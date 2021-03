Euronext Brussel: bier- en dividendvreugde

De wissel aan de top bij AB InBev zou een kwestie van enkele weken zijn en dat doet beleggers dromen. De pandemie duwde Ter Beke vorig jaar in het rood, maar het dividend blijft overeind.

De obligatiemarkten kalmeren maandag na een woelige week. Samen met toegenomen optimisme over de wereldwijde vaccinaties en over het gigantische stimulusprogramma van president Biden zet dat de Europese beurzen op winst. Gemiddeld gaan ze 1,2 procent hoger omstreeks 12.40 uur.

Euronext Brussel springt ook op de dansvloer. De Bel20 stijgt 1,6 procent tot 3.820 punten.

Van Brito naar Doukeris?

Dat alles gebeurt grotendeels op het ritme van de samba. AB InBev gaat 3,2 procent hoger tot 48,97 euro. De wissel aan de top van ’s werelds grootste bierbrouwer wordt stilaan concreet. In september kondigde de Britse zakenkrant Financial Times aan dat de AB InBev een procedure had opgestart om Carlos Brito als CEO te vervangen.

De specialiteit van Brito bestond erin om grote overnames te doen en daar dan vervolgens via rigoureuze kostenbesparingen flinke winsten uit te puren. Met zijn laatste en grootste overname – die van SABMiller in 2016 - overspeelde hij echter zijn hand en zadelde hij AB InBev met een torenhoge schuldenlast op. Het verlagen van de schuldgraad ging veel moeilijker dan gedacht en de coronacrisis stak nog eens stokken in de wielen.

Volgens Bloomberg is Michel Doukeris, die momenteel de Noord-Amerikaanse tak leidt, de grootste kanshebber om Brito op te volgen. De 47-jarige Braziliaan zou nog vóór de algemene vergadering van 28 april de fakkel overnemen. Doukeris heeft al een lange staat van dienst bij AB InBev, waar hij in 1996 aan de slag ging. De nakende machtsoverdracht wordt op gejubel onthaald.

Stabiel dividend

Een andere sterke stijger op de brede markt is Ter Beke . De fabrikant van fijne vleeswaren en bereide maaltijden wint 4,8 procent tot 110 euro. Ter Beke kende een bijzonder moeilijk eerste halfjaar. Door de pandemie en de lockdowns gingen mensen meer zelf achter het fornuis staan en daalde de verkoop van klaargemaakte pastaschotels. Samen met sterk gestegen grondstofprijzen en een reorganisatie in de Nederlandse vleeswarenactiviteiten resulteerde dat eind juni in stevig verlies.

De tweede jaarhelft bracht duidelijk beterschap: de grondstofprijzen normaliseerden en de kosten daalden dankzij de operationele ingrepen. Over het hele jaar kwam de brutobedrijfswinst (ebitda) van Ter Beke nagenoeg stabiel uit. Netto dook het bedrijf wel 2,5 miljoen in het rood, waar er in 2019 nog 4,4 miljoen euro winst was.

Desondanks blijft het dividend stabiel op 4 euro per aandeel. Ter Beke rechtvaardigt dit door te wijzen op het uitzonderlijk karakter van de impact van Covid-19, de verbetering van de resultaten in de tweede jaarhelft en de daling van de schulden (met bijna 25 miljoen euro tot 99,9 miljoen euro).

Ter Beke bood goed weerstand in de tweede helft van 2020, zegt analist Guy Sips van KBC Securities. Hij trekt zijn rating op van ‘bijkopen’ naar ‘kopen’ en bevestigt zijn koersdoel van 140 euro. De onzekerheid rond de opvolging van CEO Francis Kint kan wat op de koers wegen, klinkt het nog. ‘Wij zouden dit aangrijpen om het aandeel te kopen.’

Postgroep Bpost veert 3,4 procent op tot 9,28 euro in het zog van zijn Nederlandse sectorgenoot Post NL (+3,8%). Op basis van de aanhoudende pakjesbonanza heeft PostNL zijn vooruitzichten voor 2021 – die pas in januari werden vrijgegeven - gevoelig opgetrokken. Voor de jaarresultaten van Bpost is het wachten tot 9 maart.

Tubize

Ook Financière de Tubize gaat de goede kant op: er komt 2,4 procent bij tot 80,30 euro. De monoholding boven UCB trekt haar dividend met 10 procent op, bleek uit het zaterdag gepubliceerde jaarverslag. Dat is veel meer dan de dividendstijging met 2 procent bij UCB.

Degroof Petercam stelt ook vast dat de nettoschuld van Tubize is gedaald van 86,5 miljoen euro eind 2019 tot 33,5 miljoen eind vorig jaar. Zonder verdere acties zal Tubize naar verwachting schuldenvrij zijn in 2021 dankzij het dividend van UCB, zegt analist Joren Van Aken van Degroof Petercam.

Tubize zou hierdoor ofwel zijn dividend kunnen verhogen, ofwel aandelen UCB bijkopen. De holding heeft akkoorden over twee nieuwe wentelkredieten voor in totaal 350 miljoen euro, wat flexibiliteit bied om op marktopportuniteiten in te spelen. ‘Wij geloven dat dit een duidelijk aanwijzing is dat het de bedoeling van Tubize is om zijn netto-actiefwaarde te doen groeien door UCB-aandelen toe te voegen’, zegt de analist. Als Tubize daarvoor het volledige bedrag van 350 miljoen euro gebruikt, zou het een bijkomend belang van ongeveer 2 procent kunnen verwerven en zo zijn belang in UCB kunnen opdrijven tot 37 procent.