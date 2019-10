Euronext Brussel: autochips krijgen vleugels

Volgens de CEO van Melexis verbetert de markt voor autochips en stromen stilaan meer bestellingen binnen. Beleggers zijn euforisch. Barco wordt beloond voor een licht verhoogde winstprognose.

De Europese beurzen laten woensdagmiddag lichte verliezen optekenen. De brexitdeal die premier Johnson met de Europese Unie heeft gesloten, kreeg dinsdag wel voorwaardelijk groen licht van het Britse parlement, maar de eigenlijke uitstap moet wellicht verschoven worden omdat de ratificatie niet meer tegen 31 oktober rond geraakt. Een stevige omzetwaarschuwing van Texas Instruments weegt op de chipsector.

In Brussel noteert de Bel20 omstreeks 12 uur 0,3 procent lager op 3.757 punten. De meeste druk komt van de zwaargewichten KBC (-0,9%) en AB InBev (-0,8%). Heineken, de grootste concurrent van het Leuvense bierconcern, stelde zijn winstprognose licht neerwaarts bij omdat de verkoop op het Amerikaanse continent in het derde kwartaal tegenviel.

Solide trading update

Een van de betere klimmers in de Bel20 is Barco , dat 0,7 procent hoger gaat tot 175 euro. De Kortrijkse beeldvormingsgroep publiceerde vanmorgen sterke cijfers over het derde kwartaal.

De omzet groeide met 7,3 procent, onder meer dankzij het succes van de presentatietool Clickshare. Het orderboek was eind september 12,4 procent dikker dan een jaar eerder, met dank aan een gezonde vraag naar vervangingsprojectoren voor bioscopen in Europa en Noord-Amerika.

Barco bevestigt zijn omzetprognose – een groei van 5 tot 10 procent – en stelt een iets hogere ruime winstmarge (ebitda op omzet) in het vooruitzicht die neerkomt op ‘bijna 14 procent’.

‘Een solide trading update’, meent ING-analist Marc Hesselink, die de sterke orderinname erg bemoedigend vindt voor 2020. Hij blijft bij zijn koopadvies en koersdoel van 220 euro.

Voorraadcorrecties

Hoewel het kwartaalrapport van Melexis wat gemengd oogde – de omzet was iets hoger dan verwacht, de winstmarge wat lager – was er ook positief nieuws en daar focussen beleggers duidelijk op. Volgens CEO François Chombar zijn de ernstige voorraadcorrecties van de afgelopen negen maanden aan het wegebben en verbetert het bestelgedrag van de klanten van Melexis. Het aandeel schiet 13,7 procent hoger tot 66,30 euro. Meteen de grootste koerssprong in vier jaar.

De meningen van analisten zijn verdeeld. NIBC heeft vooral aandacht voor het feit dat Melexis veel positiever is geworden over het consumentengedrag. Het beurshuis handhaaft zijn ‘neutral’-rating en koersdoel van 57 euro, maar ziet wel wat opwaarts potentieel voor zijn koersdoel gezien de verbeterde vooruitzichten op langere termijn.

Ook ING heeft het over ‘een geruststellende update’. ‘Wij vinden dit bemoedigend in het licht van enkele negatieve commentaren van de sector’, aldus analist Marc Hesselink die zijn advies (houden) en koersdoel (56 euro) handhaaft.

KBC Securities reageert voorzichtig op het commentaar van topvrouw Chombar over de markt. De wereldwijde voorraadafbouw in de autosector neemt misschien wel af, maar de eindmarkten moeten nog een wezenlijk herstel laten zien, merken Marcel Achterberg en Guy Sips op. De analisten verlaagden hun ramingen voor 2019, 2020 en 2021 na de tweedekwartaalcijfers en sluiten niet uit dat ze dat nogmaals zullen moeten doen na de (voor 17 uur geplande) conference call. Ze handhaven hun houdadvies en koersdoel van 70 euro.

Positief is dat de verkoop uitbodemt en dat het einde van de voorraadcorrecties in de autosector naderbij komt, zegt Michael Roeg van Degroof Petercam. Zoals steeds is echter niet duidelijk wanneer de omzet weer zal beginnen groeien. De analist verwacht dat hij zijn ramingen voor 2020 met circa 5 procent zal verlagen die voor 2021 met 0 tot 5 procent. Hij handhaaft zijn koopadvies en koersdoel van 72 euro.

Love Duo

Orange Belgium veert 5 procent op tot 19,62 euro. De kleinste telecomspeler in ons land klopte in het derde kwartaal de verwachtingen, zowel qua omzet als brutobedrijfswinst (ebitda). Die laatste kwam uit op 83,6 miljoen euro, ruim boven de 79,6 miljoen die was verwacht. Het telecombedrijf kon diverse kopwinden dus de baas.

Op basis van een goedgevuld orderboek voor Love Duo (onbeperkt vast internet in combinatie met mobiel) en een verbeterde klantenervaring door een eenvoudiger installatieproces verwacht analist Ruben Devos van KBC Securities dat de financiële prestaties van Orange Belgium in de volgende kwartalen verder zullen verbeteren. Hij blijft bij zijn koopadvies en koersdoel van 26 euro.

ING-analist David Vagman spreekt van geruststellende resultaten en guidance, wat een koersstijging rechtvaardigt, zeker gezien de koerszwakte net voor de publicatie. Hij heeft een koersdoel van 22 euro en vindt Orange Belgium koopwaardig.

Gegadigden

De kwartaalupdate van WDP bevatte geen verrassingen. De EPRA-winst, de courante winst van de strategische operationele activiteiten, steeg in de eerste negen maanden met 12,6 procent, waarmee de trend van het eerste halfjaar zich doorzet. De specialist in logistiek vastgoed bevestigt de ambitie over heel 2019 een EPRA-winst van 6,50 euro per aandeel te realiseren. Ook de doelstelling van een brutodividend van 5,20 euro (+8% tegenover 2018) blijft overeind. Het aandeel zakt 0,5 procent tot 166,20 euro.

Het persagentschap Reuters vernam uit goede bron dat er schot zit in de verkoop van Agfa Healthcare. Die afgesplitste divisie van de Antwerpse groep legt zicht toe op IT-systemen voor de gezondheidssector en staat in de etalage. Er zouden heel wat gegadigden zijn. De verkoop kan tot 750 miljoen euro opleveren. Het aandeel Agfa-Gevaert veert bijna 4 procent op tot 4,15 euro.

Corruptie

Uit documenten die de Financial Times in handen kreeg, zou blijken dat baggeraar DEME meer dan 8 miljoen euro heeft betaald om een contract in Rusland in de wacht te slepen. Het ging om de aanleg van een toegangskanaal naar de haven van Sabetta op het Siberische schiereiland Yamal. DEME zou het contract afgesnoept hebben van Jan De Nul.

Dat er een corruptieonderzoek loopt bij DEME, was al bekend, maar met de documenten komt extra informatie naar boven. Alain Bernard, tot begin dit jaar de topman van DEME, wordt er in genoemd als ‘directe betrokkene bij criminele activiteiten’.