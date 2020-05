Euronext Brussel: Solvay beloond voor bijgeknipte vleugels

Op de laatste dag van de week kunnen de beurzen wat herstellen. Solvay voert een stevige herstructurering door in de tak composietmaterialen. Berenberg ziet weinig groei bij Telenet.

Na twee stevige verliesdagen, te wijten aan sombere economische vooruitzichten en voorzichtigheid nu de lockdowns worden afgebouwd, trekken de Europese beurzen weer hoger. Het enthousiasme is echter beperkt omdat de Amerikaans-Chinese relaties verslechteren en heel wat macro-economische cijfers op de agenda staan. Zo kromp de Duitse economie met 2,2 procent in het eerste kwartaal, pal in lijn met de verwachting.

In Brussel gaat de Bel20 rond het middaguur 0,9 procent hoger. Met 2.925 punten blijft de index wel een eind onder de 3.000-grens steken. De grootste winst onder de Bel20’ers is voor Colruyt (+3,3%) nadat de retailer donderdag dik 6 procent verloor.

De hardste klap is voor Telenet , dat 4,2 procent zakt tot 33,58 euro. Berenberg is de opvolging van de telecom- en mediagroep gestart met een houdadvies en een koersdoel van 37,50 euro. Het beurshuis roemt Telenet wegens zijn goede netwerk en sterk management. Het bedrijf heeft bovendien bewezen dat het de kosten kan beheersen en de kasstromen kan doen groeien.

De voorbije twee jaar is de omzetgroei echter negatief geworden. Telenet kijkt ook tegen scherpe concurrentie aan van uitdager Orange Belgium. De analisten David Burns en Usman Ghazi denken dat de uiteindelijke regeling voor het openstellen van de kabel en de versnelde uitrol van glasvezel bij Proximus de concurrentie in het vastebreedbandsegment verder zullen aanwakkeren. Er is daarom weinig hoop dat de organische omzetgroei zal terugkeren, zeggen ze.

Herstructurering

Solvay staat bij de stijgers – het aandeel klimt 1,9 procent tot 69,80 euro – nadat de chemiegroep een forse herstructurering aankondigde in de tak composietmaterialen. Daarbij gaan een Britse en een Amerikaanse fabriek dicht en sneuvelen 570 banen. De reden voor de ingreep ligt voor de hand: de ongeziene crisis in de luchtvaart.

Vliegtuigbouwers zijn een belangrijke klant voor de composietmaterialen van Solvay, maar zij zien zwarte sneeuw. Bij Boeing lag de productie van de Boeing 737 MAX al stil door de problemen met dit toestel. Door de coronacrisis wordt er nog amper gevlogen en zijn tal van luchtvaartovernemingen in overlevingsmodus. Nieuwe vliegtuigen bestellen is wel het laatste waar ze nu aan denken.

Solvay verwacht dat de herstructurering tot een besparing van 60 miljoen euro op jaarbasis zal leiden. In het tweede kwartaal zal de groep wel een last van 30 miljoen euro in de boeken nemen.

‘De herstructurering is geen grote verrassing in het licht van de significante impact van Covid-19 op de luchtvaartindustrie en recente beslissingen van klanten als Airbus en Boeing om hun vliegtuigproductieritme aanzienlijk te verlagen’, zegt Wim Hoste van KBC Securities. Hij verandert niets aan zijn advies (bijkopen) en koersdoel (100 euro).

Vet van de soep

Elia zakt 2,8 procent tot 103,80 euro na een adviesverlaging bij Kepler Cheuvreux, van ‘kopen’ naar ‘houden’. Het beurshuis meent dat het vet van de soep is voor de netwerkbeheerder na een zeer sterke prestatie sinds maart (+35%).

'We houden nog steeds van het robuuste businessmodel dat - met zijn volledig gereguleerde aanwezigheid in België en Duitsland - de perfecte defensieve mix vormt. Toch vinden we dat het aandeel nu op een fair niveau staat na de sterke klim', zegt de analist. Het koersdoel gaat van 95 euro naar 100 euro, omdat Kepler Cheuvreux de liquiditeitskorting van 5 procent (een korting die toegepast wordt op veeleer illiquide aandelen) schrapt.

Vastgoed

Voor meer nieuws moeten we vooral bij de vastgoedspelers zijn. Care Property Invest meldde donderdagavond de aankoop van vier zorgresidenties in Nederland voor een totaal bedrag van 22,9 miljoen euro. Daarnaast kon de zorgvastgoedgroep prima eerstekwartaalresultaten voorleggen. De aangepaste EPRA-winst steeg met 19 procent en de reële waarde van de vastgoedportefeuille ging 6 procent hoger. Care Property bevestigde zijn vooruitzichten qua winst en dividend.

De vastgoedanalisten van KBC Securities constateren dat Care Property aan een hoog tempo overnames doet. Ze trekken hun winstverwachting licht op en handhaven hun koopadvies en koersdoel van 35 euro.

Het aandeel Care Property gaat 1,3 procent hoger naar 27,90 euro.

Atenor zei donderdagavond in een kwalitatieve kwartaalupdate dat het tot dusver maar een beperkte impact van de coronacrisis ondervindt, zowel op zijn projecten als op zijn resultaten. De vastgoedontwikkelaar denkt zijn dividendbeleid te kunnen voortzetten. Voor financiële vooruitzichten is het wachten tot de halfjaarresultaten of de derdekwartaalupdate. Het aandeel blijft stabiel op 66,60 euro.