 10,75 euro per aandeel. Het aandeel sloot woensdag af op 9,50 euro, of 12 procent onder de intekenprijs.

Lincoln Park Capital

Ook Celyad gaat flink hoger: de Waalse specialist in celtherapieën voor kanker veert 5,4 procent op tot 7,36 euro. Dankzij een akkoord met een Amerikaanse investeerder verzekert Celyad zich van de mogelijkheid om in schijven vers geld op te halen.

Onder de ‘equity purchase agreement’ met Lincoln Park Capital Fund (LPC) kan het bedrijf in de komende 24 maanden telkens voor 2,5 miljoen dollar aan nieuwe aandelen – in de vorm van ‘American Depository Shares’ – verkopen, en dit voor een totaal bedrag van 40 miljoen dollar. De samenwerking is niet gratis: Celyad betaalt LPC een vergoeding van 1 miljoen dollar.