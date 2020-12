Brussel: Proximus haalt Vikings aan boord

Proximus versterkt zich in het jongerensegment met de overname van Mobile Vikings. Analisten reageren lauw, beleggers enteren (nog) niet.

Voor een handelsakkoord tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk is alle hoop nog niet verloren. Samen met de verwachting dat de vaccinatiecampagnes na verloop van tijd tot minder besmettingen en een volledige heropening van de economie zullen leiden, zorgt dat voor optimisme onder beleggers. De Euro Stoxx 50 stijgt omstreeks het middaguur met 1,2 procent.

De Bel20 blijft niet achter en doet er 1,3 bij procent tot 3.697 punten. Vooraan vinden we Ageas terug, dat als grootste favoriet voor 2021 uit de rondvraag van De Tijd bij analisten kwam. De verzekeraar wint 3,6 procent tot 42,52 euro. Solvay stond op de favorietenlijst op de tweede plaats en stijgt 1,8 procent.

Voorts gaan de bankaandelen KBC (+2,8%) en ING (+2,6%) mooi vooruit, terwijl bierbrouwer AB InBev 0,8 procent wint.

Mobile Vikings

Grootste verliezer in de korf met steraandelen is Proximus . De telecom vermagert 1,6 procent tot 17,58 euro. Voorbeurs raakte bekend dat Proximus de hand legt op Mobile Vikings, de mobilofoniedochter die DPG Media eind november in de etalage had gezet. Het legt daarvoor 130 miljoen euro op tafel.

Via Mobile Vikings, dat ook het merk Jim Mobile omvat, haalt Proximus 335.000 vooral jonge klanten binnen, iets meer dan 50 miljoen euro omzet en een brutobedrijfswinst (ebitda) van 15 miljoen euro. Mobile Vikings maakte tot dusver gebruik van het netwerk van Orange Belgium – dat een groothandelsklant verliest. Voor de overname van Mobile Vikings waren ook Orange Belgium en Telenet in de running. De deal heeft dus implicaties voor de hele Belgische telecommarkt.

Verrassing

‘De acquisitie is een relatieve verrassing voor ons aangezien we eerder verwacht hadden dat Telenet of Orange Belgium de vierde grootste Belgische mobiele operator zou aankopen’, zegt analist Ruben Devos van KBC Securities. Hij ziet diverse pluspunten voor Proximus: de operator zal marktaandeel winnen op de mobiele markt (circa 3 procent) en een bijkomende klantenbasis in Vlaanderen toevoegen. Daarnaast leidt de overname tot omvangrijke kostensynergieën vanaf 2022, vooral door de klanten van Mobile Vikings te verhuizen van Orange Belgium naar zijn eigen netwerk.

De deal zal wel de schuldgraad van Proximus doen stijgen, samen met de verwachte toenemende investeringen vanaf 2021, maar het bedrijf heeft nog enkel kaarten achter de hand om zijn balans lichter te maken. Devos denkt onder meer aan (een deel van) BICS, Be-mobile en het hoofdkwartier in Brussel. Hij blijft bij ‘houden’ en een koersdoel van 20 euro.

David Vagman van ING vraagt zich af of de mededingingsautoriteit de overname wel zonder slag of stoot zal goedkeuren, gelet op het zeer hoge mobiele marktaandeel van Proximus – meer dan 40 procent - in België en Vlaanderen. Hij vindt de deal al bij al neutraal voor Proximus en herhaalt zijn verkoopadvies en koersdoel van 19 euro.

Voor Orange Belgium (-0,2%) is dit vanzelfsprekend een slechte zaak, aangezien het bedrijf vanaf 2022 ongeveer 20 miljoen euro brutobedrijfswinst ziet verdwijnen. Voor Telenet (+0,3%) zou de consolidatie van de mobiele markt als positief kunnen worden gezien, maar Proximus doet nog een andere investering in Vlaanderen om zijn glasvezelnetwerk tot aan de huisdeur te brengen en daarmee in de komende jaren nog eens 200.000 vastelijnklanten bij te winnen.

Verkoopadvies

Het aandeel Proximus ondervindt bijkomende druk van een verkoopadvies van Morgan Stanley. Dat heeft niets met de Mobile Vikings-deal te maken, wel met het risico dat bedrijfsklanten bij de migratie naar een nieuw platform afhaken, net op een ogenblik dat er scherpe concurrentie op de markt is.

Analiste Nawar Cristini maakt zich vooral zorgen over de vrije kasstroom de komende jaren. 'Vanaf 2021 zal de vrije kasstroom beginnen dalen, door de investeringen in het netwerk, en blijven teruglopen tot 2023.' Tegen 2023 verwacht Cristini nog een vrije kasstroom van 215 miljoen euro, minder dan de helft van de 451 miljoen euro uit 2020. Met andere woorden: de operator zal zich in de schulden moeten steken om het dividend van 1,20 euro bruto per aandeel, dat jaarlijks 388 miljoen euro naar de aandeelhouders laat vloeien, te behouden.

GEO+

ABO-Group schiet bij de eerste fixing 9,6 procent hoger tot 3,88 euro. De koers reageert op een interessante overname in Frankrijk, maar wellicht staat ABO-Group ook meer in de belangstelling door het interview met CEO Frank De Palmenaer dat dit weekend in De Tijd stond.

De Belgische specialist in bodemonderzoek kondigde zondag aan dat hij begin volgend jaar het Franse bedrijf GEO+ Environnement overneemt. Hierdoor zal de omzet van ABO-Group met 1,5 miljoen euro toenemen en komen er een 25-tal medewerkers bij. ABO betaalt de overname met eigen middelen.

GEO+ Environnement is gevestigd in Gardouch, in de buurt van Toulouse, en heeft vijf kantoren verspreid over Frankrijk. Het bedrijf is gespecialiseerd in milieuadvies voor mijnbouw, steengroeven en dijken.

Frank De Palmenaer, de CEO van ABO-Group, heeft het over 'een strategische overname'. 'Door de overname van GEO+ kunnen wij ons bestaand team in Frankrijk aanvullen en versterken. Met GEO+ erbij heeft ABO-Group nu 17 kantoren in Frankrijk', klinkt het in een persbericht.

Superieur

Een andere stijger is Nyxoah (+2,1%, 15,11 euro). Het aandeel van het Waalse medtechbedrijf is vorige week sterk teruggevallen. Volgens analist Benoit Louage van Degroof Petercam is dat onterecht.