Euronext Brussel: Recticel en Euronav kleuren grijze dag

Euronav blijft gretig eigen aandelen inslaan en bezit nu al 7,6 procent van zichzelf. Recticel krijgt dankzij de overname van FoamPartner een hoger koersdoel van ING. Biocartis vermindert zijn schulden op een heel bijzondere manier.

De Europese beurzen zetten een stap terug en zakken gemiddeld 0,5 procent. De opeenvolging van positief vaccinnieuws is wat uitgewerkt, de spanningen tussen de VS en China lopen weer op en de brexitonderhandelingen hebben in het weekend geen doorbraak gebracht.

Dat beleggers weer in ‘risk off’-modus zijn, is ook aan de Bel20 te zien. De index zakt weer onder de drempel van 3.700 punten, met 0,9 procent tot 3.692 punten. Bij de verliezers treffen we de bankwaarden KBC (-1,9%) en ING (-2,3%) aan, maar ook inoxproducent Aperam (-1,85%) en bierbrouwer AB InBev (-0,7%). Retailer Colruyt (+0,8%) is een van de zeldzame rotsen in de branding.

Twee andere aandelen die wat kleur brengen in de grijze hemel zijn Recticel en Euronav. Schuimrubberproducent Recticel kreeg een uitgesproken positief rapport van ING. Het beurshuis is opgetogen over de een maand geleden aangekondigde overname van het Zwitserse FoamPartner. Die gebeurt volgens Maxime Stranart en Stijn Demeester tegen een interessante prijs. De analisten hebben hun ramingen aangepast en zien de aangepaste brutobedrijfswinst (ebitda) volgend jaar met 56,3 procent stijgen en in 2022 met 51,8 procent.

Ze sluiten niet uit dat Recticel nog een overname in de isolatietak doet, aangezien het bedrijf tegen de eerste helft van 2021 nog eens 70 miljoen euro bijkomende schulden zou kunnen aangaan zonder een al te hoge schuldgraad te bereiken. Ook een eventuele verkoop van de matrassendivisie zou een bijkomende katalysator voor de beurskoers kunnen zijn.

Na de consolidatie van FoamPartner voorzien ze een vrijekasstroomrendement van 10,3 procent in 2021 en van 13,4 procent in 2022. Dat is veel meer dan wat Europese sectorgenoten halen (circa 3%). Ze trekken hun koersdoel op van 12 tot 15 euro en herhalen hun koopadvies. Het aandeel Recticel stijgt 6,85 procent tot 10,60 euro.

Eigen aandelen

Euronav (+2,5%, 6,90 euro) heeft vorige week opnieuw flink wat eigen aandelen ingekocht. De tankerrederij verwierf in totaal 642.652 stukken tegen een totale prijs van 4,24 miljoen euro. Daarmee bezit Euronav nu al 16,76 miljoen eigen aandelen, goed voor 7,62 procent van alle uitstaande aandelen.

De Antwerpse scheepvaartgroep kondigde in juli aan dat ze eigen aandelen zou inkopen om haar aandeelhouders ook op die manier te vergoeden. De onderliggende gedachte is dat de beurskoers niet de reële waarde van de activa (vooral de vloot) weerspiegelt.

Wat Euronav met de ingekochte aandelen gaat doen, is niet bekend. Ze zouden in theorie kunnen vernietigd worden, zodat de winst over minder mondjes moet worden verdeeld. Ze zouden echter ook kunnen dienen om overnames te financieren. De aankopen zelf leggen sowieso een bodem onder de koers.

Gunstige conversievoorwaarden

Biocartis vermindert zijn schulden op een ongewone manier. De specialist in snelle medische diagnoses haalde vorig jaar 150 miljoen euro op met de uitgifte van converteerbare obligaties. De obligaties lopen in 2024 af en kunnen omgezet worden in aandelen tegen 12,89 euro. Intussen is de koers van Biocartis echter ver daaronder gezakt.

Toch is een obligatiehouder – een hefboomfonds – nu bereid zijn obligaties aan de conversieprijs om te zetten in 1,16 miljoen aandelen. Als tegengeste betaalt Biocartis 4,3 miljoen euro cash. De tegenpartij zal de nieuwe aandelen gebruiken om zijn shortpositie, aangegaan om zich in te dekken tegen waardeschommelingen van de obligatie, af te sluiten.

Volgens financieel directeur Jean-Marc Roelandt koopt Biocartis de obligaties terug met 35 procent korting. Met de opbrengst vermindert het bedrijf zijn schulden met 9,3 miljoen euro.

‘Zeer gunstige’ conversievoorwaarden, oordeelt analist Thomas Guillot van Degroof Petercam. Hij denkt echter dat het om een eenmalige transactie gaat. Zolang er geen beter zicht is op hoe Biocartis de rest van zijn schuldenberg gaat aanpakken – wat gelinkt is aan de verkoop van testen – handhaaft hij zijn houdadvies en koersdoel van 3,8 euro.

Het aandeel Biocartis stijgt 2,7 procent tot 4,825 euro.

Een flinke klap krijgt Celyad : het Waalse biotechbedrijf zakt 10,8 procent tot 6,96 euro. Celyad presenteerde zaterdag drie posters - informatie over de voortgang van klinische onderzoeken met kandidaat-geneesmiddelen – op de jaarvergadering van de American Society of Hematology.