Euronext Brussel: Mithra schittert op vrouwendag

De Bel20 wint maandagmiddag 1,4 procent tot 3.822 punten en neemt zo de kop in Europa. De beurzen op het oude continent gaan gemiddeld 1 procent vooruit. De Amerikaanse Senaat heeft zaterdag – weliswaar met het kleinst mogelijke verschil tussen Democraten en Republikeinen – ingestemd met het enorme stimulusplan van president Biden. De inflatievrees neemt hierdoor toe en de Amerikaanse lange rente klom even tot meer dan 1,60 procent.

Cyclische aandelen als Umicore (+3,3%), Aperam (+1,8%) en Solvay (+2,3%) doen het goed in de Bel20 , maar het is ING dat uitblinkt.

De Nederlandse financiële groep stijgt 2,95 procent en klimt voor het eerst in een jaar weer boven 10 euro, tot 10,26 euro om precies te zijn. Sinds de sterke jaarresultaten, waarop tal van koopadviezen volgden, won het aandeel al ruim 30 procent . Het werd daarbij ook geholpen door de stijgende rente, die een goede zaak is voor de winstmarges van banken.

ING heeft momenteel een weging van 18,8 procent in de Bel20. Dat verklaart het aanzienlijke effect dat de klim van de Nederlandse bank heeft op de Brusselse index. Al zijn het mogelijk wel de laatste dagen van ING in de Bel20. ING voldoet niet langer aan de voorwaarde van 15 procent Belgisch personeel en zou dus bij de herziening van de Bel20 er uit kunnen vliegen.

Nextstellis

Op de brede markt loopt Mithra , specialist in geneesmiddelen voor vrouwen, in de kijker na goed nieuws rond zijn anticonceptiepil Estelle. Canada heeft als eerste land ter wereld het licht op groen gezet voor de lancering van het innovatief product van Mithra, dat het natuurlijk oestrogeen Estetrol (E4) bevat. De goedkeuring stoelt op de gunstige resultaten van de fase 3 klinische studies, die werden uitgevoerd bij 3.725 vrouwen tussen 16 en 50 jaar en met een BMI tot 35.

Estelle wordt naar verwacht deze zomer in Canada op de markt gebracht onder de merknaam Nextstellis. Voor de commercialisering staat Mithra’s partner Searchlight Pharma in.

Leon Van Rompay, de CEO van Mithra, wijst erop dat de goedkeuring ‘zeer emblematisch’ is aangezien ze net op Internationale Vrouwendag gebeurt. ‘Wij kijken uit naar de volgende goedkeuringen in Europa en de Verenigde Staten, die in de eerste helft van 2021 worden verwacht’, zegt de farmaveteraan in een persbericht.

Correct gewaardeerd

Melexis wint 3,2 procent tot 82,55 euro. De ontwerper en verkoper van autochips kreeg een adviesverhoging van Degroof Petercam. De koers van Melexis is sinds midden februari gedaald van bijna 100 tot het huidige niveau van 80 euro door een verkoopgolf in de technologiesector, zegt ING-analist Michael Roeg. De huidige koers biedt niet langer voldoende neerwaarts potentieel tot ING’s koersdoel van 77 euro om een ‘afbouwen’-advies te rechtvaardigen. Daarom past Roeg zijn advies aan tot ‘houden’.

Hij vond overigens de eerdere klim van het aandeel tot tegen 100 euro overdreven. Hij vindt Melexis nu correct gewaardeerd. Hij verwacht dat omzet, bedrijfswinst en winst per aandeel in 2022 nieuwe pieken zullen bereiken. Hij ziet echter de omzet sterker groeien dan de winst omdat de brutomarges geleidelijk aan zijn gedaald.

Twee aandelen gaan hoger in de aanloop naar hun jaarcijfers. De Brusselse familiale holding D’Ieteren komt na de slotbel met resultaten en stijgt in afwachting 1,3 procent tot 70,20 euro. D’Ieteren voorspelde zelf een stabiele winst over 2020, maar is doorgaans conservatief in zijn ramingen.