Euronext Brussel: alle hoop is op Mario Draghi gericht

De Bel20 koerst op deze 26 juli 2019 zo goed als stabiel op 3.738 punten. 26 juli, dus exact 7 jaar nadat Mario Draghi met één welgemikte quote in de Londense hommeltoespraak op 26 juli 2012 de eurozone redde. 'The ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough.'