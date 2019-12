Euronext Brussel: 'Overwaardering Colruyt weggewerkt'

De Brusselse beurs zet haar eindejaarsrally vlotjes voort. Colruyt doet mondjesmaat mee, nu één van de vele critici overstag gaat.

De 'FOMO-eindejaarsrally' gaat weer crescendo, met dank aan hoopgevend nieuws over de Chinese economie. De Bel20 gaat 0,6 procent hoger naar 3.931 punten, de Euro Stoxx50 - vorige week al op het hooogste peil in ruim vier jaar - schrijft 0,5 procent bij tot 3.720 punten.

Colruyt , in aantal verkoopadviezen al een tijd het meest verguisde aandeel van de beurswereld, is een criticus armer. ABN AMRO verhoogt in de aanloop naar de halfjaarcijfers op 10 december het advies van 'verkopen' naar 'houden'. Dit vooral na de zware koersval van de voorbije maanden. Pro memorie: het aandeel Colruyt incasseerde in juni de grootste klap sinds de beursgang in 1977, met een winstmarge die in de tweede helft van het boekjaar naar het laagste peil van het decennium afbrokkelde.

Echt veel verwacht analist Robert Jan Vos niet van het halfjaarverslag volgende week: 'De vergelijkingsbasis is moeilijk, aangezien Colruyt in dezelfde periode een jaar eerder van relatief makke concurrentie en een recordmarktaandeel genoot'. Ook verwachten we niet dat de groep een nieuw inkoopprogramma voor eigen aandelen zal aankondigen, ondanks de nettokaspositie'.

Waarom dan toch de adviesverhoging? In essentie: de overwaardering is nu weggewerkt. 'Colruyt noteert nog tegen een premie van 2 procent tegenover de sector, tegenover een premie van 59 procent in mei. Het resultaat is dat het aandeel nu min of meer in lijn met ons koersdoel noteert.' Dat koersdoel stijgt licht, van 45 naar 47 euro.

Het lauwe advies helpt Colruyt een minieme 0,2 procent hoger naar 47,09 euro.

KBC Securities toont zich enthousiast over het bericht dat Agfa-Gevaert exclusieve gesprekken aankoopt met het Italiaanse Dedalus voor de verkoop van de IT-tak, wat potentieel de afdeling inclusief schulden op 975 miljoen euro kan waarderen.

'We verhogen ons koersdoel van 5 naar 6,5 euro', schrijft analist Guy Sips, die de ondernemingswaarde van de te koop gestelde afdelingen op 690 miljoen euro raamde. Beleggers zijn wat voorzichtiger en sturen het aandeel 1,5 procent hoger naar 4,72 euro. Daarbij wel de kanttekening dat het aandeel er dit najaar al een rit van 1 euro of bijna 30 procent heeft opzitten, toen duidelijk werd dat de verkoop in een stroomversnelling zat (zie grafiek).

Het blijft natuurlijk ook een feit dat de cash die Agfa op de rekening kan krijgen, best niet integraal doorgestort wordt naar de aandeelhouders. De beeldvormingsgroep moet er namelijk over waken dat de overblijvende business voldoende sterk blijft om de zware pensioenerfenis - die elk jaar zo'n 80 miljoen cashflow opslorpt - kan dragen.

Econocom noteert stabiel op 2,354 euro, zo'n 20 procent lager als begin dit jaar. Het blijft rommelen bij de IT-dienstengroep. Adjunct-CEO Julie Verlingue kondigde vrijdagavond verrassend aan op te stappen. De 38-jarige manager was slechts zes maanden eerder aan boord gehaald en leek de voorbestemde troonopvolgster van de 77-jarige oprichter en CEO Jean-Louis Bouchard.