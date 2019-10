Euronext Brussel: Mithra bloost, Euronav stoomt

Een koopadvies van Jefferies zet KBC hoger. Mithra begint met een groot onderzoek rond zijn middel tegen opvliegers. Aan de klim van Euronav komt maar geen einde.

De Europese beurzen gaan omstreeks 12.20 uur gemiddeld 0,65 procent hoger nadat ze dinsdag 1,1 procent hadden verloren. Pessimisme over de Amerikaans-Chinese handelsbesprekingen en de vrees voor een harde brexit waren toen de oorzaken.

Vandaag peppen enkele goede bedrijfsresultaten het beleggerssentiment op. Berichten dat de Europese Unie bereid zou zijn een belangrijke toegeving te doen rond de ‘backstop’-regeling voor de Noord-Ierse grens en dat China nog steeds een gedeeltelijk handelsakkoord met de VS ziet zitten, helpen ook een handje.

Euronext Brussel blijft iets achter met een Bel20 die 0,5 procent aandikt tot 3.610 punten. Sterkste stijger in de sterindex is Galapagos (+2,1%). Dat Gilead Sciences, de partner van Galapagos voor filgotinib, een aanvraag heeft ingediend om het reumamiddel in Japan op de markt te mogen brengen, bleef dinsdag wat onder de radar.

Zwaargewicht KBC zit ook in de lift. Het bankaandeel wint 0,8 procent tot 57,42 euro. Jefferies heeft zijn advies voor de bank-verzekeraar verhoogd van ‘houden’ tot ‘kopen’. Het koersdoel stijgt van 66,20 tot 70 euro.

De analisten van het beurshuis denken na een recent bezoek aan Praag dat de Tsjechische activiteiten stevig zullen bijdragen aan de groei van de netto rente-inkomsten. Dochter CSOB heeft geprofiteerd van de renteverhogingen die de Tsjechische centrale bank - in contrast met de Europese Centrale Bank - doorvoerde en zal ook voordeel halen uit de volledige overname van bouwspaarbank CMSS. In België zou de erosie van de netto rente-inkomsten moeten afnemen.

Bekaert (+0,6%, 24,80 euro) geeft voor 200 miljoen euro aan obligaties uit die de staaldraadverwerker particuliere beleggers aanbiedt. Het gaat om obligaties met een looptijd van zeven jaar met een brutocoupon van 2,75 procent. Het nettorendement komt neer op 1,64 procent per jaar.

De inschrijving op de uitgifte start vrijdag en loopt in theorie tot 18 oktober, al is net als bij Immobel vorige week de kans reëel dat de inschrijvingen al na één dag worden afgesloten. Door het subzerobeleid van de Europese Centrale Bank is er bij Belgische spaarders een zeer grote vraag naar alle vastrentende beleggingen die nog een beetje rendement bieden.

Extra overnames

Dat Kinepolis (+0,5%, 57,30 euro) is uitgeroepen tot ‘Onderneming van het Jaar’ wordt niet op gejuich maar hoogstens op beleefd applaus onthaald. Mogelijk heeft dat te maken met uitspraken van CEO Eddy Duquenne in een interview met De Tijd.

Hij zei dat hij nog ruimte ziet voor extra overnames. Na de leningen die werden aangegaan om de Amerikaanse bioscoopgroep MJR over te nemen bedragen de schulden nog maar 2,9 keer de brutobedrijfswinst (ebitda). Volgens Duquenne kan ook de zware vastgoedportefeuille als waarborg worden gebruikt bij de banken. Hij benadrukte wel dat het geld niet in zijn handen kriebelt. ‘We moeten er de juiste dingen mee kunnen doen.’

Guy Sips van KBC Securities vindt het een goede zaak dat Kinepolis ambitieus blijft. De overname van Landmark Cinemas in Canada toont aan dat Kinepolis zijn bedrijfsstrategie met succes kan implementeren. Volgens de analist is het misschien wel tijd om even een adempauze in te lassen. Hij handhaaft zijn koopadvies en koersdoel van 66 euro.

Bedrijfsverlies

Rosier gunde dinsdagavond als allereerste beursgenoteerd bedrijf beleggers een update over de resultaten per 30 september. De cijfers van de meststoffenproducent waren maar zozo. De omzet is in de eerste negen maanden wel met 22,3 procent gestegen, maar er was een operationeel verlies van 5,4 miljoen euro. Netto dook Rosier 4,2 miljoen in het rood.

Het vierde kwartaal zou beterschap moeten brengen, maar Rosier verwacht over het hele jaar toch een negatief bedrijfsresultaat. In 2018 was er al een bedrijfsverlies van 4,3 miljoen euro.

Rosier is voor 77,47 procent in handen van de Oostenrijkse chemiegroep Borealis, die vijf jaar geleden vruchteloos probeerde de minderheidsaandeelhouders uit te kopen. Het aandeel noteert op de fixingmarkt en werd vandaag nog niet verhandeld. Sinds midden januari ging de koers van Rosier door de zwakke resultaten al ruim 20 procent lager.

Opvliegers

Mithra , het Luikse farmabedrijf dat zich toelegt op geneesmiddelen voor vrouwen, is gestart met het fase 3-onderzoek rond Donesta, een middel tegen opvliegers. De eerste patiënte is gerekruteerd. In totaal wil Mithra het middel testen bij 2.200 vrouwen in de leeftijdscategorie 40-65 jaar.

Het onderzoek, dat de naam 'E4 Comfort Phase III' draagt, zal twee jaar duren en omvat twee luiken: een in Noord-Amerika (VS en Canada) en een in 12 landen in Europa, Rusland en Zuid-Amerika. Als de resultaten meevallen, zou Mithra in 2023 een aanvraag tot marktlancering voor Donesta kunnen indienen. Ook voor Donesta is het bedrijf van plan om commerciële partnerschappen aan te gaan.

Goed nieuws, zegt Trevor Hougen van Degroof Petercam, al was het verwacht. Hij kijkt nu uit naar een aankondiging over de fase 3-studie met PeriNesta, een product voor de perimenopauze. Dat is de periode van pakweg drie jaar vóór de menopauze tot één jaar na de laatste menstruatie. Het kandidaat-geneesmiddel zou een contraceptivum zijn en tegelijk de eerste menopausale symptomen bestrijden. Mithra dikt 4,5 procent aan tot 24,08 euro en is daarmee de beste klimmer in Brussel.

Aan de klim van Euronav komt voorlopig geen einde. De tankerrederij wint nog eens 3,1 procent tot 9,71 euro. Het aandeel is stilaan op weg naar 10 euro, een koers die sinds april 2016 niet meer werd aangetikt.