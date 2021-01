Euronext Brussel: Quest for Growth en Euronav floreren

Argenx heeft een aanvraag ingediend om zijn potentieel stermiddel in de VS op de markt te brengen. Quest for Growth wordt beloond voor een sterke jaarprestatie. Euronav is de favoriet van een Amerikaanse beursgoeroe.

De Europese beurzen trekken vrijdag de winstlijn van Wall Street en Azië door. Zij zijn op weg om hun beste week sinds november te realiseren. Gemiddeld winnen ze 0,5 procent. In Frankfurt bereikt de DAX een nieuwe piek na een sterk cijfer over de industriële productie. Credit Suisse voorspelt verlies voor het vierde kwartaal en dat drukt de stemming bij de financials.

Euronext Brussel kan de karavaan niet volgen. De Bel20 noteert omstreeks 13 uur stabiel op 3.743 punten. De twee banken zijn de hoofdschuldigen: ING zakt 0,5 procent en KBC laat 1,3 procent liggen.

Ook Proximus zet druk met een verlies van 1,7 procent tot 16,63 euro. De telecomgroep kreeg een minder goed rapport van Degroof Petercam. Analist Vivien Maquet verlaagt zijn koersdoel van 18 tot 16 euro. Zijn advies zakt van 'houden' naar 'afbouwen'. Daar zijn diverse redenen voor. De eerste is dat hij voor 2020 weliswaar een goede vrije cashflow verwacht, maar dit wordt overschaduwd door de kapitaalinvesteringen, die dit jaar naar verwachting met 20 procent zullen stijgen tot circa 1,2 miljard euro.

De verkoop van Voo vormt dan weer een bedreiging voor de omzet- en winstgroei in het binnenlandse segment vanaf 2022. Zowel Telenet als Orange Belgium heeft interesse in Voo, maar de intrede van een vierde speler op de Belgische telecommarkt valt niet uit te sluiten, zegt Maquet.

Bovendien is de waardering van Proximus aan de hoge kant, gezien de lage vrijekasstroomgeneratie in de komende jaren, en dat ondanks het hoge dividendrendement van 7,1 procent (dat evenwel niet afgedekt is door de vrije kasstroom).

Marktaandeel

AB InBev kreeg van twee beurshuizen een hoger koersdoel, maar verliest desondanks 0,8 procent tot 57,92 euro.

Analisten Edward Mundy en Elsa Hannar van Jefferies verwachten dat het herstel dat AB InBev kon voorleggen in het derde kwartaal, in het vierde kwartaal weer getemperd is door de nieuwe beperkende maatregelen die her en der werden ingevoerd. Qua marktaandeel gaat het niettemin de goede richting uit, denken ze. Onder meer in Mexico en Brazilië zou AB InBev marktaandeel hebben gewonnen. ‘Een scharnierpunt voor het aandelenverhaal’, aldus de Jefferies-analisten. Ze trekken hun koersdoel op van 64 tot 70 euro en herhalen hun koopadvies.

Bij Credit Suisse stijgt het koersdoel van 53 tot 61 euro en blijft het advies ‘neutral’ (houden). Wegens de hernieuwde lockdowns hebben de analisten hun omzet- en winstramingen voor 2020 wat aangepast. Op basis van recente wisselkoersevoluties (vooral de zwakkere dollar) verhogen ze echter hun winstprognoses (ebitda) voor 2021 en 2022 met 2 tot 3 procent.

Efgartigimod

Voor het grootste nieuws van de dag tekent Argenx . Het biotechbedrijf gaf in een uitgebreid persbericht een overzicht van zijn prioriteiten voor 2021 en gaf tegelijk een stand van zaken. Blikvanger is dat Argenx zijn dossier voor het kandidaat-geneesmiddel efgartigimod ter behandeling van gegeneraliseerde myasthenia gravis (gMG) heeft ingediend bij de Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond FDA. Op eventueel groen licht is het zeker tot midden dit jaar wachten. Argenx bereidt ook aanvragen in Japan en Europa voor. China volgt na de verhoopte goedkeuring in de VS.

‘Argenx zal een onderneming in een commercieel stadium worden’, zegt analist Thomas Guillot van Degroof Petercam. Nu het klinisch is aangetoond dat efgartigimod werkt tegen de ernstige spierziekte gMG ziet hij ‘een meer uitdagend risico/beloningsprofiel’ voor Argenx in 2021. Het moet immers nog worden aangetoond of efga ook voor andere indicaties werkt. Daarnaast moet de prijs van efga worden bepaald - een sterke waardemotor – terwijl andere kandidaat-geneesmiddelen nog in een vroeg ontwikkelingsstadium zitten. Hij handhaaft zijn advies (houden) en koersdoel (190 euro).

Het aandeel Argenx, dat na de sterke jaarprestatie van 2020 de voorbije dagen wat onder druk stond, wint 0,4 procent tot 230,20 euro.

Op de brede markt wint Hyloris nog eens 8,2 procent tot 12,88 euro. Het farmabedrijf profiteert nog steeds van het optimistisch rapport van Berenberg. Het beurshuis vatte de opvolging van Hyloris aan met een koopadvies en een koersdoel van 15 euro.

Eveneens flink hoger trekt Euronav . De tankerrederij wint 5,3 procent tot 7,19 euro. De Amerikaanse beursgoeroe Joel Greenblatt is van mening dat Euronav het meest koopwaardige aandeel is op de Brusselse beurs. Hij komt tot die conclusie op basis van een ‘magische formule’ die steunt op het winstrendement en het rendement op geïnvesteerd kapitaal. De rederij bezit nu al 8,3 procent van zichzelf.

De koers van Euronav staat al geruime tijd onder druk door lage vrachttarieven, een gevolg van de gedaalde olieconsumptie in de wereld. Het management vindt de koers ook te laag en ging daarom sinds de zomer over tot grootschalige aandeleninkopen.

Quest for Growth heeft sterk gepresteerd in het coronajaar. De privak sloot het jaar af met een intrinsieke waarde van 9,14 euro. Dat is 12,6 procent meer dan eind 2019.

Gelet op die sterke prestatie, de gezonde netto cash op de balans en de kans dat over 2020 een dividend wordt uitgekeerd, trekken de analisten Michiel Declercq en Guy Sips van KBC Securities hun koersdoel op van 6,50 tot 7,20 euro. Hun advies zakt echter van ‘kopen’ tot ‘bijkopen’ en dat heeft met de discount te maken. Die was begin november opgelopen tot bijna 40 procent, maar is intussen weer afgenomen tot circa 27 procent.

Quest for Growth wint 2,4 procent tot 6,82 euro.