Euronext Brussel: ING een bank vooruit, KBC in het verdomhoekje

De markt reageert compleet verschillend op de kwartaalresultaten van ING en KBC. De ontwikkelaar van logistieke parken VGP komt met een sterke winstprognose. Na een recordkwartaal breken meer uitdagende tijden aan voor Euronav.

De Europese beurzen zetten donderdag een stapje terug en verliezen gemiddeld 1,1 procent. Behalve aan enkele tegenvallers - van onder meer Glencore en AXA - kan de daling ook worden toegeschreven aan een sombere Britse centrale bank. De Bank of England zei dat het wellicht langer zal duren eer de Britse economie weer op prepandemieniveau zit.

In Brussel verliest de Bel20 omstreeks 13 uur 1 procent tot 3.296 punten. De hele Bel20 kleurt rood, met uitzondering van ING. Sterkste dalers zijn AB InBev (-3,5%), Proximus (-2,9%) en KBC.

Beleggers keken vooral uit naar de kwartaalcijfers van de twee financiële zwaargewichten. Bij ING zakte de winst in de periode van april tot juni met 79 procent tot 299 miljoen euro. De grote boosdoener zijn 1,3 miljard euro bijkomende provisies die de Nederlandse bankgroep aanlegt voor slechte leningen. Topman Steven van Rijswijk klinkt niettemin optimistisch omdat de rente-inkomsten op peil blijven en de inkomsten uit beleggingen het goed doen.

Het aandeel ING schiet 4,9 procent hoger tot 6,46 euro. ‘We verwachten dat ING in staat zal zijn om zijn sterkere groeidoelstellingen te halen (…) en met zijn diverse bronnen van inkomsten ook de nog voor lange tijd lagere vooruitzichten zal doorstaan’, zegt analist Jason Kalamboussis van KBC Securities.

KBC zet 845 miljoen euro opzij voor kredieten die door de coronacrisis niet of laattijdig worden terugbetaald. Daardoor viel de nettowinst met 72 procent terug tot 210 miljoen euro, wat gevoelig beter was dan de 153 miljoen euro waar analisten gemiddeld op rekenden. De rente-inkomsten staan ook meer onder druk door een renteverlaging in Tsjechië.

In tegenstelling tot ING zakt KBC 3,5 procent tot 48,97 euro. Een mogelijke verklaring voor de weinig enthousiaste reactie – op beter dan verwachte resultaten – is de boodschap dat er pas in februari volgend jaar samen met de jaarcijfers over 2020 een update komt over de langetermijnstrategie en de dividendpolitiek. Dat was initieel voor november gepland, maar zal nu dus luidens slide 59 van de beleggerspresentatie voor 2021 zijn.

E-commerce

Bovenaan de koerstabellen is VGP terug te vinden met een winst van 6,6 procent naar 129,40 euro, een nieuw record. De ontwikkelaar van logistieke parken in diverse Europese landen liet in een kort persbericht weten dat het eerste halfjaar een nettowinst tussen 180 en 200 miljoen heeft opgeleverd. Meer dan dubbel zoveel dus als in de eerste helft van 2019 (75 miljoen euro).

KBC Securities stipt aan dat het gros van de winst waarschijnlijk voortvloeit uit het bedrijventerrein dat VGP nabij München ontwikkelt, onder meer voor BMW. Daarnaast profiteert VGP ten volle van de in deze coronatijden boomende e-commerce, waarvoor bijkomende magazijnruimte nodig is. En andere troef zijn de joint-ventures met Allianz. VGP verkoopt geregeld parken aan die joint-ventures, waardoor middelen vrijkomen voor nieuwe projecten.

Xior (-0,6%, 50,50euro), de verhuurder van studentenwoningen, heeft tot dusver maar weinig last gehad van de coronacrisis. De bezetting bleef op peil en er waren weinig wanbetalers. Over de eerste zes maanden behaalde Xior een derde meer winst. Het bedrijf herhaalt de verwachting een 4,6 procent hoger brutodividend uit te keren.

Analiste Amal Aboulkhouatem is best tevreden over de resultaten maar laat haar advies dalen van ‘bijkopen’ naar ‘houden’. De reden hiervoor is het mooie herstel van de koers. Haar koersdoel blijft op 45 euro.

Hangels

Fagron , de leverancier van farmaceutische grondstoffen en bereidingen aan apotheken en ziekenhuizen, bleef tijdens de pandemie op het groeipad. In het eerste halfjaar steeg de omzet met 9 procent en nam de brutobedrijfswinst met 13 procent toe.

Fagron moest het hoofd bieden aan een hogere vraag naar coronagerelateerde producten – handgels en vitamines – maar voelde anderzijds dat veel dokterbezoeken en chirurgische ingrepen werden uitgesteld, waardoor de Compounding-activiteiten in Europa en Noord-Amerika in het tweede kwartaal verzwakten.

Het aandeel veert 2,6 procent op tot 19,01 euro, een koersreactie die volgens ING-analist Stijn Demeester deels aan recente koerszwakte kan worden toegeschreven.

Onzekerheid neemt toe

Met een nettowinst van 259,6 miljoen dollar was het tweede kwartaal voor Euronav opnieuw bijzonder sterk. De hele eerste jaarhelft leverde 485,2 miljoen euro winst op, wat uitzonderlijk is. Euronav gaat nog eens voor 25 miljoen dollar aandelen inkopen en keert een kwartaaldividend van 47 dollarcent uit.

Het derde kwartaal wordt echter uitdagender. De overproductie van olie is vanaf midden mei snel verminderd, zodat de vraag naar drijvende opslag is gedaald. Voor het derde kwartaal heeft Euronav wel al zowat de helft van zijn vlootcapaciteit vastgelegd tegen mooi rendabele tarieven.

‘Fijne tweedekwartaalresultaten maar de onzekerheid neemt toe’, titelt ING zijn rapportje. Euronav lijkt echter goed voorbereid en tegenover de lagere vraag naar tankercapaciteit staat ook een bescheiden orderboek en een verouderende wereldvloot. Het advies van analist Quirijn Mulder blijft ‘kopen’, zijn koersdoel houdt hij op 11 euro.

Luuk Van Beek van Degroof Petercam gaat zijn ramingen voor 2020 en 2021 verlagen als weerspiegeling van de recente daling van de tankertarieven. Hij behoudt zijn koopadvies wegens de gunstige marktvooruitzichten een aantrekkelijke waardering (20 procent lager dan de netto-actiefwaarde). Zijn koersdoel staat op 14 euro.