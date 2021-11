Euronext Brussel: bemol bij de verzekeraar, lof voor de kruidenier

Ageas wordt niet beloond voor een degelijk kwartaalrapport en dat heeft met de kapitaalbuffer te maken. Na een sterke zomer krikt Ahold Delhaize de winstprognose op, wat zich in een recordkoers vertaalt.

De Europese beurzen blijven woensdag dicht bij huis. Na acht winstdagen sloten de Amerikaanse beurzen dinsdag in de min. De inflatievrees is terug van weggeweest. De Chinese producentenprijzen kenden vorige maand hun sterkste stijging in 26 jaar en na de middag wordt het Amerikaanse inflatiecijfer gepubliceerd.

De Bel20 volgt de algemene trend en noteert rond 12.25 uur 0,1 procent lager op 4.382 punten. In de index zijn er twee opvallende tegenpolen: Colruyt en Ageas.

De retailer uit Halle wint 3,5 procent tot 44,05 euro zonder bedrijfsspecifiek nieuws. Wellicht profiteert Colruyt van het bericht dat alweer een retailer na een miljardenbod van de beurs verdwijnt. De grootaandeelhouder van ICA brengt samen met het pensioenfonds AMF een bod uit met de bedoeling de Zweedse supermarktketen van de beurs te halen.

Een van de grootste dalers in de Bel20 is Ageas . De beursgenoteerde groep boven AG Insurance boekte over de eerste negen maanden een nettowinst van 568 miljoen euro en deed daarmee beter dan verwacht. Topman Hans De Cuyper heeft het over ‘excellente resultaten’ die werden neergezet ondanks de impact van de overstromingen en de lage rente in China.

Dat het aandeel toch onder druk staat, heeft te maken met de kapitaalbuffer. Beleggers focussen daar meer op dan op de winst omdat kapitaalbuffers belangrijk zijn voor de inschatting van het surpluskapitaal (boven het regelgevend minimum) en dus voor potentiële toekomstige uitkeringen boven op de reguliere dividenden.

'De grootste negatieve factor is de kapitaalbuffer, die een stuk onder de verwachtingen komt', stelt UBS-analist Colm Kelly. Hij handhaaft zijn 'houden'-advies.

Nog in de Bel20 wint Aedifica 0,5 procent tot 116,20 euro. De verhuurder van zorgvastgoed maakte prima resultaten bekend over de eerste negen maanden en verhoogt zijn vooruitzichten voor 2021. Aedifica stelt nu een EPRA-winst (resultaat van de operationele activiteiten) van 4,28 euro per aandeel in het vooruitzicht. Het naar 12 maanden herwerkt cijfer over het voorgaande boekjaar was 4,23 euro per aandeel.

Winstmarge

Op de brede markt staat een andere retailer in het zonnetje. Ahold Delhaize kende een uitstekend zomerkwartaal waarin de omzet met 5 procent toename tot een hoger dan verwachte 18,5 miljard euro. Vooral de Amerikaanse winkels presteerden sterk, met een groei van bijna 3 procent bij de winkels die minstens een jaar open zijn.

Ahold Delhaize gaat met zijn bedrijfswinst van 812 miljoen euro en winstmarge van 4,4 procent boven de lat. Frans Muller, de CEO van Ahold Delhaize, rekent voor het hele jaar op een winstmarge van 4,4 procent tegenover 4,3 procent eerder.

‘Andermaal een zeer sterke set van resultaten die de consensusramingen op alle fronten kloppen’, zegt analist Michiel Declercq van KBC Securities, die zijn koopadvies en koersdoel van 32 euro herhaalt.

Ahold Delhaize veert 3,8 procent op tot 29,60 euro, een recordkoers. De Nederlands-Belgische retailer werd dit jaar al een kwart duurder op de beurs.

Goedkope Chinese pakjes

Minder goed vergaat het Bpost dat 1,6 procent vermagert tot 7,57 euro. Het kwartaalrapport van dinsdagavond lag grosso modo in lijn met de analistenconsensus: een omzet die tegenover het sterke derde kwartaal van 2020 bijna stabiliseert en een bedrijfswinst die met 44 procent of 30 miljoen terugloopt tot 39 miljoen euro. CEO Dirk Tirez handhaaft de jaarprognose voor een bedrijfswinst van 'minstens 340 miljoen euro'.

Maar net als de Nederlandse rivaal PostNL tempert Bpost de verwachtingen rond de pakjes. De groep rekent nog op minder dan 5 procent volumegroei over heel 2021 ('low single digit'), na ruim 5 procent ('high single digit') eerder. De reden is dezelfde als bij PostNL: de nieuwe Europese btw-regelgeving rond goedkope Chinese pakjes.

Analist Frank Claassen van Degroof Petercam verlaagt zijn koersdoel van 12 tot 10,5 euro. In zijn som-der-delenberekening past hij een lagere multiple toe, met name 9 in plaats van 10 keer de bedrijfswinst (ebit). Dat houdt een lichte korting in tegenover de Europese sectorgenoten, waarvan de multiples wat zijn gedaald.

Een tweede reden is dat Claassen zijn raming voor de recurrente bedrijfswinst (rebit) voor 2022 met circa 5 procent heeft verlaagd, van 320 tot 304 miljoen euro. Hij verwijst naar de automatische loonindexering in België om de inflatie te compenseren en naar de opwaartse druk op de lonen in de VS.