Euronext Brussel: Orange Belgium groen baken in rode zee

Op een stevig lagere beurs blinkt Orange Belgium uit nadat de telecomgroep over het pandemiekwartaal met een winstgroei kon verrassen. UCB kan geen munt slaan uit sterke vergelijkende onderzoeksresultaten voor zijn psoriasismiddel.

Na de vlak geëindigde rit van donderdag zijn beleggers weer in ‘risk-off’-modus. De voornaamste reden voor voorzichtigheid is de oplopende spanning tussen de VS en China. Ook het haperend economisch herstel in de VS en de aantrekkende corona-epidemie in verschillende westerse landen baren zorgen. Dat de economie van de eurozone in beter vaarwater zit, wordt grotendeels genegeerd. Omstreeks 12.40 uur verliest de Euro Stoxx 50 1,5 procent.

De Bel20 zit op dezelfde lijn en zakt 1,7 procent tot 3.433 punten. Met uitzondering van Proximus (+0,2%) en KBC kleurt de hele index rood.

KBC Groep (vlak op 52,72 euro) kreeg een hoger koersdoel van Deutsche Bank. Vooruitlopend op de tweedekwartaalresultaten, die volgens de bank niet fameus zullen zijn, hebben Benjamin Goy en Sharath Kumar Ramanathan hun raming lichtjes aangepast. Dat leidt tot een nieuw koersdoel van 52 euro tegen 46 euro voorheen. Het advies blijft ‘houden’. De analisten KBC voor zijn fundamentele veerkracht en kapitaalsterkte, maar wijzen op de premiumwaardering tegenover de sector.

Bimekizumab

UCB kan geen munt slaan uit goede resultaten voor zijn psoriasismiddel. In een vergelijkend grootschalig fase 3-studie scoorde bimekizumab beter dan het concurrerend middel Cosentyx van Novartis. Zowel na 16 als na 48 weken bleken patiënten die het middel van UCB kregen vrij van psoriasissymptomen.

‘De superioriteit van bimekizumab tegenover Cosentyx (…) is een belangrijk positief resultaat, aangezien dit het voor UCB gemakkelijker zou moeten maken om een niche te verwerven in de zeer competitieve psoriasismarkt’, zegt Jefferies, dat voor UCB een koopadvies hanteert met een koersdoel van 107 euro. Het beurshuis raamt nu het potentieel voor het psoriasismiddel op meer dan 2 miljard dollar.

Ook de biotechanalisten van KBC Securities zijn opgetogen. ‘Bime zit in de topliga van nieuwe biofarmaproducten voor ontstekingsziekten’, luidt het. Sandra Cauwenberghs en Lenny Van Steenhuyse ramen de piekverkopen voor bimekizumab op 3 miljard euro. Ze behouden hun koopadvies en koersdoel van 119 euro.

Analist Thomas Guillot van Degroof Petercam heeft na de prima onderzoeksresultaten zijn model voor bimekizumab aangepast en rekent voor psoriasis nu op een marktaandeel van 15 procent in de VS en 10 procent in Europa, tegen voorheen 5 procent voor beide regio's. Hij ziet piekverkopen van 2,6 miljard euro. Op basis hiervan trekt hij zijn koersdoel op van 100 naar 110 euro.

Hij merkt echter op dat het momentum voor UCB nu zal vertragen. Er worden geen belangrijke klinische onderzoeksresultaten meer verwacht vóór de tweede jaarhelft van 2021. Aangezien het aandeel al stevig geprijsd is, verlaagt hij zijn advies van 'kopen' naar 'houden'.

Het aandeel UCB zakt 2,8 procent tot 107,85 euro. Beleggers hadden al een stevig voorschot genomen op de goede onderzoeksresultaten: sinds Nieuwjaar won het aandeel al 52 procent.

'Zeer overtuigende waardering'

In de kopgroep van de Brusselse beurs laat Orange Belgium zich opmerken. De telecomgroep kon over het eerste halfjaar goede resultaten voorleggen, ondanks de impact van de coronacrisis. De omzet zakte weliswaar met 8 procent, maar de brutobedrijfswinst – bij Orange Belgium heet die ‘EBITDAal’ – steeg met 9,7 procent. Analisten hadden op een vlakke winstevolutie gerekend. De winststijging is onder meer te danken aan het televisieaanbod LOVE, dat intussen mooi winstgevend is.

Orange Belgium rekent voor het hele jaar nu op een licht lagere omzet en haalt ook zijn prognose voor de brutobedrijfswinst (310-330 miljoen euro) weer boven. Het aandeel veert 4,7 procent op tot 15,06 euro.

Behalve aan de resultaten is de koersklim ook aan KBC Securities te danken. Analist Ruben Devos ziet weinig reden waarom Orange Belgium dit jaar tot dusver 19 procent zwakker heeft gepresteerd dan de Europese telecomsector. Het aandeel noteert in zijn ogen tegen ‘een zeer overtuigende waardering’. Hij voegt het daarom toe aan de ‘Dynamic Top Pick List’ - zeg maar de lijst met topkoopjes - van KBC Securities. Hij handhaaft zijn koopadvies en koersdoel van 23 euro.

Degelijke halfjaarresultaten

De coronapandemie heeft in de eerste zes maanden maar weinig impact gehad op de resultaten van Befimmo. De huurinkomsten bleven stabiel en de courante winst (de EPRA-winst) daalde met amper 3 procent. Befimmo had in mei zijn winstvooruitzichten voor de komende drie jaar ingetrokken wegens de coronacrisis en ook de prognose voor de EPRA-winst per aandeel teruggebracht tot 'meer dan 2,70 euro'. Nu preciseert het bedrijf dat de EPRA-winst rond 2,80 euro zal liggen. Op basis daarvan zou een dividend van minimum 2,24 euro per aandeel worden uitgekeerd.

Degelijke halfjaarresultaten, klinkt het bij Degroof Petercam, maar de coworking-business werd getroffen door de coronacrisis. De bezettingsgraad daalde van 75 procent in het eerste kwartaal tot 51 procent in het tweede, al heeft dit deels te maken met de opening van Silversquare Bailli op de Brusselse Louizalaan in juni. Ontwikkelingsprojecten lopen ook zowat 6 maanden vertraging op, wat meer is dan analiste Inna Maslova had verwacht. Zij vindt de verhoogde winstprognose echter een positief signaal. Ze gaat haar koersdoel herberekenen en blijft bij haar houdadvies.