Euronext Brussel: Umicore en KBC wegen op Bel20

Umicore reorganiseert zijn kobaltactiviteiten, wat tot banenverlies leidt. KBC krijgt een ‘afbouwen’-advies te slikken. De vrees voor een nieuwe kapitaalronde zet druk op Kiadis Pharma.

De Europese beurzen verliezen terrein. Het aantal coronabesmettingen op het oude continent blijft toenemen, wat tot strengere beschermingsmaatregelen noopt – met alle economische gevolgen van dien. Het chaotische televisiedebat tussen de Amerikaanse presidentskandidaten Trump en Biden doet vrezen voor een omstreden verkiezingsuitslag. Tot slot loopt vandaag een tumultueuze beursmaand ten einde. Omstreeks 12.30 uur verliest de Euro Stoxx 50 0,7 procent. Vooral sectoren als reizen, entertainment, auto’s en banken staan onder druk.

In Brussel biedt de Bel20 beter weerstand. De index beperkt het verlies tot 0,2 procent op 3.228 punten. Vastgoedwaarden als WDP (+1,5%) en Aedifica (+1,6%) gaan hoger en zorgen voor tegengewicht voor de verliezen van KBC, Galapagos (-1%) en Umicore.

De materiaaltechnologiegroep kondigde vanmorgen een herstructurering van de kobaltraffinage bekend. De activiteit gaat Umicore concentreren in een beperkt aantal fabrieken. Daardoor verdwijnen tegen 2023 op de site van Olen 165 banen en in Alabama (VS) 42 banen. De herstructurering zal dit jaar voor 55 miljoen euro op het bedrijfsresultaat wegen.

Kobaltraffinage maakt deel uit van de afdeling Energy & Surface Technologie, die ook wereldmarktleider is in kathodematerialen voor batterijen voor elektrische auto’s. De tak heeft het echter moeilijk door scherpe concurrentie in batterijmaterialen en een instorting van de kobaltprijs.

Het aandeel Umicore verliest 2,4 procent tot 35,59 euro. Sinds de halfjaarresultaten van eind juli verloor Umicore ruim een vijfde van zijn waarde, deels door de verwachting van minder goede resultaten voor de batterijmaterialen in de tweede jaarhelft, deels door kritische analistenrapporten.

Ontgoochelen

Kepler Cheuvreux zet de schaar in het koersdoel voor KBC Groep . Het zakt van 49,30 tot 41,40 euro. Ook het advies gaat naar omlaag: van ‘houden’ naar ‘afbouwen’.

In een nieuw rapport gaat de analist dieper in op de resultatenrekening en de kapitaalpositie van KBC. Hij tracht vooral uit te maken of de waarderingspremie van KBC tegenover de sector gerechtvaardigd is. En het antwoord is neen, wat hem betreft.

Kepler verwacht dat de winst van KBC vóór provisies in de tweede jaarhelft met 12 procent zal dalen en dus zal ontgoochelen. Dit zou de ‘underperformance’ van KBC versus ING kunnen versnellen, meent het beurshuis. Het aandeel KBC zakt 0,6 procent tot 42,70 euro.

Regelingen

In het eerste halfjaar kreeg Warehouses Estates Belgium (WEB) 1,3 miljoen minder huurinkomsten binnen door de coronacrisis, een daling met 15,6 procent. WEB trof met zijn individuele huurders regelingen in de segmenten die door de pandemie hun winkels tijdelijk moesten sluiten.

Voorlopig heeft dat weinig impact op de waarde van de gebouwen, die amper 0,5 procent afbrokkelde. Volgens WEB is dat te danken aan de gediversifieerde portefeuille: de vastgoedgroep is niet alleen actief in het winkelsegment, maar verhuurt ook kantoren en logistieke gebouwen.

De bezettingsgraad zakte van 94,48 naar 90,02 procent, wellicht het gevolg van de moeilijke situatie in de winkelverhuur. De failliet gegane groep FNG zit echter niet bij de tien grootste huurders. Het aandeel WEB klimt 2,4 procent tot 43 euro. Sinds Nieuwjaar was de koers al 30 procent gezakt.

Kinepolis gaat 0,7 procent achteruit tot 29,65 euro. Kepler Cheuvreux past zijn ramingen voor de bioscoopgroep aan op basis van de halfjaarresultaten en de vertragingen in het filmaanbod. De analist verwacht dat bioscopen pas volledig zullen herstellen eens een vaccin beschikbaar is. Hij blijft geloven dat Kinepolis goed geplaatst is om de coronapandemie te doorstaan.

Zijn advies blijft ‘kopen’ hoewel hij het beleggerssentiment tegenover Kinepolis pas ziet verbeteren wanneer de toestand duurzaam normaliseert en op korte termijn nog hoge volatiliteit verwacht.

Zijn koersdoel zakt van 46 tot 39 euro wegens lagere ramingen en een iets hogere gemiddelde kapitaalkost.

Kasmiddelen

Een forse daler is Kiadis Pharma : het Nederlandse biotechbedrijf kalft 3,8 procent af tot 1,58 euro. Uit het halfjaarrapport blijkt dat Kiadis eind juni over 19,8 miljoen euro aan kasmiddelen beschikte. In juli kwam daar 17,5 miljoen euro bij dankzij een betaling van Sanofi, waarmee Kiadis een belangrijke licentieovereenkomst sloot. In het derde kwartaal verbruikte Kiadis echter 11 miljoen euro voor de verdere ontwikkeling van zijn celtherapieën zodat er eind september 25,9 miljoen euro in kas was.

De biotechanalisten van KBC Securities denken dat Kiadis daarmee iets minder dan 6 maanden voort kan. Dan zal het bedrijf mogelijk opnieuw op zoek moeten naar vers geld. In de eerste jaarhelft haalde Kiadis 17 miljoen euro bruto op via private plaatsingen. Het bedrijf zou wel bepaalde mijlpaalbetalingen van Sanofi kunnen ontvangen.