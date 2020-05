Euronext Brussel: Solvay en Sofina tegenpolen

De Amerikaanse president Trump heeft het sentiment op de beurzen doen omslaan. In Brussel bereikte Sofina even een nieuwe recordkoers. Solvay staat van diverse zijden onder druk.

Na vier sterke sessies waarbij de Euro Stoxx 50 in totaal 6,5 procent winst vergaarde, zetten de Europese beurzen een stap achteruit. Gemiddeld zakken ze omstreeks 12.30 uur 0,7 procent. Het optimisme over het afbouwen van de lockdowns wordt overschaduwd door de verslechterende relaties tussen de VS en China. President Trump maakt later vandaag bekend hoe hij zijn beleid tegenover de Volksrepubliek gaat aanpassen na de strakkere greep van Peking op Hongkong. De grootste verliezen in Europa zijn voor autobouwers en toeleveranciers, reis- en vermaakaandelen, en banken.

Het verlies van de Bel20 bedraagt 1,1 procent op 3.245 punten. Slechts drie aandelen in de index houden het hoofd boven water: farmagroep UCB wint 2,3 procent, zorgvastgoedgroep Aedifica noteert 0,2 procent hoger en Sofina veert 3,7 procent op. Op 254 euro bereikte de Boël-holding om 10.15 uur zelfs even zijn hoogste koers van het jaar – en meteen zijn hoogste stand ooit.

De grootste klappen zijn voor conjunctuurgevoelige aandelen. Beeldvormingsgroep Barco vermagert 3,5 procent en inoxfabrikant Aperam 1,7 procent. Ook de bankwaarden gaan lager: KBC verliest 3 procent en ING 1,7 procent.

Grootste daler in de index is Solvay , dat 5 procent prijsgeeft tot 69,26 euro. Vliegtuigbouwer Boeing heeft de productie hervat van de 737 MAX, waarvoor Solvay composietmaterialen levert. De crisis in de luchtvaartsector zal echter resulteren in een lagere vraag naar vliegtuigen. Ook de autosector, een andere klant van Solvay, is zwaar getroffen door de coronacrisis. Renault kondigde aan zijn productiecapaciteit tegen 2024 met 17,5 procent te verminderen. Ook de oplopende spanningen tussen de VS en China kunnen Solvay raken; het bedrijf heeft in beide landen fabrieken.

Sterk opwaarts potentieel

GBL (-0,9%, 73,02 euro) kan niet profiteren van een koopadvies bij ING. In februari haalde analist Hans D’Haese GBL van de kooplijst. Op basis van de eerstekwartaalresultaten van de holding heeft hij nu zijn model aangepast.

De discount bij GBL is zoals hij had verwacht verder opgelopen en bedraagt nu circa 31 procent. De analist ziet de markt in de komende twaalf maanden normaliseren en de economie in 2022 uit de recessie geraken. Op basis van een krimpende discount ziet hij sterk opwaarts potentieel voor GBL. Hij laat zijn koersdoel zakken van 97 tot 86 euro, wat 17,5 procent opwaarts potentieel biedt en een totaal rendement van 22 procent als daar ook het dividendrendement (4,3%) wordt bijgerekend. Dat zet hem ertoe aan zijn advies weer op te trekken van ‘houden’ naar ‘kopen’.

Door de uitoefening van de overtoewijzingsoptie heeft het Gentse biotechbedrijf Argenx met zijn kapitaalverhoging nog eens 102 miljoen euro extra opgehaald. De totale opbrengst van de operatie komt daarmee uit op 785 miljoen euro.

Argenx kreeg ook een superkoersdoel van Goldman Sachs. Het beurshuis gaat van 135 naar 245 euro. Dat is meteen het hoogste koersdoel van alle beurshuizen die het Gentse biotechbedrijf opvolgen. De rating blijft op ‘kopen’ staan. Argenx blijft nagenoeg stabiel.

Veranderd consumentengedrag

Ter Beke (-0,9%, 114 euro) herhaalde donderdag in een persbericht – naar aanleiding van de algemene vergadering - dat het momenteel niet mogelijk is de impact van de coronapandemie op de resultaten van de groep in te schatten.

Vooral de divisie bereide gerechten lijkt geraakt. Daar zorgt een veranderd consumentengedrag voor een gevoelige daling van de verkopen in alle kanalen, zegt Ter Beke. De recente geleidelijke versoepeling van de lockdownmaatregelen in de verschillende landen waar de groep actief is, zou het moeten mogelijk maken om in de komende maanden in het retail- en harddiscountkanaal weer op het niveau van voor de coronacrisis te komen. De toestand rond de heropstart van horeca en grootkeukens zet echter een rem op een verbetering van de business in het foodservice- en out-of-home-kanaal.

Ter Beke neemt maatregelen om de vast kosten te verminderen, ‘maar deze zullen de verhoogde Covid 19-kosten en gederfde opbrengsten op korte termijn niet volledig compenseren’.

Afstandstechnologie

Crescent , het technologiebedrijf boven Option, meldt dat het inmiddels ruim 12.000 oplossingen heeft verkocht die werknemers helpen in social distancing. De bestellingen voor de technologie die in tags, badges en wearables steekt zijn goed voor iets meer dan een half miljoen euro. Er zitten bijkomende orders in de pijplijn en de eerste bestellingen werden geleverd.

Eerder deze week bleek dat het bedrijf van zijn banken betalingsuitstel heeft gekregen om de coronacrisis zo goed mogelijk door te komen. De kapitaalaflossingen (van oude schulden) zijn opgeschort, de intrestbetalingen lopen door. Crescent wint 6,7 procent tot 0,0396 euro.