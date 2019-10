Euronext Brussel: banken boven, Kiadis nog dieper

Protest tegen de brexit in Brussel. De kans op een ordentelijke uitstap van het VK uit de Europese Unie is toegenomen. Dat stelt beleggers wat gerust.

De Bel20 is vandaag een van de sterkste indexen in Europa. Met dank aan het forse gewicht van de banken. Voor Kiadis Pharma is de pijnbank nog niet voorbij.

Hoop dat premier Johnson er zal in slagen de brexitdeal door het Britse Parlement te jagen, doet het pond stijgen en zet de Europese beurzen licht hoger. Onder meer banken en vastgoedwaarden zijn in trek. Beleggers houden echter een slag om de arm omdat deze week heel wat bedrijfsresultaten worden gepubliceerd.

Ook in Brussel komt het resultatenseizoen nu volop op gang. We mogen ons verlekkeren op kwartaalrapporten van onder meer Orange Belgium, WDP, Melexis, Barco, Argenx, Galapagos, Proximus en AB InBev.

Omstreeks 12.25 uur wint de Bel20 0,9 procent tot 3.790 punten. Aandrijvers van de klim zijn in de eerste plaats de bankaandelen. ING stijgt 2,9 procent en KBC 1,65 procent. De obligatierentes stijgen over de hele lijn. China heeft tegen de verwachtingen in – en ondanks de lagere economische groei - de rente niet verlaagd. Nu de kans op een brexitdeal is toegenomen, durven beleggers weer wat meer risico nemen en bouwen ze hun obligatieposities af.

Ook conjunctuurgevoelige aandelen als inoxproducent Aperam (+1,45%), materiaaltechnologiegroep Umicore (+1,95%) en chemiegroep Solvay (+2,1%) gaan met overtuiging de goede richting uit.

AB InBev blijft dicht bij huis: het noteert 0,3 procent hoger op 83,78 euro. Het bierconcern beschuldigt zijn Amerikaanse concurrent Miller Coors ervan de recepten van zijn succesbieren Bud Light en Michelob Ultra te hebben gestolen. Dat zou gebeurd zijn door mensen aan te trekken die voordien bij AB InBev werkten. AB InBev en Miller Coors zitten elkaar al langer in de haren. In een reclamecampagne suggereerde AB InBev dat de bieren van zijn rivaal maïssiroop zouden bevatten.

NN Group en Norges Bank

Wij weten nu aan welke partijen de investeringsmaatschappijen Baltisse (van textielondernemer Filip Balcaen) en Waterland hebben verkocht toen ze tien dagen geleden lieten weten (bijna) helemaal uit Fagron te zijn gestapt. Ze verkochten toen 9,3 miljoen aandelen tegen 16,2 euro het stuk, goed voor een belang van net geen 13 procent. Die aandelen zijn grotendeels terechtgekomen bij de Nederlandse verzekeraar NN Group, die nu een belang van 7,6 procent in Fagron bezit, en bij Norges Bank, dat 3,14 procent aanhoudt.

‘Nu Waterland zo goed als volledig is uitgestapt, verwachten wij dat de neerwaartse druk op de koers snel zal wegebben’, reageren de biofarma-analisten van KBC Securities. Zij blijven in het bedrijf geloven op basis van de sterke vooruitzichten in de VS en ondanks een lager dan verwachte groei in Latijns-Amerika. Hun advies blijft ‘kopen’, hun koersdoel 18 euro.

Sinds de uitstap van Baltisse en Waterland bekend raakte, dikte Fagron al zowat 10 procent aan. Een groot stuk onzekerheid is nu immers verdwenen. Het aandeel noteert 1,1 procent hoger op 17,04 euro.

De schaar van Jefferies

Grootste dalers op de brede markt zijn Dexia en Kiadis. De restbank Dexia (-6,45%, 1,74 euro) verdwijnt op 28 november van de beurs. Wie daarna na aandelen bezit, is aangewezen op de openbare veiling van de Brusselse beurs.

Kiadis Pharma kelderde vrijdag met 50,8 procent nadat bleek dat de Europese goedkeuring voor zijn belangrijkste kandidaat-geneesmiddel veel langer op zich zal laten wachten. Kiadis hoopte ATIR101, een hulpmiddel voor leukemiepatiënten die een stamceltransplantatie moeten ondergaan, al in 2020 te kunnen lanceren. Intussen is een fase 3-studie bezig, maar de eerste interimresultaten worden pas in 2021 verwacht en dat grootschalig onderzoek slorpt ook aardig wat middelen op.

Het aandeel zakt maandag verder weg: er gaat nog eens 7,8 procent van de koers tot 2,30 euro. Het beurshuis Jefferies, tot dusver een echte believer, zet de schaar in rating en koersdoel. Het advies zakt van ‘kopen’ naar ‘houden’; het koersdoel valt spectaculair terug, van 14 tot 2,50 euro.

Tot de tussentijdse resultaten van het fase 3-onderzoek met ATIR101 zijn bekendgemaakt, ziet Jefferies weinig fundamenteels dat het aandeel kan opkrikken. Het bedrijf zal in die omstandigheden ook extra middelen moeten ophalen, want de kaspositie zal maar tot in het tweede kwartaal van volgend jaar volstaan.

Het beurshuis heeft de kans dat ATIR101 in Europa op de markt komt verlaagd van 80 tot 40 procent, en voor de lancering in de VS van 50 tot 40 procent. Dit is enerzijds gebaseerd op het uitblijven van een positief advies in Europa, anderzijds op de recente gebeurtenissen met Zalmoxis, een middel van MolMed en een potentiële concurrent voor ATIR101. Een ongeplande tussentijdse analyse van een fase 3-studie toonde aan dat Zalmoxis tijdens de kritieke periode na een stamceltransplantatie geen voordeel biedt, hoewel er in Europa al voorwaardelijke goedkeuring voor het middel was. Dat maakt het moeilijker voor Kiadis om goede fase 3-resultaten te boeken, meent Jefferies.

Brexitgevoelig

Recticel kreeg vrijdag af te rekenen met een brand in een opslagplaats in Wetteren. Het vuur was snel onder controle, er vielen geen slachtoffers en de financiële impact zou ‘niet materieel’ zijn. Vrijdag verloor het aandeel 3 procent om vandaag 2,1 procent te herstellen tot 8,14 euro.

Recticel realiseert circa 10 procent van zijn omzet in het VK en is aldus een brexitgevoelig aandeel. Positief nieuws in dat dossier is dus een opsteker.