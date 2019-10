Euronext Brussel: bier zonder schuim en opgeladen batterijen

Op de Brusselse beurs duikt de Bel20 dik 1 procent in het rood naar . De reden is hét zwaargewicht van de beursbarometer: AB InBev . De biergigant is met een weging van 13 procent het belangrijkste aandeel in de beursbarometer, vóór KBC en ING die elk ongeveer 11 procent van de marsrichting bepalen.

Ook Degroof Petercam is not amused over het kwartaalrapport van AB InBev en zet het koopadvies tussen haakjes. 'Een zwak kwartaal was in lijn met de verwachting, maar niet de winstwaarschuwing. Wij interpreteren de prognose voor 'gematigde' winstgroei in 2019 als een stijging met 2 à 3 procent, terwijl we tot nog toe op 7 procent rekenden. Dit wil ook zeggen dat de winst in de tweede jaarhelft zal dalen', rekent analist Fernand de Boer voor. 'Dit doet opnieuw vragen rijzen over het bedrijfsmodel, zeker nu AB InBev tegen het snelste tempo in twee jaar marktaandeel verliest in de Verenigde Staten.'