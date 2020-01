Euronext Brussel: ‘beste wensen' al verleden tijd

Net als de overige Europese beurzen lijdt Euronext Brussel onder de oplopende spanningen in het Midden-Oosten. Volgens ING kunnen die evenwel positief uitpakken voor Euronav. Een dubbele adviesverlaging zet extra druk op Galapagos.

De uitschakeling van de Iraanse generaal Soleimani door de Verenigde Staten stuurt een schokgolf doorheen de beurzen. Beleggers vluchten uit risicovolle activa, onder meer in goud. De Europese beurzen zakken rond 12.45 uur gemiddeld 1,2 procent.

In Brussel noteert de Bel20 1,3 procent lager op 3.943 punten. Met uitzondering van UCB kleurt de hele index rood.

Stevige druk komt van de bankwaarden ING (-1,5%,10,78 euro) en KBC (-2,3%, 66,64 euro). Beide aandelen kregen een hoger koersdoel van Kepler Cheuvreux, dat zijn modellen heeft bijgewerkt, maar kunnen daar niet van profiteren. Voor KBC gaat het koersdoel van 53,80 naar 63,40 euro en blijft het advies ‘afbouwen’. Voor ING stijgt het koersdoel van 11,70 naar 13 euro en blijft het koopadvies overeind.

De enige klimmer onder de Bel20’ers is UCB . Het farmabedrijf is sowieso een defensief aandeel. UCB kreeg bovendien een adviesverhoging van JP Morgan. Analist Richard Vosser trekt zijn rating op van ‘houden’ naar ‘kopen’. Zijn koersdoel gaat in één klap van 75 euro naar 91 euro. UCB stijgt 2 procent tot 72,20 euro.

Bij de grootste dalers in de sterindex vinden we Galapagos terug. Het biotechbedrijf, dat er een fantastisch jaar 2019 heeft op zitten, kreeg twee adviesverlagingen aan zijn broek. Bij JP Morgan gaat het van ‘kopen’ naar ‘houden’ maar stijgt het koersdoel wel van 170 naar 185 euro.

Degroof Petercam voert een gelijkaardige aanpassing door: het advies zakt van ‘kopen’ naar ‘houden’, het koersdoel klimt van 181 naar 185 euro. De koers van Galapagos heeft sinds de financiële update over het derde kwartaal en sinds Gilead zijn belang optrok tot 25,1 procent een substantiële stijging ondergaan. In die periode was er evenwel geen bijkomend nieuws rond de klinische activiteiten. Tegen de huidige koers is de waarde van het reumamiddel filgotinib duidelijk onderkend, meent Louage, net als de positieve cashimpact van de Gilead-deal.

Galapagos heeft nog heel wat potentiële katalysatoren in zijn mouw, maar het is niet zeker of die allemaal tot resultaat zullen leiden, waarschuwt de analist. In afwachting van klinische updates over toekomstige geneesmiddelen verlaagt hij zijn advies.

Galapagos zakt 3,2 procent tot 182,45 euro.

Fresh

Ageas (-1%, 52,30 euro) liet vrijdagavond weten dat het voor een half miljard euro aan Fortis-obligaties terugkoopt. Het gaat om de Fresh-effecten, eeuwigdurende obligaties die Fortis indertijd uitgaf. Twee derden van de eigenaars van die effecten (65,5%) ging in op het aanbod van Ageas.

Minder dan verwacht, aldus Jason Kalamboussis van KBC Securities, zodat er nog ongeveer 430 miljoen euro aan Freshes op de balans staan. Dankzij de in december goedgekeurde wijzigingen aan de ‘Terms & Conditions’ kan Ageas in de toekomst wel nieuwe pogingen ondernemen om de effecten op te kopen. De analist merkt ook op dat het aandeleninkoopprogramma van Ageas gevrijwaard is nu de groep naast de Spaanse verzekeraar Caser grijpt. ‘Een goede start van het nieuwe jaar’, klinkt het.

Op de brede markt springen de stevige koersverliezen van biotechbedrijven in het oog. Zij zijn per definitie risicovol en nu de geopolitieke risico’s toenemen, trekt een aantal beleggers zich terug. Stevige klappen zijn er onder meer voor Genkyotex (-6%), Oxurion (-6,5%), Acacia Pharma (-3,9%) en MDxHealth (-4,8%).

Estelle

De notering van FNG werd donderdag in de late namiddag opgeschort in afwachting van een persbericht. De Belgische modegroep kondigde vanmorgen een herstructurering in Nederland aan. Daarbij gaan 50 winkels van de merken Steps en Promiss dicht. Volgens topman Dieter Penninckx winkelen de Nederlanders steeds meer online. De notering van FNG werd om 13 uur hervat. Het aandeel stijgt 0,6 procent tot 18 euro.

Mithra (-3,2%, 25,10 euro) heeft voor de commercialisering van de anticonceptiepil Estelle nu ook een partner gevonden voor Hongkong en Taiwan, met name Alvogen. Eerder sloot het Luikse farmabedrijf al commerciële overeenkomsten voor Europa, de VS, Rusland, Canada, Japan, Brazilië, Zuid-Korea, Israël, het Midden-Oosten en Zuid-Afrika.

De biotechanalisten van KBC Securities, Sandra Cauwenberghs en Lenny Van Steenhuyse, merken op dat de goedkeuring van Estelle voor de twee grootste markten (Europa en de VS) eind 2020 of begin 2021 wordt verwacht. Zijn behouden hun advies (bijkopen) en koersdoel (31 euro).

Perfecte storm

Euronav ging aanvankelijk hoger, naar zakt nu 1,1 procent tot 11,41 euro. De toenemende spanning in het Midden-Oosten biedt kansen voor de Belgische tankerrederij, maar houdt ook gevaren in. Tankers die in de Perzische Golf gaan laden kunnen gevaar lopen. Sommige rederijen hebben hun tankers in de regio daarom al de raad gegeven uit Iraanse wateren weg te blijven en op maximale snelheid door de Straat van Hormuz te varen.

ING-analist Quirijn Mulder denkt echter dat de beslissing van president Trump om de Iraanse generaal Suleimani uit de weg te ruimen een ‘perfecte storm’ in de olietradersmarkt naderbij brengt Dat zou positieve gevolgen kunnen hebben voor spelers als Euronav.

Na het goede vierde kwartaal, waarin VLCC’s (supertankers van 200.000-320.000 ton) gemiddeld meer dan 60.000 dollar per dag verdienden, zouden de komende maanden nog beter kunnen worden. Enerzijds door de spanningen in het Midden-Oosten, anderzijds doordat de tankermarkt reeds uit evenwicht is. Van een teveel aan tankers is de balans omgeslagen naar een tekort. Bovendien is op 1 januari de nieuwe emissieregelgeving IMO 2020 van kracht geworden, die voor een verdere verstoring kan zorgen.