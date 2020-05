Euronext Brussel: Mithra ziet coronakans

Optimisme over het afbouwen van de lockdowns zet ook de Brusselse beurs hoger. Mithra plant een studie rond hormoonbehandeling van coronapatiënten. Positieve analisten helpen Galapagos en Kinepolis hoger.

De Europese beurzen zijn met goede moed aan de handelsweek begonnen. Gemiddeld winnen ze 1,2 procent rond 11.15 uur. Beleggers zijn blij dat vrijwel overal de lockdownmaatregelen worden versoepeld zodat de economie weer op hogere toeren kan komen. Uit de Ifo-index bleek ook dat de Duitse ondernemers iets minder somber zijn geworden, al waarschuwt ING-econoom Carsten Brzeski dat de weg nog heel lang is.

De Bel20 gaat 0,9 procent vooruit naar 2.988 punten. De graadmeter staat dus weer op een zucht van 3.000 punten, de grens waarmee hij al enkele jaren worstelt. De sterkste impulsen komen van AB InBev, dat 1,4 procent hoger gaat nu hier en daar cafés en restaurants weer mogen openen. Ook ING (+1,3%) en Ageas (+1,2%) trekken aardig aan de kar.

De sterkste winst is voor Galapagos , dat 3,1 procent bijschrijft tot 190,70 euro. Na KBC Securities vrijdag trekt nu ook Degroof Petercam zijn koersdoel licht op als reactie op de goede fase 3-resultaten met filgotinib voor de darmziekte colitis ulcerosa (CU). Daarbij bleek de efficiëntie van de hoge dosis vergelijkbaar met concurrerende middelen, terwijl nogmaals duidelijk werd dat filogotinib erg veilig is. In zijn som-der-delen-model verhoogt analist Benoît Louage de succeskans voor het CU-programma nu van 67 tot 90 procent. Dit voegt 3 euro toe aan zijn waardering en zijn koersdoel gaat naar 223 euro. Zijn advies blijft ‘houden’.

Estetrol

Sterk in de kijker loopt Mithra , dat 5,8 procent hoger schiet naar 21,90 euro. Het Luikse farmabedrijf kondigde voorbeurs aan een onderzoeksprogramma op te starten om het effect van het vrouwelijk hormoon Estetrol (E4) na te gaan bij de behandeling van Covid-19-patiënten. Aanleiding tot het onderzoek is de vaststelling dat vrouwen minder vatbaar zijn voor het coronavirus, dat ze minder ernstige ontstekingen vertonen en ook een lagere mortaliteit kennen dan mannen. Dat E4 een beschermende rol kan spelen bij coronavirussen bleek reeds tijdens de SARS-infectie en werd bevestigd door Amerikaanse onderzoek bij muizen.

Mithra is momenteel het protocol voor het onderzoek aan het uitwerken in samenwerking met diverse internationale experts in Covid-19-onderzoek. Het fase 2-onderzoek zou eind dit jaar worden uitgevoerd, zowel bij mannelijke als vrouwelijke coronapatiënten.

Dit heeft geen impact op onze waardering, zeggen de biotechanalisten van KBC Securities. Ze vinden de piste duidelijk wel interessant. Estetrol zou een rol kunnen spelen in de race naar nieuwe geneesmiddelen die de longen beschermen tegen acute infecties waarbij beademing nodig is. Het zou ook beschermend kunnen werken tegen bloedklonters, een complicatie die bij corona voorkomt. Ze behouden hun koersdoel van 33,5 euro en hun koopadvies.

Ook Benoît Louage van Degroof Petercam verandert voorlopig niets aan zijn advies (kopen) en koersdoel (37 euro). Zijn waardering blijft geënt op Mithra’s hoofdproducten op basis van E4: de anticonceptiepil Estelle en het opvliegersmiddel Donesta.

Immuun

Floridienne , dat op de fixingmarkt noteert, blijft bij de eerste fixing stabiel 226 euro. De agrochemiegroep presenteerde eind vorige week stabiele kwartaalcijfers. Door de diversificatie en de aard van zijn activiteiten was het bedrijf naar eigen zeggen immuun voor de negatieve impact van de coronapandemie op de economie.

Positief, zegt Guy Sips van KBC Securities. Hij verwacht wel dat de lockdownmaatregelen die in Floridiennes hoofdmarkten van kracht waren, in het tweede kwartaal zullen wegen op omzet en rendabiliteit. Hij verhoogt zijn koersdoel van 215 tot 235 euro en blijft bij zijn houdadvies.

Winst is er wel voor twee favoriete aandelen van Dirk Peeters, financieel analist bij Leleux, die in de weekendeditie van De Tijd werden vernoemd. Vooreerst Aedifica , dat 1,6 procent wint tot 92,90euro. Peeters juicht de uitbreiding in Finland en Zweden toe, waarmee Aedifica zijn status als groeibedrijf in een attractief segment – de huurrendementen zijn nog steeds interessant – bevestigt. De impact van de coronacrisis zou bovendien beperkt moeten zijn.