Euronext Brussel: applaus voor Proximus, niet voor Umicore

De Bel20 weet het verlies te beperken. Met dank aan Proximus, dat in het tweede kwartaal beter presteerde dan verwacht. Uitstekende resultaten van Umicore worden op onverschilligheid onthaald.

De algemene trend in Europa is neerwaarts vandaag. De Aziatische beurzen gaven al het slechte voorbeeld. De economische groei van Duitsland bleef bovendien onder de verwachtingen en de inflatie in de eurozone is deze maand opgelopen tot 2,2 procent. Door zorgen over een tragere groei van technologiebedrijven kleuren de Amerikaanse futures bovendien rood. De Euro Stoxx 50 gaat omstreeks 12.45 uur 0,6 procent lager.

De Bel20 weet de schade te beperken. De index zakt 0,1 procent tot 4.211 punten. Stuwkracht komt er van Proximus, Telenet en Aperam. Al doet ook WDP (+0,95%) zijn duit in het zakje. De verhuurder van logistiek vastgoed publiceerde zeer degelijke halfjaarresultaten en trok zijn winstprognose lichtjes op.

Degelijk is ook het woord dat van toepassing is op de tweedekwartaalresultaten van Proximus . Toch waren er ook enkele positieve verrassingen. Voor het eerst sinds 2018 realiseerde de telecomgroep nog eens omzetgroei, weliswaar tegen de achtergrond van een ‘gemakkelijke’ vergelijkingsbasis. Door hogere kosten – Proximus is fors aan het investeren in zijn glasvezelnetwerk – komt de onderliggende brutobedrijfswinst (ebitda) lichtjes lager uit dan een jaar eerder. De 459 miljoen euro is wel iets beter dan verwacht.

Volgens Ruben Devos van KBC Securities klopte Proximus de omzet- en ebitda-consensus met respectievelijk 3 en 2 procent. De analist handhaaft advies (houden) en koersdoel (20 euro).

ING-analist David Vagman, die een verkoopadvies en een koersdoel van 16,5 euro hanteert, is niet onder de indruk van de beter dan verwachte cijfers. Volgens hem heeft de consensus de coronadip van vorig jaar onderschat qua inkomsten en bedrijfskosten.

Proximus wint niettemin 3,7 procent tot 17,73 euro. Ook concurrent Telenet doet het goed met 1,8 procent winst tot 32,08 euro. Het aandeel Telenet had donderdag wel 3 procent verloren door voorzichtige vooruitzichten.

De hele telecomsector zit overigens in de lift nadat Xavier Niel, de referentieaandeelhouder van Iliad , een overnamebod lanceerde op de rest van het Franse telecombedrijf – waarbij hij een premie van meer dan 60 procent biedt.

Recordcijfers

Umicore pakte over het eerste halfjaar uit met recordcijfers. Tegenover de eerste helft van 2020 kwam de omzet ruim een derde hoger uit en steeg de aangepaste bedrijfswinst met 157 procent tot 625 miljoen euro, duidelijk meer dan analisten hadden verwacht (524 miljoen euro). Het bedrijf trekt ook – mits de metaalprijzen rond de huidige niveaus blijven – zijn bedrijfswinstprognose op van dicht tegen 1 miljard euro tot licht boven het miljard.

‘Een erg sterke eerste jaarhelft’, zegt Frank Claassen van Degroof Petercam. ‘De aangepaste bedrijfswinst lag duidelijk boven de verwachtingen en dat was aan alle divisies te danken.’ Zijn advies blijft ‘houden’, zijn koersdoel 55 euro.

ING-analist Stijn Demeester merkt op dat de licht verhoogde winstprognose een verzwakking in de tweede jaarhelft impliceert. Hij heeft voor Umicore een koersdoel van 54 euro en een ‘houden’-aanbeveling.

De sterke resultaten stuwden het aandeel in de vroege handel even tot 54,04 euro, een nieuwe recordstand. Intussen is de koerswinst verdwenen en zakt Umicore 1,2 procent tot 52,10 euro.

Inkoopprogramma

Net als de meeste industriële bedrijven kon ook Aperam volop profiteren van het economisch herstel en de aantrekkende vraag, in zijn geval naar roestvrij staal. Op een 8 procent hogere omzet realiseerde het Luxemburgse bedrijf een brutobedrijfswinst van 262 miljoen euro, gevoelig meer dan verwacht (223 miljoen euro). Aperam laat zijn aandeelhouders meegenieten door een aandeleninkoopprogramma van maximum 100 miljoen euro te lanceren.

Demeester wijst op de sterke guidance voor het derde kwartaal. Aperam voorspelt een kwartaal in lijn met het tweede ondanks de seizoensimpact – lees: iets lagere volumes. Het bedrijf lijkt er dus van uit te gaan dat de sterke prijzen tot in de tweede jaarhelft zullen aanhouden, zegt de ING-analist die een koopadvies en een koersdoel van 58 euro heeft.

Aperam wint 1,2 procent tot 53,62 euro en tikt zo een nieuw record aan.

Ambitieuzer

Bekaert publiceerde een beresterk halfjaarrapport, al was dat geen grote verrassing meer na de positieve waarschuwing van twee weken geleden. De omzet kwam een derde hoger uit dan een jaar eerder en de onderliggende bedrijfswinst verdrievoudigde tot 285 miljoen euro. De staaldraadverwerker is ook iets ambitieuzer geworden en streeft nu op middellange termijn naar een onderliggende operationele winstmarge van 9 tot 11 procent in plaats van 8 tot 10 procent.

‘We erkennen het indrukwekkend track record van Bekaerts vernieuwd managementteam’, zegt Wim Hoste van KBC Securities. Hij verwijst naar de significante vooruitgang die is geboekt in het verhogen van de efficiëntie en het upgraden van de portefeuille, wat resulteert in een versnelde kasstroomgeneratie en sterkere balans. Hoste handhaaft zijn ‘bijkopen’-advies en koersdoel van 47 euro.

Wellicht omdat het voornaamste nieuws al bekend was en Bekaert sinds 19 juli mooi is hersteld, is de koersreactie beperkt. Bekaert gaat 0,9 procent hoger tot 39,86 euro.