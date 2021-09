Euronext Brussel: Mithra kan niet bekoren, Van de Velde wel

Na drie positieve sessies slaat de Evergrande-vrees weer toe. Mithra haalt voor het eerst omzet uit de verkoop van producten. Lingeriemaker Van de Velde geniet van een koersdoelverhoging.

De Europese beurzen zetten na drie opwaartse handelssessies een stap terug. De wankele Chinese vastgoedmastodont Evergrande had donderdag de intrest op een obligatielening in dollar moeten betalen, maar miste volgens Reuters de afspraak. De vrees dat Evergrande zal omvallen en een schokgolf zal sturen door het Chinese financieel neemt weer toe. Evergrande torst een schuldenberg van omgerekend 305 miljard dollar.

Extra druk zet het verslechterde ondernemersvertrouwen in Duitsland. De Ifo-indicator is in september met 0,8 punt gedaald tot 98,8 punten, iets meer dan verwacht. Vooral de problemen in de aanvoerketens baren bedrijfsleiders zorgen.

Gemiddeld zakken de Europese beurzen omstreeks 12.20 uur met 0,8 procent. In Brussel kan de Bel20 het verlies beperken tot 0,4 procent op punten. KBC Groep (+1,2%) en Ageas (+0,85%) genereren wat opwaartse kracht.

Medikabazaar

Ackermans & van Haaren won donderdag nog 1 procent, maar verzwakt nu 0,7 procent tot 150,10 euro. De Antwerpse investeringsgroep heeft deelgenomen aan een nieuwe kapitaalronde bij de Indiase leverancier van medische apparatuur Medikabazaar. Bij die ronde haalde Medikabazaar 75 miljoen dollar (64 miljoen euro) op bij bestaande en nieuwe aandeelhouders.

AvH investeerde 10 miljoen euro en ziet zo zijn rechtstreeks belang in Medikabazaar stijgen van 5,4 naar 8,7 procent. Het volledige belang komt op 11,1 procent te liggen, omdat AvH ook via twee fondsen in het Indiase B2B health-techbedrijf participeert. Het gaat om het HealthQuad I-fonds, waarvan AvH 36,3 procent controleert, en het HealthQuad II-fonds (22,1%).

‘Er gaan geruchten dat de nieuwe kapitaalronde het bedrijf rond 250-260 miljoen dollar waardeert. Dat is een fors hogere waardering dan bij AvH’s instap in 2019’, merkt Michiel Declercq van KBC Securities op. Hij herhaalt zijn ‘bijkopen’-advies en koersdoel van 172 euro.

Estelle

Het halfjaarrapport van Mithra was een ‘mixed bag’. Het nettoverlies dikte aan tot 55 miljoen euro, maar het Luikse farmabedrijf, dat focust op geneesmiddelen voor vrouwen, realiseerde wel zijn eerste omzet met de verkoop van producten: de anticonceptiepil Estelle. Het grotere verlies is te wijten aan hogere kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

Mithra meldde daarnaast tegenvallend nieuws voor estetrol (E4) als behandeling van Covid-19. Het middel bleek niet beter te presteren dan een placebo. Volgens Mithra kan echter geen definitieve conclusie worden getrokken, omdat er verstorende factoren waren: patiënten kregen nog heel wat andere behandelingen of hadden andere medische problemen. Wat wel blijkt, is dat estetrol zeer goed werd verdragen.

‘Hoewel dit onze visie op het potentieel van E4 buiten vrouwelijke gezondheid enigszins verengt, blijven we in het sterke potentieel van E4 in contraceptie en menopauze geloven’, zeggen de biofarma-analisten van KBC Securities. Hun rating blijft ‘kopen’, hun koersdoel 33,50 euro.

Het aandeel Mithra zakt 1,5 procent tot 18,22 euro.

Hunkemöller

Een van de toppers is Van de Velde , dat 2,7 procent klimt tot 30,50 euro. De lingeriegroep uit Schellebelle krijgt een stevige koersdoelverhoging van KBC Securities.

Na de zeer goede halfjaarresultaten is het momentum rond Van de Velde verbeterd, stelt analist Guy Sips vast. Hij denkt dat het goed kan blijven als de Amerikaanse private equity-speler Carlyle zijn weer bovengehaalde plannen om de Nederlandse lingerieketen Hunkemöller te verkopen uitvoert.

Hunkemöller, dat 850 winkels uitbaat in Europa, zag door de pandemie in het boekjaar 2020/21 omzet en brutobedrijfswinst sterk terugvallen, maar beide zullen naar verwachting dit jaar sterk opveren. Voor de mogelijk verkoop is er sprake van een waarderingsmultiple van 10 tot 12 keer de brutobedrijfswinst (ebitda), wat Hunkemöller op bijna 1 miljard euro zou waarderen, merkt Sips op.

De voornaamste reden voor het mooie herstel van de ebitda-marge (tot meer dan 30 procent) bij Van de Velde was de 16,5 procent omzetgroei, zegt de KBCS-analist. Daarnaast was er een positief prijseffect. Hij heeft zijn ramingen voor dit jaar en verder verhoogd. Zijn koersdoel stijgt van 28 naar 36,5 euro, wat Van de Veldes groeiambitie voor de tweede jaarhelft weerspiegelt. Zijn advies blijft ‘bijkopen’.