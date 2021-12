Euronext Brussel: als Spider-Man onder de mat wordt geveegd

De beurzen hervatten gezapig de kerstrally. Kinepolis krijgt een tikje nu ook de Belgische bioscopen dicht moeten.

December was tot dusver een hobbelige maand voor de Europese beurzen. Inflatievrees, omikron en Russische dreiging zorgden voor een wisselend sentiment. Onder impuls van Wall Street, dat woensdag mooi hoger trok na enkele meevallende economische cijfers, zetten de aandelenmarkten nu toch een kerstrally in. Omstreeks 12.40 uur wint de Euro Stoxx 50 0,7 procent.

Het is overigens voor de meeste beurzen de laatste volledige handelsdag. Vrijdag houden Frankfurt en Wall Street de deuren gesloten om het kerstfeest in optima forma te kunnen voorbereiden. De Euronext-beurzen en de London Stock Exchange houden het bij een halve dag handel.

De Bel20 doet er 0,3 procent bij tot punten. Op Argenx , dat sinds het goede nieuws over Vyvgart in de VS 12 procent was opgeveerd, wordt wat winst genomen. Het biotechbedrijf zakt 1,3 procent. Bierbrouwer AB InBev heeft enkele lastige dagen achter de rug en herstelt 0,9 procent. Ook KBC (+1,4%) zit in de lift. De stevige renteverhoging die de Tsjechische centrale bank woensdag doorvoerde, is daar niet vreemd aan.

Op de brede markt staat IBA bij de grootste stijgers met een winst van 4,5 procent tot 15,22 euro. De Waalse specialist in bestralingsapparatuur heeft opnieuw een Amerikaans contract voor een protontherapiesysteem beet.

Het bedrijf gaat een Proteus ONE, een systeem met één behandelingskamer, leveren aan Proton International Arkansas, inclusief een dosimetriesoftwarepakket. Het gaat om het zevende Proteus ONE-systeem dat IBA in de VS zal plaatsen.

IBA geeft geen precieze waarde van het contract, maar wijst erop dat de prijs voor de eindgebruiker inclusief een onderhoudscontract van 10 jaar tussen 40 en 50 miljoen dollar ligt.

‘Dit is de tweede Proteus One-oplossing die IBA deze week aankondigt, na die van het New Mexico Cancer Center, en de derde dit jaar in de VS. Het wijst op een heropleving van de Amerikaanse markt, mogelijk het eerste teken van een bredere heropleving van de orderinname’, reageert Kepler Cheuvreux. Het beurshuis had een positieve koersreactie verwacht, vooral daar het aandeel IBA recent is gedaald, wat beleggers ‘een aantrekkelijk instappunt’ biedt. Kepler Cheuvreux heeft voor IBA een koopadvies en een koersdoel van 18,50 euro.

Koopkans

De beslissing van het Overlegcomité om vanaf 26 december binnenevenementen te verbieden komt hard aan voor bioscoopuitbater Kinepolis . Zeker omdat de verplichte sluiting net in de kerstperiode valt, wanneer veel mensen – al dan niet met kinderen – graag een gezellige namiddag of avond doorbrengen bij een leuke prent. En zeker ook omdat met ‘Spider-Man: No Way Home’ eindelijk een grote blockbuster op het menu stond.

Kinepolis zag een week geleden al Nederland op slot gaan en daar komt België nu bovenop. In een gesprek met De Tijd reageerde CEO Eddy Duquenne bitter: ‘Bij de maatregelen die men in België heeft genomen heeft men meer gekeken naar het electorale belang dan naar de doeltreffendheid’.

Het aandeel Kinepolis zakt 2,3 procent tot 50 euro. De verplichte sluiting in volle kerstvakantie en met een sterk filmaanbod is een tegenvaller, zegt Kepler Cheuvreux. Het beurshuis wijst erop dat België en Nederland samen voor zowat een kwart van alle schermen van Kinepolis tekenen.

In Nederland zijn er steunmaatregelen voorzien voor de sector, in België is dat vooralsnog niet het geval. Bovendien vallen ook alle inkomsten uit B2B weg aangezien alle binnenevenementen verboden zijn. Kepler Cheuvreux denkt dan ook dat de beperkingen neerwaartse druk zullen zetten op de ramingen voor dit jaar.

Toch is de analist niet somber. 'Kinepolis lijkt bijzonder goed gepositioneerd voor wanneer de toestand normaliseert. (…) We zien elke koerszwakte als een koopkans voor de lange termijn.’ Het advies blijft 'kopen', het koersdoel bedraagt 62 euro.

Ook ING-analist David Vagman vindt dat beleggers verder moeten kijken dan de korte termijn. Al geeft hij toe dat de sluiting bijzonder ongelegen komt. Hij handhaaft zijn koopadvies en koersdoel van 79 euro.

De op een na beste klimmer is vandaag Exmar . De maritieme vervoerder en behandelaar van gassen schiet 6 procent hoger naar 4,30 euro. Het Antwerpse bedrijf, dat voor ongeveer de helft in handen is van Nicolas Saverys, was de voorbije weken weggezakt en herstelt nu voor de derde dag op rij.