Euronext Brussel: Stuttgart geeft Brussel een zetje

De beter dan verhoopte resultaten van Daimler leveren ook de Brusselse beurs een remonte op. Melexis doet de tijgersprong van woensdag dunnetjes over, ook al vinden analisten de sprong overtrokken.

De Bel20 laat een stevige 0,8 procent winst zien naar 3.790 punten. Ook al geven de jongste macro-economische data aan dat de Europese economie blijft kwakkelen, toch putten beleggers moed uit hoopevend micro-economisch nieuws. Na Melexis gisteren, ontwaart nu ook de Duitse reus Daimler in zijn kwartaalrapport wat beterschap in de autosector.

In een echo van Melexis-CEO François Chombar zegt ook Harald Wilhelm, de CFO van de autoreus uit Stuttgart, dat de sector stilaan de overtollige voorraden heeft weggewerkt. 'We verwachten een sterk vierde kwartaal, wat positief is voor de vrije kasstroom', klonk het tijdens de telefonische conferentie met analisten. 'Het herstel wordt gevoed door een daling van de voorraden'.

Dankzij die geluiden doet Melexis zijn tijgersprong van woensdag (+15%) nog eens dunnetjes over, met een winst van goed 3 procent naar 68,60 euro. De ontwikkelaar van autochips profiteert niet alleen van de prille hoop in de autobranche, ook de chipsector zit in de lift dankzij beter dan verhoopte resultaten van het Nederlandse BE Semiconductor en het Franse STMicroelectronics.

Toch vinden analisten de remonte van het aandeel stilaan welletjes. Degroof Petercam-analist Michael Roeg verlaagt het advies van 'kopen' naar 'houden'. Roeg verlaagt enerzijds de winstprognoses voor 2020 en 2021 met 6 procent en wijst anderzijds op de stevige koerssprong van gisteren.

Roeg vreest dat consumenten blijven twijfelen over welk type auto ze wensen te kopen door de veranderende wetgeving. 'Volgens het management van Melexis is de zichtbaarheid in de wereldwijde autoverkopen niet echt verbeterd.' Over de eerste negen maanden van het jaar daalden de autoverkopen wereldwijd met 5 procent.

Roeg hanteert een koersdoel van 68 euro, een koersdoel dat bij deze dus bereikt is. Het koersdoel is gebaseerd op de winstverwachtingen van 2021 en afgezet tegenover een gemiddelde waardering van de voorbije jaren. Tegenover de huidige koers is er geen potentieel meer, waardoor het nieuwe advies 'houden' luidt.

Net als Degroof Petercam, verlaagt ook Berenberg van 'kopen' naar 'houden'. Ook analist Trion Reid wijst naar de forse koersremonte van 15 procent gisteren. 'Die koersreactie was overdreven. We blijven bezorgd over de impact van de vertragende autoverkopen. We erkennen dat de omzet bij Melexis snel weer kan toenemen zodra de markt verbetert, maar we wachten liever om daar meer bewijzen van te zien.'

De kwartaalupdate van Argenx is op zich niet het belangrijkste in de nieuwsstroom bij biotechnologiebedrijven, veel belangrijker zijn de updates over het klinisch onderzoek. Bij de Gentenaars is dat vooral efgartigimod, het potentiële middel zowel voor de bestrijding van de spierziekte myasthenia gravis als voor de bloedziekte ITP.

Tot één van de Argenx-middelen in de pijplijn op de markt raakt, is de groep net als veel biotechbedrijven bijna per definitie verlieslatend. Tegenover een minieme omzet staan immers de kosten van de klinische testen, die zeker in de derde en laatste fase stevig kunnen oplopen.

Over de eerste negen maanden van 2019 keek Argenx netto tegen 70 miljoen euro verlies aan, het dubbele van dezelfde periode over 2018. Over de eerste negen maanden van het jaar stegen de kosten voor onderzoek & ontwikkeling van 54 naar 123 miljoen euro.

Kosten die Argenx vlotjes kan dragen: de Gentenaars hadden per 30 september 923 miljoen euro in kas. Dit mede dankzij de monsterdeal rond kankeronderzoek die Argenx eind vorig jaar sloot met Johnson & Johnson. De Amerikaanse reus spijsde in het kader van die deal de Argenx-kas met 300 miljoen dollar.

Het aandeel Argenx trekt 1,8 procent hoger op 106,80 euro.

Wereldhave vs Wereldhave

De oliereder Euronav maakte een overtuigende indruk op de Maritieme Conferentie van KBC Securities, meldt analist Cédric Duinslaeger. 'Euronav heeft vertrouwen in de huidige marktomstandigheden en zeker in de prestaties in het vierde kwartaal.'

Duinslaeger herhaalt het koopadvies en trekt het koersdoel op van 10,50 naar 13,5 euro. Het nieuwe koersdoel vertegenwoordigt een premie van 5 procent op de verwachte intrinsieke waarde van Euronav per eind 2020. 'We zijn echter positief over de tankertarieven voor de rest van 2019 en in 2020. En bovendien stijgen de tweedehandsprijzen van tankers.'

In de vastgoedsector kwam Wereldhave Belgium met een behoorlijke kwartaalupdate. De investeerder in kantoor- en winkelvastgoed ziet voortaan een winst per aandeel tussen 5,85 euro en 5,95 euro, tegenover een eerdere prognose tussen 5,78 en 5,88 euro.

Over de eerste negen maanden zag Wereldhave Belgium de huurinkomsten stijgen van 39 naar 44,2 miljoen euro. De groep verwijst naar bijkomende huurinkomsten van de retailparken in Brugge en Turnhout en naar de uitbreiding van het winkelcentrum 'Les Bastions' in Doornik.