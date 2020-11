Euronext Brussel: KBC en EVS kunnen niet overtuigen

De beter dan verwachte resultaten van KBC vallen niet overal in de smaak. Melexis schiet hoger na een advies- en koersdoelverhoging. Dat EVS nog steeds geen prognose durft te geven, doet beleggers afhaken.

De Europese beurzen zetten vandaag een stapje terug. Omstreeks 12.25 uur noteert de Euro Stoxx 50 0,5 procent lager. De vaccinrally is even uitgewerkt. De aandacht verschuift weer naar de impact van de tweede, nog steeds woedende coronagolf. Door de nieuwe lockdownmaatregelen zal de economie in het vierde kwartaal weer krimpen. Dat kan tal van bedrijven aan de rand brengen.

In Brussel verzwakt de Bel20 0,2 procent tot 3.511 punten. De grootste verliezen zijn voor Telenet (-2,3%) en UCB (-2,2%).

UCB kondigde de overname aan van het Leuvense bedrijf Handl Therapeutics over en gaat een nieuwe onderzoekssamenwerking aan met Lacerta Therapeutics uit Florida. Hiermee breidt UCB zijn gentherapie-activiteiten uit.

De resultaten die KBC Groep over het derde kwartaal voorlegde, waren beter dan verwacht. De nettowinst van 697 miljoen euro overtrof duidelijk de consensusprognose van 600 miljoen euro. Met name de netto rente-inkomsten verrasten positief.

Topman Johan Thijs blijft echter voorzichtig: ‘Het is duidelijk dat de gevolgen van de coronacrisis voor de lange termijn aanzienlijk zullen zijn’. Over een interimdividend rept KBC met geen woord; daarvoor is het wachten tot de jaarresultaten in februari.

De analistenreacties zijn verdeeld. Albert Ploegh van ING heeft het over ‘een goede reeks resultaten’ en handhaaft zijn koopadvies en koersdoel van 61 euro.

Kepler Cheuvreux is kritischer. 'De beter dan verwachte resultaten zijn vooral te danken een de verzekeringstak, die tijdelijke profiteerde van minder autoschadegevallen tijdens de pandemie', stelt analist Benoit Petrarque. Hij vindt de resultaten van de bankpoot vrij zwak. 'Exclusief het effect van TLTRO (de goedkope langetermijnkredieten van de Europese Centrale Bank, red.) zakten de netto-rente-inkomsten jaar op jaar 5 procent', becijfert hij.

Het aandeel KBC, dat van maandag tot woensdag meer dan 20 procent was gestegen, verliest 1 procent tot 53,58 euro.

Hexcel

Solvay herstelt licht – met 0,6 procent – van de klap van 3,7 procent die het Belgische chemiebedrijf woensdag in de late handel kreeg. Geruchten dat Solvay een overnamebod zou hebben uitgebracht op het Amerikaanse chemiebedrijf Hexcel waren de aanleiding. Hexcel ontkende woensdagavond tegenover Bloomberg zo’n bod te hebben ontvangen.

Hexcel is een belangrijke rivaal van Solvay in de productie van lichtgewicht composietmaterialen voor de luchtvaartsector en wordt dus net als de Belgische branchegenoot midscheeps getroffen door de crisis in de sector.

Analisten staan sceptisch tegenover een samengaan van de twee. Hexcel probeert via een fusie minder afhankelijk te worden van de luchtvaart, maar zag begin april een geplande fusie met een andere branchegenoot - Woodward - afketsen.

'De sterren staan niet goed voor een deal', stelt Jefferies-analist Laurence Alexander. Eenzelfde geluid bij ING-analist Stijn Demeester: 'Een fusie zou zeker steek houden gelet op de crisis in de sector, maar er zijn veel obstakels'. Demeester wijst ten eerste op kartelwaakhonden, die ongetwijfeld bezwaar zou maken tegenover één speler die meer dan 70 procent van de markt controleert. Ten tweede zweren veel vliegtuigbouwers bij twee toeleveranciers, zodat een fusiegroep onvermijdelijk klanten zou zien afhaken. En last but not least: de focus ligt bij Solvay-CEO Ilham Kadri op desinvesteringen en schuldenafbouw, niet op deals.

Geen prognose

De coronapandemie blijft het televisiedienstenbedrijf EVS (-4,5%, 13,72 euro) parten spelen. Omdat er minder live-evenementen zijn, boeken de klanten van EVS minder inkomsten en lagere kasstromen. Sommige moeten daarom hun kapitaal versterken. Dit alles resulteert in uitgestelde of geannuleerde investeringen.

Het orderboek van EVS was eind oktober 7 procent kleiner dan een jaar eerder. Omdat de grote sportevenementen die deze zomer moesten plaatsvinden zijn verschoven naar 2021, zou dat een inhaalbeweging moeten opleveren.

Voor 2020 waagt EVS zich echter nog steeds niet aan een becijferde prognose. Ook belangrijk: EVS heeft zijn in mei aangekondigde inkoopprogramma van 5 miljoen euro op 9 november afgerond. Die 'bodembeschermer' valt dus weg zolang er geen nieuw programma in de steigers gezet wordt.

KBC Securities handhaaft het 'bijkopen'-advies, maar analist Guy Sips knipt niettemin het koersdoel bij van 20 naar 18 euro. 'We zullen ook in het eerste deel van 2021 een impact van covid-19 merken', luidt het.

Idylla

Biocartis zag in het derde kwartaal de verkoop van cartridges stevig herstellen tegenover het tweede kwartaal en jaar op jaar met 61 procent toenemen. De plaatsing van nieuwe Idylla-zaklabo’s bleef ook groeien.

Het Mechelse bedrijf bevestigt het streefdoel om dit jaar circa 30 procent meer cartridges te verkopen, maar stelt zijn vooruitzicht voor het aantal nieuwe Idylla-plaatsingen licht bij tot ongeveer 300. In september rekende Biocartis nog op 300 tot 350 nieuwe plaatsingen. Het aandeel wint 1 procent tot 4,74 euro.

Vaandeldrager op de brede markt is Melexis dat 5,3 procent opveert tot 73,25 euro. Kepler Cheuvreux heeft na de beter dan verwachte derdekwartaalresultaten van de chipontwikkelaar en de prognose voor het vierde kwartaal zijn ramingen aangepast. De automarkt herstelt sneller dan verwacht en nieuwe lockdowns worden voorzichtiger toegepast, met meer oog voor de economische gevolgen.