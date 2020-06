Euronext Brussel: UCB op overnamepad, Mithra tankt bij

De hoop op een gezwind economisch herstel stuwt andermaal de beurzen. In Brussel spelen ING en AB InBev voor locomotief. UCB doet een overname in de epilepsiesector.

De Europese beurzen hervatten hun stimulusrally. Reageerden ze donderdag nog met schijnbare verveling op de 600 miljard euro extra die de Europese Centrale Bank in de economie pompt, dan trekken ze vandaag weer zo’n anderhalf procent hoger. Daarmee zijn de toonaangevende indexen op weg naar hun beste week in twee maanden. De hoop op een sneller economisch herstel vuurt vooral de bankwaarden aan. Beleggers houden wel een slag om de arm: om 14.30 uur staat het Amerikaanse banenrapport op de agenda en dat zal niet fraai ogen.

In Brussel vergaart de Bel20 rond 12.40 uur een winst van 1,1 procent tot 3.488 punten. Gangmakers zijn ook hier de financials: ING springt 4,9 procent hoger en verzekeraar Ageas 2,1 procent. Ze worden geflankeerd door bierbrouwer AB InBev, die 2,6 procent wint. In steeds meer landen mogen cafés en restaurants weer de deuren openen, zij het met de nodige beperkingen.

Spoedbehandeling

Nu beleggers weer ‘risk-on’ bezig zijn, vallen defensieve waarden wat uit de boot. Dat geldt in de Bel20 vooral voor UCB , dat sinds begin dit jaar al meer dan 20 procent won en nu 1,7 procent afkalft tot 87,98 euro. De daling wordt ook in de hand gewerkt door een relatief bescheiden maar strategisch interessante overname die UCB doet. De Belgische farmagroep neemt het Amerikaanse farmabedrijf Engage Therapeutics over dat over een vergevorderd epilepsiemiddel beschikt. UCB betaalt meteen 125 miljoen dollar, maar door mijlpaalbetalingen kan daar nog eens 145 miljoen dollar bijkomen.

Het middel in kwestie, Staccato Alprazolam, is een combinatie van een geneesmiddel en een inhaleertoestel dat snel werkt bij epileptische aanvallen. Het zou kunnen helpen bij 20 tot 30 procent van de epilepsiepatiënten. De combinatie heeft een succesvolle fase 2-studie achter de rug en staat klaar om aan fase 3 te beginnen. UCB zal de verdere ontwikkeling op zich nemen en het product op de markt brengen.

‘Deze kleinschalige overname volgt op de recente afronding van de 2 miljard dollar kostende overname van Ra en past in UCB’s eerder aangekondigd voornemen om verder te investeren in externe opportuniteiten’, zegt analiste Sandra Cauwenberghs van KBC Securities. ‘De overname van Engage Therapeutics sluit mooi aan bij UCB’s lange ervaring in het epilepsiedomein en juichen we toe na de mislukking met de ontgoochelende fase 2-resultaten van Padsevonil.’ Haar advies blijft ‘kopen’, haar koersdoel 95 euro.

Dit kan een mogelijke spoedbehandeling zijn voor mensen die ongecontroleerde epilepsie-aanvallen hebben, meent Thomas Guillot van Degroof Petercam. Vermits het een oplossing zou kunnen zijn voor 20 tot 30 procent van de epilepsiepatiënten, moet het commercieel potentieel nog worden uitgedokterd. De analist verandert niets aan zijn koopadvies en koersdoel van 100 euro.

EPRA-index

Na de sprong van 5,9 procent van donderdag, te danken aan de opname in de EPRA-index, doet Care Property Invest er nog eens 4,2 procent bij tot 32 euro.

De vastgoedanalisten van KBC Securities wijzen erop dat CP Invest na Aedifica de tweede Belgische zuivere zorgvastgoedspeler is die in de EPRA-index komt. Door de opname zal de vraag naar aandelen CP Invest toenemen. Het zou ook de waardering ten goede moeten komen, menen ze. Wido Jongman en Joachim Vansanten trekken hun koersdoel op van 35 tot 37,50 euro en blijven bij hun koopadvies.

Een bijkomende reden voor hun koersdoelverhoging is dat CP Invest de definitieve overname van drie woonzorgcentra – in Laken, Lennik en Westende – kon aankondigen voor een totaal bedrag van 86,9 miljoen euro. De acquisitie was al begin april gemeld maar er golden opschortende voorwaarden.

‘Met een schuldgraad van naar schatting 54 procent tegen eind juni ziet het er naar uit dat CP Invest nu beperkte financieringsruimte heeft’, meent Kepler Cheuvreux dat een koopadvies en een koersdoel van 31 euro hanteert.

Nieuwe aandelen

Mithra krijgt een eerste geldinjectie van LDA Capital. Het Luikse farmabedrijf sloot in april een financieringsovereenkomst met de Amerikaanse investeringsgroep waarmee het tot 50 miljoen euro vers geld kan krijgen in ruil voor nieuwe aandelen.

Mithra heeft nu een eerste putoptie uitgeoefend, wat neerkomt op een kapitaalverhoging. Hoe groot die wordt, zegt het bedrijf niet in een persbericht. Wel staat er dat Mithra voor LDA maximum 441.410 nieuwe aandelen zal uitgeven in de loop van het derde kwartaal, tegen de gemiddelde beurskoers over een periode van 45 handelsdagen. Tegen de slotkoers van donderdag, 22 euro, zou de eerste schijf geld 9,7 miljoen euro belopen.