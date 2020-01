Euronext Brussel: VGP in de wolken

Op een hogere beurs neemt de ontwikkelaar van logistieke parken VGP het voortouw. De winstprognose is bijna het dubbele van waar analisten op rekenden.

De Europese beurzen gaan rond het middaguur zowat een half procent hoger. Het coronavirus, dat nu al meer dan 130 dodelijke slachtoffers heeft geëist, blijft een bron van zorgen. De recordresultaten van Apple en sterke cijfers van Banco Santander brengen anderzijds een vleug optimisme. De aandacht van beleggers verschuift ook richting centrale banken. Vanavond staat het rentebesluit van de Federal Reserve op het programma, morgen beslist de Bank of England.

In Brussel wint de Bel20 0,5 procent tot 3.976 punten. De bankwaarden gaan verschillende richtingen uit met 1 procent winst voor ING en 0,1 procent verlies voor KBC. De grootste winsten in de index zijn voor Ontex (+4%) en Barco (+2,4%). Luierfabrikant Ontex bereikte maandag zijn laagste peil sinds eind oktober. Onder meer de stille intrede van een Amerikaans hefboomfonds en een verkoopadvies van Goldman Sachs duwden het aandeel begin dit jaar de dieperik in.

Barco won dinsdag al 2 procent nadat het technologiebedrijf zijn succesproduct Clickshare een forse upgrade gaf. Wat KBC Securities ertoe bracht het koersdoel op te trekken van 220 tot 235 euro. Het aandeel Barco bereikt op 234 euro meteen een nieuwe recordkoers.

Kroonjuwelen

Agfa-Gevaert (+2,5%, 4,64 euro) heeft na twee maanden onderhandelen een akkoord bereikt met de Italiaanse Dedalus Holding over de verkoop van een deel van de activiteiten van Healthcare IT. Zoals begin december aangekondigd bedraagt de verkoopprijs 975 miljoen euro. De verkochte activiteiten tekenen voor 260 miljoen euro omzet en een stevige winstmarge (ebitda op omzet) van zowat 20 procent. Daarmee doet Agfa eigenlijk zijn kroonjuwelen van de hand.

Guy Sips van KBC Securities heeft het over ‘een mijlpaal in Agfa’s transformatieproces’. Hij becijferde dat de verkoop gebeurt tegen 18 keer de brutobedrijfswinst (ebitda). ‘In onze ogen is dit een heel mooie prijs voor Agfa.’ Met de opbrengst zal Agfa volgens de analist over de noodzakelijke middelen beschikken om zijn groeistrategie verder uit te bouwen. Sips merkt op dat de deal is afgerond precies drie dagen vooraleer Christian Reinaudo stopt als CEO. Hij handhaaft zijn koopadvies en koersdoel van 6,50 euro.

ING-analist Maxime Stranart wijst op de financiële gevolgen van deze desinvestering. De omzet van Healthcare zal halveren en die van de hele groep met 11 procent dalen. De impact op de aangepaste bedrijfswinst zal ook aanzienlijk zijn, vermits het resterende deel van Healthcare slechts een winstmarge (ebitda op omzet) haalt van rond 5 procent. Het advies van Stranart blijft ‘houden’, het koersdoel 3,40 euro.

Logistieke parken

VGP heeft blijkbaar een bijzonder sterk jaar achter de rug. De ontwikkelaar van logistieke parken stuurde dinsdagavond een positieve winstwaarschuwing uit. VGP verwacht dat de nettowinst over 2019 zal uitkomen tussen 190 en 210 miljoen euro, meteen een record. In 2018 was er 121 miljoen euro winst. Volgens Bloomberg rekenden analisten voor 2019 tot dusver slechts op een winst van 114 miljoen euro.

‘Gedurende het jaar hebben we voor een record van 53,3 miljoen euro aan nieuwe geannualiseerde huurovereenkomsten getekend en dit stuwt de ontwikkelingsactiviteiten in de gehele portefeuille’, lichtte CEO Jan Van Geet toe in een beknopt persbericht. De topman drukte ook zijn vertrouwen voor 2020 uit ‘dankzij de effecten van de verdere uitbouw van ons pan-Europese platform’.

De vastgoedanalisten van KBC Securities juichen de sterke resultaten van VGP toe. ‘Dit toont andermaal aan dat het bedrijf over een portefeuille van hoge kwaliteit beschikt die langetermijnkasstromen oplevert.’

Een ander sterk punt is dat VGP zijn investeringen kan uitbreiden dankzij het recycleren van cash. Dat gebeurt door geregeld een pakket logistieke parken te verkopen aan de joint venture met Allianz. Aangezien de grondbank op een hoog niveau blijft, is ook het toekomstig ontwikkelingspotentieel verzekerd. De analisten gaan hun model herbekijken en handhaven in afwachting hun koopadvies en koersdoel van 85 euro.