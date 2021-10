Euronext Brussel: Melexis uit de bocht door schaarste en Texas

Ondanks beresterke resultaten en een hogere winstprognose wordt Melexis niet beloond. Azelis krijgt in een klap drie koopadviezen, Shurgard verliest er een.

Het optimisme over een goed resultatenseizoen, dat dinsdag de EuroStoxx50 0,9 procent deed opveren, is woensdag grotendeels verdwenen. De bedrijfsresultaten waren meer gemengd en de prijzen van diverse grondstoffen zakken. Bovendien verlaagde Duitsland, de economische hoofdmotor van Europa, de groeiprognose voor dit jaar. Na een vlakke start noteert de EuroStoxx50 rond 12.40 uur 0,2 procent in de min.

De Bel20 kan het verlies beperken tot 0,1 procent op 4.216 punten. Met dank aan defensieve waarden als de netwerkbeheerder Elia (+0,8%), de vastgoedspeler Aedifica (+1%) en het farmabedrijf UCB (+1,2%).

AB InBev (+0,7%) laat zich niet van de wijs brengen door zwakker dan verwachte resultaten van sectorgenoot Heineken . De Nederlandse bierbrouwer leed in het derde kwartaal ernstig onder lockdowns in de regio Azië/Stille Oceaan. Donderdag om klokslag 7 uur opent AB InBev de boeken.

Kansen

De druk op de Bel20 komt onder meer van Melexis . De ontwikkelaar en verkoper van halfgeleiders en sensoren – vooral voor de auto-industrie – pakte nochtans uit met beresterke kwartaalcijfers en verhoogde de winstprognose. Melexis profiteert volop van de sterke vraag naar chips en zag de bedrijfswinst met 153 procent toenemen tegenover een jaar eerder. Het Ieperse bedrijf trekt zijn prognose voor de operationele winstmarge op van 22 tot 23 procent. Voor 2022 is topman Marc Biron wat op zijn hoede door de componentenschaarste. Melexis verdeelt zijn producten zo goed mogelijk over zijn klanten en zou meer willen leveren, maar de vraag is of dat zal lukken.

Melexis’ derdekwartaalresultaten waren beter dan verwacht, zegt Ruben Devos, analist van KBC Securities. Hij handhaaft evenwel zijn koopadvies en koersdoel van 105 euro.

De voorbije weken bestond de vrees dat Melexis’ resultaten van de tweede jaarhelft geïmpacteerd zouden zijn door de verstoringen in de aanvoerketen en lagere productieverwachtingen van autoconstructeurs, merkt Devos op. Daar kwam nog bij dat de Chinese overheid er bij bedrijven op aandrong minder stroom te verbruiken, zodat verschillende toeleveraars de productie stillegden.

Devos denkt niettemin dat de huidige halfgeleiderschaarste kansen biedt voor Melexis omdat die klanten ertoe kan aanzetten om contracten op langere termijn af te sluiten en hun relatie met chipverkopers te herbekijken. De ‘fundamentals’ van Melexis blijven op lange termijn intact en zijn in de loop van dit jaar zelfs verbeterd dankzij de elektrificering van het wagenpark.

Ook geen wijzigingen in het advies of koersdoel bij ING (houden, 100 euro). Melexis perst er in de huidige omstandigheden – een krappe aanvoer en klantenbediening volgens de beschikbaarheid – zoveel mogelijk uit, concludeert analist Marc Hesselink. Dankzij een betere mix stijgt de winstmarge en kwam de bedrijfswinst 9 procent hoger uit dan voorzien.

Melexis zal bijkomende productiecapaciteit moeten vinden om de consensusverwachtingen in 2022 te halen. Marc Hesselink Analist ING

Hij wijst er ook op dat Melexis denkt dat de markt in 2022 krap blijft. ‘De consensus rekent op 10 procent groei jaar op jaar om in 2022 een omzet van 703 miljoen euro te bereiken. Dat is een heel eind boven de huidige omzetprojectie van 650 miljoen euro. Melexis zal dus bijkomende productiecapaciteit moeten vinden om de consensusverwachtingen te halen.’

Ondanks de goede cijfers verliest het aandeel Melexis 2 procent tot 96,25 euro. Kepler Cheuvreux wijst op de hoge waardering en de sterke prestatie van het aandeel in de aanloop naar de kwartaalcijfers. Volgens de analist kan ook meespelen dat de Amerikaanse chipmaker Texas Instruments dinsdagavond een prognose gaf die in lijn was met de verwachtingen van analisten. ‘Dat wordt enigszins als een ontgoocheling gezien en kan druk zetten op de sector.’ Sectorgenoten STMicroelectronics en Infineon gaan lager.

Drie koopadviezen

De vier brokers die de chemiedistributeur Azelis naar de beurs brachten, mogen voor het eerst adviezen uitbrengen. De adviezen zijn verdeeld tussen kopen en houden, leren data van Bloomberg. Stijn Demeester van ING en Rajesh Kumar van HSBC geven een koopadvies met een koersdoel van respectievelijk 32 en 31 euro. Ook Exane zet Azelis op ‘kopen’ met een koersdoel van 31 euro. Suhasini Varanasi van Goldman Sachs en James Rose van Barclays houden het bij ‘houden’ met een koersdoel van telkens 30 euro. Azelis wint 1 procent tot 28,28 euro.