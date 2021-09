Euronext Brussel: Kinepolis ster in de schaduw van Azelis

Nieuwkomer Azelis schittert, Kinepolis mag dankzij een koopadvies pronken. Zijn eveneens in trek: de holdings GBL en Sofina die respectievelijk hun aandeelhouders verwennen en vers geld ophalen.

De Europese beurzen gingen vrijdag aanvankelijk de goede kant op, maar op de middag zijn de winsten verdwenen. Wellicht spelen inflatie- en rentezorgen na uitlatingen van enkele ECB-toppers. Omstreeks 12.45 uur gaat de Euro Stoxx 50 0,3 procent lager.

De Bel20 houdt nog stand met 0,25 procent winst tot 4.161 punten. De grootste winsten in de index zijn voor biofarmabedrijf Argenx (+2,9%) en inoxproducent Aperam (+1,8%).

Voor Euronext Brussel is het een feestdag met de grootste beursgang in 14 jaar. Chemiedistributeur Azelis maakte een paar dagen vroeger dan verwacht zijn opwachting. Een teken van grote interesse en dat komt ook tot uiting in de koers die tegenover de introductieprijs van 26 euro 9,9 procent hoger gaat naar 28,56 euro.

GBL lanceert een nieuw aandeleninkoopprogramma ter waarde van 500 miljoen euro, dubbel zoveel als de vorige enveloppe. De Frère-holding is ook van plan om 5 miljoen aandelen te vernietigen en gaat haar voltallig personeel, inclusief CEO Ian Gallienne, een loonsverhoging toekennen.

‘GBL pampert zijn aandeelhouders’, zegt ING-analist Hans D’Haese. De aangekondigde maatregelen zullen tot een hoger rendement voor de aandeelhouders leiden. Zijn koopadvies en koersdoel van 118 euro blijven staan.

Kris Kippers van Degroof Petercam bemerkt achter de aangekondigde maatregelen vastberadenheid van GBL om de overdreven discount aan te pakken. Het management stelt al een hele tijd dat de discount te hoog is, maar van echte verbetering is geen sprake. Kippers raamt de huidige holdingkorting op circa 32,5 procent, een pak meer dan het tienjaargemiddelde van 25,5 procent.

De analist had echter liever een focus op een sterkere groei van de netto-actiefwaarde gezien ‘aangezien dit de beste manier blijft om op termijn rendement voor de aandeelhouders te genereren’. Hij handhaaft zijn koopadvies en koersdoel van 113 euro.

Het aandeel GBL stijgt met 0,4 procent tot 95,08 euro.

Verrassing bij Sofina , dat voor het eerst een obligatielening uitgeeft. De holding van de familie Boël plaatste de obligaties met een looptijd van 7 jaar en een coupon van 1 procent zonder problemen en haalde zo 700 miljoen euro op. Ze gaat de opbrengst gebruiken om nieuwe investeringen te financieren en portefeuillebedrijven te ondersteunen. Sofina gaat 0,5 procent hoger tot 347,40 euro.

Grote studio's

Na Azelis is Kinepolis de ster van de dag met een koerswinst van 4 procent tot 52,90 euro. Kepler Cheuvreux zet de bioscoopgroep weer op de kooplijst. 'De bezoekersaantallen na de heropening zijn sterker dan we gedacht hadden', klinkt het in het rapport.

Daarnaast zijn grote studio's nu al bezig om hun eerdere aanpak te herzien. De Hollywoodstudio's kiezen toch opnieuw voor exclusieve lanceringen in de bioscoop in plaats van een gelijktijdige lancering via streaming. Disney bijvoorbeeld zal alle resterende films dit jaar eerst in de bioscoop uitbrengen en dan pas op streamingplatform Disney+. 'Disneyproducties zijn goed voor 45 procent van de bezoekersaantallen bij Kinepolis', geeft de analist mee.

Er is ook lof voor CEO Eddy Duquenne en zijn team. 'Het management heeft uitstekende werk verricht door het bedrijf voor te bereiden op een worstcasescenario. Daardoor is er een hogere operationele hefboomwerking in geval van snel herstel van bezoekers.'

Kepler voorziet het koopadvies van een koersdoel van 62 euro en plaatst Kinepolis ook bij zijn Benelux-favorieten.

Zonder kunststof

Miko , het Turnhoutse familiebedrijf, presenteerde prima halfjaarcijfers. De nettowinst kwam uit op 44,1 miljoen euro, een ongezien hoog cijfer dat te danken was aan de verkoop van de divisie kunststofverpakkingen. Maar ook de overblijvende koffieservice zit stilaan in beter vaarwater.

Analist Guy Sips van KBC Securities is van mening dat Miko het goed heeft gedaan in het eerste halfjaar. ‘Wij zien de prestatie in de eerste jaarhelft als veelbelovend als we vergelijken met dezelfde periode van 2020’, klinkt het.

Hij wijst erop dat Miko met zijn koffieservice een uitgebreid netwerk heeft uitgebouwd in Europa. Potentieel ziet hij ook in de overname van de Nederlandse speler Maas, die vóór de coronacrisis een omzet van 70 miljoen euro realiseerde. ‘De overname van Maas zal Miko toelaten zich op de kaart te zetten als een belangrijke Europees koffieservicebedrijf’, zegt Sips.

Hij behoudt zijn koopadvies, maar verlaagt zijn koersdoel van 165 tot 145 euro. De analist denkt dat het door het nieuwe normaal van meer thuiswerk langer zal duren om de waarde van Miko te ontsluiten.

Miko won bij de eerste fixing 0,9 procent tot 112 euro.