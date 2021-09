Euronext Brussel: TINC als solide tank

Slechts een handvol aandelen houdt in Brussel het hoofd boven water. De infrastructuurinvesteerder TINC publiceerde beter dan verwachte jaarresultaten. Bij Bone Therapeutics blijven de zorgen groot.

In het zog van Wall Street duiken de Europese beurzen in het rood. Gemiddeld zakken ze op de middag 0,8 procent, hun grootste daling in drie weken. Beleggers twijfelen over de sterkte van het economisch herstel en kijken met argusogen naar de Europese Centrale Bank. De hoeder van de euro vergadert donderdag over een mogelijke afbouw van het stimulusbeleid, meer concreet van de obligatieaankopen.

Robert Holzmann, de gouverneur van de Oostenrijkse centrale bank, zei onlangs dat een verstrakking van het monetair beleid er sneller kan komen dan velen verwachten omdat de inflatiedruk langdurig kan zijn. Op de beurzen krijgen vooral de conjunctuurgevoelige aandelen klappen: financiële diensten, auto’s, olie en gas.

De Bel20 laat een verlies van 0,9 procent optekenen tot 4.257 punten. Met uitzondering van Colruyt (+0,4%) kleurt de hele korf met steraandelen rood. De grootste verliezen zijn voor Sofina (-1,9%) en het farmabedrijf UCB (-1,3%). Een aanzienlijk deel van de portefeuille van Sofina bestaat uit investeringen in niet-genoteerde bedrijven (private equity). Door de hoge waarderingen staat private equity vandaag onder druk.

Zweden

Ook een defensief aandeel als Aedifica moet het ontgelden: -1,1 procent tot 118,50 euro. De verhuurder van zorgvastgoed meldde voorbeurs dat een eind juni aangekondigde middelgrote transactie in Zweden is afgerond. Aedifica neemt via zijn Finse dochter Hoivatilat een portefeuille van 16 specialistische residentiële zorgcentra over: 14 bestaande en 2 in aanbouw. De aankoop gebeurde via een inbreng in natura.

Herman van der Loos, een analist van Degroof Petercam, verhoogt zijn winstramingen voor Aedifica omdat de portefeuille sterker dan verwacht is aangegroeid. Zijn koersdoel gaat meteen 4 euro hoger naar 118 euro.

Hij blijft echter bij zijn ‘houden’-rating. Hij geeft twee redenen: er is te weinig opwaarts potentieel tot zijn nieuw koersdoel en er is een waarderingskloof met de sectorgenoten. ‘Met andere woorden, we geloven dat de koers de uitstekende groeivooruitzichten van de onderneming al incalculeert.’

'Stabiel dividendaandeel'

TINC pakte over zijn gebroken boekjaar 2020/21 uit met prima resultaten. Het infrastructuurfonds behaalde een nettowinst van 31 miljoen euro, bijna driekwart meer dan een jaar eerder. De forse stijging is vooral te danken aan de boomende markt voor infrastructuur. TINC kon een boekhoudkundige meerwaarde van 12 miljoen euro op zijn bestaande portefeuille boeken. De uitkering aan de aandeelhouders gaat 2 procent omhoog naar 0,52 euro per aandeel.

De jaarresultaten van TINC waren beter dan de analisten van KBC Securities hadden verwacht. Wim Lewi en Michiel Declercq schrijven dat toe aan de hogere dividendinkomsten en de niet-gerealiseerde meerwaarden op de portefeuille.

Ze omschrijven TINC als een stabiel dividendaandeel dat stoelt op een conservatief gewaardeerde portefeuille en op kasstromen die voor de lange termijn voorspelbaar zijn. Omdat TINC op andere dividendaandelen is achtergebleven en ze de duurzame investeringsstrategie appreciëren, trekken de analisten hun advies op van ‘houden’ naar ‘bijkopen’. Hun koersdoel blijft op 14 euro staan.

Als een stoere tank rijdt TINC mee in de magere kopgroep: het aandeel wint 1,7 procent tot 13,14 euro. Dat is de hoogste koers in tien maanden.

Kaspositie

Voor de tweede dag op rij zit ook Bone Therapeutics (+1,1%, 1,68 euro) bij de stijgers. Dinsdag schoot het - recent zwaar afgestrafte - aandeel van het Waalse biotechbedrijf 19,9 procent hoger nadat bekend was geraakt dat zijn Franse sectorgenoot Hybrigenics toenadering zoekt. Bone zal de avances zorgvuldig onderzoeken vooraleer gesprekken aan te knopen.

De specialist in celtherapieën voor botaandoeningen publiceerde vanmorgen ook halfjaarresultaten. Zoals te verwachten is bij een bedrijf dat nog geen inkomsten uit de verkoop van producten haalt, waren de cijfers zwak.

Cruciaal is de kaspositie. Eind juni had Bone nog 6 miljoen euro in kas. Eind augustus kwam daar 8 miljoen bij. Het ging om de eerste schijf van een lening die werd toegekend door de Europese Investeringsbank (EIB). Omdat Bone naar verwachting dit jaar 16 tot 18 miljoen euro zal verbruiken, kan het voort tot in het tweede kwartaal van 2022.