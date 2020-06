Euronext Brussel: banken en bier trekken herstel

Donderdag beleefden de Europese beurzen hun slechtste dag sinds eind maart. De Euro Stoxx 50 maakte een tuimeling van 4,5 procent nadat de Amerikaanse centrale bank een lang en moeizaam economisch herstel had voorspeld en door vrees voor een tweede besmettingsgolf in de VS. De vraag was daarbij of de klim van de beurzen na de coronacrash niet veel te snel was verlopen en wel gerechtvaardigd was. Vandaag gaat het – na een zwakke start – weer de goede richting uit. Rond het middaguur gaat het in Europa gemiddeld 2 procent hoger.