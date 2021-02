Euronext Brussel: ING houdt de tent recht

Dankzij flinke koerswinst voor ING staat de Bel20 lichtjes op winst. Umicore kan niet profiteren van fanmail uit Londen. De solide resultaten van Intervest O&W kunnen evenmin bekoren.

De Europese beurzen trappelen vrijdag rond de middag ter plaatse. In de VS is het nog steeds wachten op nieuws over het stimulusplan van president Biden. De Chinese en de meeste andere Zuidoost-Aziatische beurzen zijn dicht om het Chinese Nieuwjaar te vieren. Er is bovendien minder bedrijfsnieuws en dat de Britse economie vorig jaar met 9,9 procent is gekrompen, is ook niet bepaald opbeurend.

De Bel20 houdt nipt het hoofd boven water. Omstreeks 12.30 uur noteert de index 0,2 procent in de plus op 3.806punten. Slechts vijf Bel20’ers kleuren groen, maar een van hen, ING Groep, trekt een stevig spurtje: de Nederlandse financiële speler wint 5,2 procent tot 8,23 euro.

ING verraste in het vierde kwartaal met veel beter dan verwachte resultaten. De nettowinst bedroeg 727 miljoen euro, terwijl analist amper op 464 miljoen rekenden. ING moest minder geld opzij zetten voor mogelijke kredietverliezen.

Volgens Jason Kalamboussis van KBC Securities kondigt 2021 zich ook beter aan dan verwacht, zowel qua kosten als vergoedingen. De analist verhoogt zijn winstverwachting voor 2021, trekt zijn koersdoel op van 8 tot 11 euro en herhaalt zijn koopadvies. Het aandeel ING krijgt meteen een plaatsje op de ‘Dynamic Top List’ van KBC Securities.

Opgelucht over E&ST

Na de donderdag gepubliceerde recordresultaten over 2020, waarbij afscheidnemend CEO Marc Grynberg ook optimistische vooruitzichten schetste, krijgt Umicore fanmail uit Londen. Berenberg verhoogt het koersdoel van 48 naar 56 euro, het advies blijft 'kopen'. Het aandeel kan daar echter geen munt uit slaan en zakt 1,1 procent tot 47,48 euro.

Analist Sébastian Bray toont zich vooral opgelucht over het zorgenkind van 2020, de tak Energy & Surface Technologies, die wereldmarktleider is in kathodematerialen voor herlaadbatterijen. 'Schaalvoordelen en de hefboom via grotere volumes kunnen de winstbijdrage van E&ST met 50 procent verhogen in 2021', stelt Bray. Pro memorie: overcapaciteit in de sector haalde de winstbijdrage in 2020 met 60 procent onderuit.

Volgens de analist is er ook niet langer neerwaartse druk op de prijzen voor NMC, de kathodes met nikkel, mangaan en kobalt waar Umicore in gespecialiseerd is. Hij staat ook sceptisch tegenover het risico dat de rivaliserende goedkopere LFP-technologie (kathodes met lithium, ijzer en fosfaat) stormenderwijs de markt zullen inpalmen. 'Als LFP zo'n doorrbraaktechnologie in kathodes is, waarom gebruikt het gros van de markt nog altijd NMC en NCA?'.

Bray is voorts aangenaam verrast dat Umicore een tegenpartij heeft kunnen vinden om de - op dit ogenblik torenhoge - rodiumprijs gedeeltelijk in te dekken en dus vast te klikken. 'Dat sommige marktspelers bij recordkoersen tegenpartij willen zijn bij een indekking van de rodiumprijs, suggereert dat de krapte op de markt potentieel nog jaren kan duren'.

Dankzij het winstherstel in E&ST en de hoge edelmetaalprijzen die de recyclagetak verder laten boomen, verhoogt de Berenberg-analist de winstprognoses voor 2021 en 2022 met respectievelijk 12 en 20 procent.

Grote waarderingskloof

Intervest Offices & Warehouses inde vorig jaar 61,3 miljoen euro aan huurinkomsten, 7 procent minder dan in 2019. Toen leidde het vroegtijdig vertrek van huurder Medtronic tot een eenmalige verbrekingsvergoeding van 5,2 miljoen euro. De lagere huurinkomsten werkten door in de EPRA-winst – de winst uit de kernactiviteiten – die met 14 procent daalde tot 40,35 miljoen euro. Behalve aan de lagere huurinkomsten is de winstdaling ook te wijten aan desinvesteringen en hogere kosten. Intervest houdt zijn brutodividend stabiel op 1,53 euro per aandeel.

Geen schitterende maar wel solide resultaten, is het oordeel van analist Herman van der Loos van Degroof Petercam. Hij herhaalt zijn koopadvies wegens de grote waarderingskloof tussen Intervest en zuivere logistieke spelers. ‘Wij denken dat dit onterecht is, zelfs als je een ‘niet-pure-speler-discount’ en enkele, naar onze mening beheersbare, onzekerheden in overweging neemt.’ Zijn koersdoel bedraagt 30 euro.

Ook KBC Securities noemt Intervest ‘a great valuation play’. ‘Hoewel het kortetermijnkarakter van zijn huurcontracten uitdagend blijft, geloven we dat het sterke managementteam en de gezonde balans geruststellend zijn.’ De vastgoedanalisten herhalen hun koopadvies en koersdoel van 33 euro.